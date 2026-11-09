Wracktauchen vor Gallipoli: »Meine Schlacht in den Strömungen der Dardanellen«

Das Wichtigste in Kürze Die Dardanellen sind die Meerenge zwischen Europa und Asien. Im Gallipoli-Feldzug des Ersten Weltkriegs versuchten die Alliierten vergeblich, die Passage zu kontrollieren; viele Wracks liegen bis heute dort.

Die Breslau, 1914 in Midilli umbenannt, lief nach der Seeschlacht von Imbros auf Minen und sank. Laut Autor liegt sie heute in 74 Metern Tiefe, leicht auf die Steuerbordseite geneigt.

Die Carthage, ein 1915 von U 21 vor Kap Helles versenktes französisches Versorgungsschiff, steht aufrecht in 84 Metern Tiefe.

Starke Strömung, eine plötzlich einbrechende Sicht in 50 Metern Tiefe und über eine Stunde Dekompression prägten den Tauchgang zur Breslau.

Beim Gallipoli Wreck Fest 2025 belegte Martin Strmiska den dritten Platz. Den Ausschlag gab nach seinen Angaben ein Bild vom Bug der Carthage.

Als das Tauchboot an der großen gelben Boje festmacht und die Motoren abstellt, kehrt Ruhe ein. Kleine Wellen streicheln die Bordwand, der Himmel ist klar. In der Ferne zeichnet sich die Küste der Gallipoli-Halbinsel ab. Ein perfekter Tag auf See – ideale Bedingungen für Wracktauchen. Nur die riesigen Containerschiffe, die durch die Dardanellen fahren, erinnern daran, wie belebt diese Wasserstraße ist.

Während des Ersten Weltkriegs hatten die Dardanellen – eine schmale, etwa 100 Kilometer lange Meerenge zwischen Europa und Asien – enorme strategische Bedeutung. Der Gallipoli-Feldzug war der gescheiterte Versuch der Alliierten, die Passage zu kontrollieren. Über 250.000 Soldaten und mehrere Hundert Schiffe gingen verloren. Viele Wracks wurden geborgen, andere warten bis heute auf ihre Entdeckung.

Unter der ruhigen Oberfläche

Es ist windstill, doch hinter der Boje verrät eine kleine Welle die starke Strömung. Eine Oberflächenströmung von fünf Kilometern pro Stunde erschwert das Abtauchen entlang der massiven Kette. In 20 Metern Tiefe lässt sie nach, der Abstieg wird langsam ruhiger. Bei 50 Metern bricht die Sicht plötzlich ein, nur die Kette bleibt als Referenz.

Am sandigen Grund bei 74 Metern ist außer Sand und einem Betonblock nichts zu sehen – kein Wrack. Ein vorsichtiger Taucher würde abbrechen, doch der Fotograf und sein Model entscheiden sich zur Suche. Schließlich erscheint ein dunkler Schatten im Blau. Eine kurze Fahrt mit dem Unterwasserscooter bringt sie zum Ziel. Trotz wachsender Anspannung überwiegt der Wunsch, das 139 Meter lange Wrack zu fotografieren.

Gelbe Schwämme überziehen die Aufbauten der Breslau. Das Wrack liegt in 74 Metern Tiefe, leicht auf die Steuerbordseite geneigt. Foto: Martin Strmiska

Seiner Majestät Schiff Breslau (Midilli)

Der Schlachtkreuzer wurde 1910 gebaut und 1914 in Midilli umbenannt. Als Teil der osmanischen Flotte war er im Schwarzen Meer im Einsatz, legte Minen und griff russische Schiffe an. Vier Jahre später zählte er zu den stärksten Einheiten des Osmanischen Reiches.

In der Seeschlacht von Imbros versenkte die Midilli zwei britische Monitor-Schiffe, lief auf dem Rückweg jedoch selbst auf Minen und sank innerhalb von 30 Minuten. Heute liegt sie 74 Meter tief, leicht auf die Steuerbordseite geneigt.

Nach kurzer Zeit an dem Wrack wird klar: Die Suche hat zu viel Zeit gekostet. Über eine Stunde Dekompression wartet – und die Kette ist verschwunden. Die Dekompressionszeit steigt rapide, der Computer zeigt 90 Minuten »Time to Surface«. Ein Freiwasseraufstieg in der Strömung wäre lebensgefährlich. Eine 30 Meter lange Spool-Leine wird am Wrack befestigt, und der Aufstieg erfolgt kontrolliert.

