Text: Benjamin Schulze · Fotos und Video: Derk Remmers / Ghost Diving

Grafiken: TAUCHEN / KI · Datengrundlage: Cattano et al. (2026)

Eine wissenschaftliche Studie hat die spektakulären Aufnahmen eines Weißen Hais im Mittelmeer ausgewertet. Die Ergebnisse liefern seltene Einblicke in die Biologie, das Verhalten und den Lebensraum des vom Aussterben bedrohten Meeresräubers.

Das Wichtigste in Kürze

Premiere: Die Studie gilt als erste verifizierte Unterwasserbeobachtung eines lebenden Weißen Hais im Mittelmeer, gefilmt am 13. Mai 2026 in 40 Metern Tiefe über einem Wrack in der Straße von Sizilien.

Die Studie gilt als erste verifizierte Unterwasserbeobachtung eines lebenden Weißen Hais im Mittelmeer, gefilmt am 13. Mai 2026 in 40 Metern Tiefe über einem Wrack in der Straße von Sizilien. Das Tier: wahrscheinlich ein geschlechtsreifes Männchen, ohne Schwanzflosse rund 3,12 bis 3,60 Meter lang, begleitet von zwölf Lotsenfischen.

wahrscheinlich ein geschlechtsreifes Männchen, ohne Schwanzflosse rund 3,12 bis 3,60 Meter lang, begleitet von zwölf Lotsenfischen. Verhalten: Die Forscher deuten den raschen Rückzug eher als leichte Abwehrreaktion denn als Aggression.

Die Forscher deuten den raschen Rückzug eher als leichte Abwehrreaktion denn als Aggression. Region: 18 weitere Nachweise aus den Jahren 2015 bis 2026, die meisten im Frühjahr.

18 weitere Nachweise aus den Jahren 2015 bis 2026, die meisten im Frühjahr. Gefährdung: Neben der Fischerei sehen die Autoren Geisternetze als zusätzliche, bislang wenig beachtete Gefahr.

Zehn Sekunden Film, die für die Meeresforschung von besonderem Wert sind: Als die drei technischen Taucher Derk Remmers, Hens van Oeveren und Ben Oortwijn im Mai 2026 während einer Geisternetzbergungsmission in der Straße von Sizilien einem Weißen Hai begegneten, ahnten sie vermutlich noch nicht, wie viele wissenschaftliche Informationen in ihren Aufnahmen stecken.

Die Begegnung in der Straße von Sizilien: Auf diesen Aufnahmen beruht die wissenschaftliche Auswertung. Video: Derk Remmers / Ghost Diving

TAUCHEN berichtete im Juni über die außergewöhnliche Begegnung und sprach mit zwei der beteiligten Taucher. Inzwischen hat ein internationales Autorenteam das Filmmaterial detailliert ausgewertet. Die Ergebnisse erschienen am 10. November 2026 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift »Mediterranean Marine Science«. Auch Unterwasserfilmer Derk Remmers zählt zu den Autoren.

Wissenschaftlich bestätigte Premiere

Die Forscher bezeichnen die Begegnung als erste verifizierte Unterwasserbeobachtung eines lebenden Weißen Hais im Mittelmeer. Das Besondere daran ist nicht allein der Nachweis der Art, sondern die Möglichkeit, das Tier in seinem natürlichen Lebensraum zu beobachten und sein Verhalten zu analysieren.

Bislang stammen die meisten wissenschaftlichen Informationen über Weiße Haie (Carcharodon carcharias) im Mittelmeer aus Fischereifängen, historischen Berichten oder Sichtungen von Booten aus. Selbst gezielte wissenschaftliche Expeditionen konnten in den vergangenen Jahren keine direkten Beobachtungen in der Region dokumentieren.

Zwölf Lotsenfische als Maßstab

Wie groß war der Weiße Hai? Diese Frage beschäftigte bereits die Taucher unmittelbar nach ihrer Begegnung. Die Wissenschaftler fanden einen ungewöhnlichen Weg, sie zu beantworten.

Zwölf Lotsenfische (Naucrates ductor) begleiteten den Hai. Einen dieser Fische nutzten die Forscher als Größenreferenz. Zwei Beobachter maßen unabhängig voneinander im selben Videobild. Je nach angenommener Größe des Lotsenfischs (26 bis 30 Zentimeter Gabellänge) ergibt sich eine Körperlänge von etwa 3,12 bis 3,60 Metern – ohne Schwanzflosse.

