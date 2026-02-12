Tauchtauglichkeit bei Paukenröhrchen und Mittelohrentzündung – was ist erlaubt?
In unserer Serie beantworten wir medizinische Fragen rund um die Tauchtauglichkeit. In diesem Teil geht es um Paukenröhrchen und Mittelohrentzündung – zwei häufige Ursachen für Unsicherheit beim Druckausgleich.
Kurzzusammenfassung: Paukenröhrchen und Mittelohrentzündungen betreffen das empfindliche Druckausgleichssystem des Ohrs – und damit direkt die Tauchtauglichkeit. Wenn es um Tauchtauglichkeit Mittelohr geht, ist besonders zu beachten, dass mit noch liegenden Paukenröhrchen keine Tauchtauglichkeit besteht. Nach deren Entfernung oder nach einer überstandenen Mittelohrentzündung darf erst wieder getaucht werden, wenn das Trommelfell vollständig verheilt ist und der Druckausgleich auf beiden Ohren problemlos funktioniert. Entscheidend ist immer die ärztliche Kontrolle durch HNO-Arzt oder Tauchmediziner.
Hey Doc, bin ich damit tauchtauglich? Tauchen mit Paukenröhrchen – ist das erlaubt?
Die Fragen: »Ich hatte als Kind Paukenröhrchen und möchte im nächsten Urlaub einen Tauchschein machen. Kann ich das?«
Paukenröhrchen werden vor allem bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen eingesetzt, um chronische Mittelohrentzündungen oder Belüftungsstörungen der Ohrtrompete zu behandeln. Sie sorgen für eine dauerhafte Belüftung des Mittelohrs und verhindern einen Paukenerguss – also eine Flüssigkeitsansammlung hinter dem Trommelfell.
Solange Paukenröhrchen im Trommelfell liegen, besteht jedoch keine Tauchtauglichkeit. Der Grund: Durch die offene Verbindung kann beim Apnoe- oder Gerätetauchen Wasser direkt ins Mittelohr gelangen.
Risiken beim Tauchen mit Paukenröhrchen
Eindringen von Wasser ins Mittelohr
Reizung des Gleichgewichtsorgans
Schwindel und Orientierungslosigkeit unter Wasser
Infektionsrisiko bei verunreinigtem Wasser
Besonders problematisch ist die mögliche Beeinträchtigung des Gleichgewichtsorgans durch Temperaturunterschiede im Mittelohr. Unter Wasser kann das lebensgefährlich werden. Ohrenstöpsel sind keine Lösung. Sie dichten nicht zuverlässig ab und können selbst Infektionsquellen sein.
Wann ist man nach Paukenröhrchen wieder tauchtauglich?
Nach dem spontanen Herausfallen oder der Entfernung durch den HNO-Arzt muss:
das Trommelfell vollständig verheilt sein
die Mittelohrbelüftung normal funktionieren
der Druckausgleich auf beiden Ohren problemlos möglich sein
Erst dann kann im Rahmen einer Tauchtauglichkeitsuntersuchung eine Freigabe erfolgen.
Bei Zustand nach Paukenröhrchen im Kindesalter gilt: Wenn heute keinerlei Beschwerden bestehen und der Druckausgleich sicher funktioniert, spricht aus medizinischer Sicht nichts gegen das Tauchen.
Tauchen nach Mittelohrentzündung – wann ist es wieder möglich?
Die Frage: »Ich hatte eine Mittelohrentzündung mit Flüssigkeitsaustritt. Das Trommelfell war perforiert. Kann ich noch tauchen gehen?«
Eine akute Mittelohrentzündung entsteht häufig im Rahmen einer Erkältung. Durch eine Schwellung der Ohrtrompete wird das Mittelohr nicht mehr ausreichend belüftet, es entsteht Unterdruck, und Bakterien oder Viren können eine Entzündung auslösen. Nicht selten kommt es im Verlauf zu einer Trommelfellperforation mit Flüssigkeitsaustritt.
Während einer akuten Mittelohrentzündung gilt:
Striktes Tauchverbot! Nach Abklingen der Entzündung bleibt häufig noch ein Erguss zurück. Dieser muss vollständig abgeheilt sein.
Risiken bei zu frühem Wiedereinstieg
Schmerzen beim Druckausgleich
erneute Entzündung
erneute Trommelfellverletzung
dauerhafte Belüftungsstörung
Das Mittelohrgewebe ist nach einer Entzündung oft noch empfindlich gegenüber Druckschwankungen.
Wann ist man wieder tauchtauglich?
Trommelfell vollständig verheilt
keine Restflüssigkeit im Mittelohr
freie Ohrtrompete
problemloser Druckausgleich
Eine Trommelfellperforation heilt häufig folgenlos ab. Dennoch sollte das Mittelohr mindestens sechs Wochen nicht belastet werden. Vor Wiederaufnahme des Tauchens ist eine Kontrolle durch Hausarzt, HNO-Arzt oder Tauchmediziner zwingend empfohlen.
Typische Symptome einer Mittelohrentzündung sind:
Ohrenschmerzen
Fieber
Kopfschmerzen
Ohrgeräusche (Rauschen, Piepsen)
weißlich-gelblicher Ausfluss
Abgeschlagenheit
Bei entsprechenden Beschwerden sollte nicht getaucht werden.
Häufige Fragen
Darf man mit Paukenröhrchen tauchen? Nein. Solange Paukenröhrchen im Trommelfell liegen, besteht keine Tauchtauglichkeit. Wann darf man nach Paukenröhrchen wieder tauchen? Erst nach vollständiger Heilung des Trommelfells und bei sicher funktionierendem Druckausgleich. Wie lange sollte man nach einer Mittelohrentzündung pausieren? Mindestens sechs Wochen und bis zur vollständigen ärztlich bestätigten Ausheilung. Ist eine verheilte Trommelfellperforation ein dauerhaftes Tauchverbot? Nein. Wenn das Trommelfell stabil verheilt ist und der Druckausgleich funktioniert, kann wieder getaucht werden.
Über den Experten Dr. Dr. Philipp Stahl Facharzt für Innere Medizin, Notfallmedizin, Tauchmedizin und Reisemedizin Stellvertretender ärztlicher Leiter bei aqua med / Medical Helpline Worldwide aqua med ist der medizinische Notruf für Taucher und organisiert weltweit Notfallassistenz, Druckkammerbehandlungen und medizinische Beratung. Fragen an die Redaktion: [email protected] Stichwort: »Hey Doc«