In flacherem Wasser geschieht das Wunder: Die Sicht klart auf, die Kette erscheint in der Ferne. Die Dekompression endet sicher. Die eigene kleine »Schlacht von Gallipoli« ist gewonnen.

Dampfschiff Carthage

Der Bug der Carthage wurde zum stärksten Motiv des Wettbewerbs – und zum Foto, das laut Autor den Ausschlag gab. Foto: Martin Strmiska

Am folgenden Tag führt der Abstieg zur Carthage, einem 121 Meter langen Versorgungsschiff der französischen Marine. Im Jahr 1915 wurde es nahe Kap Helles vom deutschen Unterseeboot 21 torpediert und versenkt.

Das Wrack steht aufrecht in 84 Metern Tiefe. Aus der Ferne wirkt es wie schwebend, aus der Nähe beeindrucken Details: hölzernes Deck, ornamentale Verzierungen, herabhängende Ketten am Bug. Während der Fotograf und sein Model nach Motiven suchen, vergeht die Zeit wie im Flug. Der Bug wird zum stärksten Bild – und zum Foto, das schließlich den Ausschlag im Wettbewerb gibt.

Aus der Nähe beeindrucken die Details: Lampenlicht fällt in die Aufbauten der Carthage. Foto: Martin Strmiska

Gallipoli Wreck Fest: Platz drei für den Bug

Der Wettbewerb, von dem Martin Strmiska erzählt, ist das Gallipoli Wreck Fest 2025. Er fand vom 29. August bis 7. September 2025 im Gallipoli Historical Underwater Park statt; an vier Tauchtagen fotografierten die Teilnehmer die historischen Wracks vor der Halbinsel. Martin Strmiska belegte den dritten Platz.

Preisverleihung beim Gallipoli Wreck Fest 2025: Martin Strmiska mit der Urkunde für den dritten Platz. Foto: Gallipoli Wreck Fest

Weitere Wracks vor Gallipoli

Das Wrack der HMS Majestic. Foto: Martin Strmiska Ein weiteres Wrack vor Gallipoli, laut Fotograf ein bislang nicht identifizierter Minenleger. Foto: Martin Strmiska Lampenlicht unter dem überhängenden Heck des Minenlegers. Foto: Martin Strmiska Hölzernes Deck, Aufbauten und Ketten: Die Carthage steht aufrecht in 84 Metern Tiefe. Foto: Martin Strmiska

Häufige Fragen

Welche Wracks liegen vor Gallipoli? In den Dardanellen und vor der Gallipoli-Halbinsel liegen zahlreiche Wracks aus dem Ersten Weltkrieg. Martin Strmiska tauchte unter anderem an der Breslau (Midilli) und der Carthage; seine Bilder zeigen außerdem die HMS Majestic und einen bislang nicht identifizierten Minenleger.

Wie tief liegt das Wrack der Breslau (Midilli)? Laut Autor in 74 Metern Tiefe, leicht auf die Steuerbordseite geneigt. Das Wrack ist 139 Meter lang.

Wie tief liegt die Carthage? Die Carthage steht aufrecht in 84 Metern Tiefe. Das französische Versorgungsschiff wurde 1915 nahe Kap Helles von U 21 torpediert.

Warum sind die Wracks in den Dardanellen so anspruchsvoll? Beim Tauchgang zur Breslau lag die Oberflächenströmung bei fünf Kilometern pro Stunde, ab 50 Metern brach die Sicht ein, und der Tauchcomputer zeigte am Ende 90 Minuten bis zur Oberfläche.

Was ist das Gallipoli Wreck Fest? Ein internationaler Wettbewerb für Unterwasserfotografie im Gallipoli Historical Underwater Park. Die Ausgabe 2025 fand vom 29. August bis 7. September statt; Martin Strmiska wurde Dritter.

Mit welchem Foto war Martin Strmiska erfolgreich? Nach seinen Angaben gab ein Bild vom Bug der Carthage den Ausschlag im Wettbewerb.

Quellen und weiterführende Informationen

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Unser Experte

Martin Strmiska fotografiert bereits seit Jahren die Wunder der Unterwasserwelt und gibt seine Erfahrungen weiter. Mit seinen Aufnahmen hat er schon mehrere Preise und Auszeichnungen gewonnen (aquasphere.sk).

Dieser Artikel von Martin Strmiska (Text und Fotos) erschien in TAUCHEN-Ausgabe 04/2026 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.