Die Gesamtlänge des Tieres lag somit deutlich darüber. Eine exakte Größenbestimmung erlauben die Aufnahmen jedoch nicht.

Anhand der sichtbaren Klaspern, der männlichen Begattungsorgane, identifizierten die Forscher das Tier als wahrscheinlich geschlechtsreifes Männchen.

Lotsenfische begleiten den Weißen Hai. Einer von ihnen diente den Forschern als Maßstab für die Größenschätzung. Foto: Derk Remmers / Ghost Diving

Achtzig Parasiten auf der Haut

Selbst kleinste Details der hochauflösenden 4K-Aufnahmen lieferten wissenschaftlich verwertbare Informationen. Bei der Analyse einzelner Videobilder entdeckten die Forscher zahlreiche parasitische Ruderfußkrebse, vermutlich aus der Familie Pandaridae, auf der Körperoberfläche des Hais.

Insgesamt zählten sie 80 sichtbare Parasiten, davon 46 im Kopfbereich, 23 am Rumpf, neun im hinteren Körperabschnitt und zwei an Flossen. Bei mehreren Exemplaren erkannten sie sogar längliche Eisäcke.

Eine genaue Bestimmung der Parasitenart ließ die Bildauflösung allerdings nicht zu.

Was die Forscher aus zehn Sekunden Video ablesen konnten. Grafik: TAUCHEN / KI, Datengrundlage: Cattano et al. (2026), Mediterranean Marine Science, DOI: 10.12681/mms.45994

Warum der Hai plötzlich verschwand

Auch die Körpersprache des Weißen Hais untersuchten die Wissenschaftler. Während seiner Annäherung senkte das Tier seine Brustflossen leicht ab und drehte sich anschließend seitlich zu den Tauchern. Als einer der Taucher Luftblasen aus einem offenen Atemregler freisetzte, zog sich der Hai rasch zurück.

Frontale Annäherung: Kurz darauf drehte der Hai ab. Foto: Derk Remmers / Ghost Diving

Die Forscher interpretieren das Verhalten eher als leichte Abwehrreaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung denn als aggressives Verhalten.

Alle drei Taucher nutzten Kreislauftauchgeräte. Bereits im Juni diskutierte TAUCHEN mit Derk Remmers die Frage, ob die weitgehend blasenfreien Geräte die außergewöhnliche Begegnung begünstigt haben könnten. Zu Kreislaufgeräten äußert sich die Studie nicht. Die Autoren beschreiben jedoch, dass sich der Hai unmittelbar nach dem Freisetzen der Luftblasen zurückzog, und werten das als Hinweis auf eine ausgeprägte Empfindlichkeit gegenüber plötzlichen visuellen und akustischen Reizen. Aus Sicht von TAUCHEN liegt deshalb nahe: Wer weitgehend ohne Blasen und Geräusche taucht, setzt weniger solcher Reize frei. Das macht die Vermutung plausibel, beweist sie aber nicht. Es handelt sich um eine einzelne Beobachtung, ein Vergleich mit Tauchern im offenen System fehlt.

Derk Remmers und Hens van Oeveren schildern im TAUCHEN-Interview ihre Begegnung mit dem Weißen Hai. Video: TAUCHEN / Derk Remmers / Ghost Diving

18 weitere Nachweise im zentralen Mittelmeer

Neben der Videoanalyse werteten die Wissenschaftler Fachpublikationen aus den Jahren 2015 bis 2026 aus. Dabei identifizierten sie 18 weitere Nachweise Weißer Haie in der Region um die Straße von Sizilien.

Neun stammten aus tunesischen, sechs aus libyschen und drei aus italienischen Gewässern. Bei neun Nachweisen handelte es sich um Sichtungen von Booten aus, bei den übrigen neun um Fischereifänge.

Die dokumentierten Tiere waren zwischen 1,40 und sechs Meter lang. Unter ihnen befanden sich Jungtiere ebenso wie ausgewachsene Exemplare.

Bemerkenswert ist die saisonale Verteilung: 61 Prozent der Nachweise entfielen auf das Frühjahr. Die Wissenschaftler sehen einen möglichen Zusammenhang mit dem saisonalen Vorkommen des Atlantischen Blauflossen-Thunfischs (Thunnus thynnus), einer potenziellen Beute Weißer Haie im Mittelmeer.

