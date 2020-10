Perfektes Tauchreiseziel: Ägypten

Das Tauchparadies Ägypten liegt nur 5 Flugstunden von Deutschland entfernt. Es gibt mehrere Küstenstädte am Roten Meer, die sich perfekt für einen Tauchurlaub eignen. Für eine Reise nach Ägypten muss ein Visum beantragt werden. Hier lesen Sie, worauf Sie achten müssen.

Entdecken Sie die faszinierende Unterwasserwelt Ägyptens

Das Land der Pharaonen ist auch als Walhalla für Taucher bekannt. In Ägypten gibt es zahlreiche Tauchplätze, sowohl im Roten Meer als auch im Golf von Akaba. Beliebte Tauchplätze am Roten Meer sind Hurghada, El Gouna, Marsa Alam und Sharm-el-Sheikh. Dahab und Nuweiba sind die bekanntesten Tauchplätze am Golf von Akaba. Da in Ägypten das ganze Jahr über die Sonne scheint und es nur eine begrenzte Strömung gibt, ist das Rote Meer eines der klarsten Meere der Welt und bietet Tauchern einen fantastischen Blick auf die Korallenriffe.

Die beliebtesten Tauchplätze am Roten Meer

Einer der beliebtesten Tauchplätze in Ägypten ist Hurghada, wo es mehr als 40 registrierte Tauchzentren gibt. Im Roten Meer bei Hurghada kann man Schildkröten, Mantarochen und Rochen beobachten. Die Tauchplätze bei Hurghada sind sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Taucher geeignet. Weitere Tauchplätze in der Nähe von Hurghada sind Safaga (Soma Bay) und El Gouna, wo mehrere Schiffswracks liegen. Marsa Alam ist ein etwas weniger touristischer Ort am Roten Meer, wo Haie, Schildkröten, Seekühe und Delfine gesichtet werden können. Das berühmte Elphinstone-Korallenriff kann mit einem Tagesausflug von Marsa Alam aus erreicht werden.

Für viele Reisende ist der schönste Tauchplatz Ägyptens Sharm el Sheikh. Es gibt mehr als 220 Korallenarten und mehr als 1.000 Fischarten. Die Gegend ist sehr touristisch und kann daher sehr überfüllt sein. Ein etwas ruhigerer Tauchplatz im Norden Ägyptens ist Dahab, das am Golf von Akaba nördlich des Roten Meeres liegt. Tauchplätze können von Dahab aus mit dem Boot, aber auch mit dem Kamel erreicht werden.

Visum Ägypten vor der Abreise beantragen

Das Visum Ägypten kann bereits vor der Abreise online beantragt werden. Auf diese Weise können Sie bereits vor Ihrem Urlaub alle notwendigen Reisedokumente besorgen und müssen sich während der Reise nicht mehr darum kümmern. Sie können das Visum ganz einfach mit einem digitales Antragsformular beantragen. Im Formular tragen Sie Informationen über Ihre geplante Reise, eventuelle frühere Reisen nach Ägypten und Ihren Aufenthaltsort in Ägypten ein. Darüber hinaus müssen Sie Ihre Kontakt- und Passdaten angeben. Nachdem Sie die Kosten für das Visum beglichen haben, laden Sie einen Scan oder ein Foto Ihres Reisepasses hoch. Das funktioniert auch einfach und sicher online.

Sobald alle Daten und Dokumente eingegangen sind und akzeptiert wurden, wird der Antrag bearbeitet. Im Durchschnitt werden Anträge nach einer Woche genehmigt. Wenn Sie spontan und kurzfristig eine Tauchreise geplant haben oder wenn Sie vergessen haben, Ihr Visum Ägypten zu beantragen, können Sie einen Eilantrag stellen. In diesem Fall erhalten Sie Ihr Visum durchschnittlich nach 2 bis 5 Arbeitstagen per E-Mail. Sie müssen nur das Visum ausdrucken und auf Ihre Reise mitnehmen. Bei der Ankunft am Flughafen müssen Sie sich nicht zum Schalter für das Visum, sondern können mit Ihrem E-Visum direkt zur Passkontrolle.