Die Straße von Sizilien gilt zudem als mögliches Fortpflanzungs- und Aufwuchsgebiet der Art. Für eine abschließende wissenschaftliche Einstufung als Aufwuchsgebiet fehlen bislang jedoch ausreichende Daten.

Nachweise, Lebensraum und Gefährdung des Weißen Hais in der Straße von Sizilien. Die Karte zeigt die Nachweisregion schematisch, exakte Fundorte bewusst nicht. Grafik: TAUCHEN / KI, Datengrundlage: Cattano et al. (2026), Mediterranean Marine Science, DOI: 10.12681/mms.45994

Schiffswracks als ökologische Hotspots

Die Begegnung ereignete sich oberhalb eines Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg. Solche Wracks können als künstliche Riffe fungieren. Sie schaffen komplexe Lebensräume, fördern die Artenvielfalt und können größere Raubfische anziehen.

Die Taucher berichteten von großen Blauflossen-Thunfischen in der Umgebung des Wracks. Zudem entdeckten sie bei ihren Tauchgängen tote Fische und Unechte Karettschildkröten, die sich in Geisternetzen verfangen hatten.

Die Forscher halten es für denkbar, dass die von den Kadavern ausgehenden Geruchsreize große Raubfische anlockten. Ob dies tatsächlich zur Begegnung mit dem Weißen Hai führte, bleibt offen.

Die genauen Koordinaten des Wracks halten die Wissenschaftler bewusst zurück. Sie wollen verhindern, dass zusätzliche Fischereiaktivitäten den ökologisch wertvollen Standort gefährden.

Das Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg ist von Fischschwärmen umgeben und zugleich von Geisternetzen überzogen. Foto: Derk Remmers / Ghost Diving

Geisternetze gefährden auch Weiße Haie

Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft die Mittelmeerpopulation des Weißen Hais als vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) ein. Zu den größten Gefahren zählen die Fischerei und die Verschlechterung seiner Lebensräume.

Unter den 18 ausgewerteten Nachweisen befindet sich auch ein etwa fünf Meter langer Weißer Hai, der sich lebend in verloren gegangenem Fischereigerät vor Tunesien verfangen hatte.

Eine Meeresschildkröte, verendet in einem Geisternetz am Wrack. Solche Kadaver könnten Raubfische anlocken. Foto: Derk Remmers / Ghost Diving

Die Wissenschaftler sehen in Geisternetzen deshalb eine zusätzliche, bislang wenig beachtete Bedrohung für die Art.

Umso wichtiger ist die Arbeit der Healthy Seas Foundation, von Ghost Diving und der Society for the Documentation of Submerged Sites (SDSS). Gemeinsam organisierten und realisierten sie die Geisternetzbergungsmission, bei der die außergewöhnlichen Aufnahmen entstanden.

Die Studie zeigt zugleich, welchen wissenschaftlichen Wert die Zusammenarbeit von Tauchern, Meeresschutzorganisationen und Forschern haben kann. Selbst wenige Sekunden einer zufälligen Begegnung können Erkenntnisse liefern, die mit herkömmlichen Forschungsmethoden nur schwer zu gewinnen sind.

Häufige Fragen

Gibt es Weiße Haie im Mittelmeer?

Ja. Weiße Haie bilden im Mittelmeer eine genetisch eigenständige Population, die allerdings als vom Aussterben bedroht gilt.

Wie groß war der gefilmte Weiße Hai?

Die Wissenschaftler schätzen seine Körperlänge ohne Schwanzflosse auf 3,12 bis 3,60 Meter. Seine Gesamtlänge war entsprechend größer.

War der Weiße Hai gegenüber den Tauchern aggressiv?

Die Forscher interpretieren das beobachtete Verhalten eher als leichte Abwehrreaktion denn als aggressives Verhalten.

Warum sind die Aufnahmen wissenschaftlich so wertvoll?

Sie ermöglichen Rückschlüsse auf Körpergröße, Geschlecht, Verhalten, Parasitenbefall und die Interaktion mit anderen Fischarten, ohne das Tier dafür fangen oder berühren zu müssen.

Quellen und weiterführende Informationen

Stand: November 2026

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