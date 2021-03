Was ist bei PSS Worldwide anders?

Die Macher hinter PSS Worldwide kommen aus der Lehre und haben das Lernsystem am eLearning aufgebaut. Der Begriff „Flipped Teaching“ wird beim PSS praktiziert. Ein System, das sogar im Schulsystem übernommen wird.

Eine Frage, die bei allen Verbänden, immer, mit „wie haben das Tauchen revolutioniert“ oder „wir haben das Tauchen erfunden“ beantwortet wird. Nein, haben wir nicht. Weder noch.

PSS Worldwide hat aber die Art zu unterrichten aktualisiert.

Wie PSS Worldwide sich sieht und die wichtigsten Infos zu PSS Worldwide...

"Die Marke PSS entstand in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, basierend auf der Leidenschaft und dem Fachwissen ihrer Gründer, die bereits über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in der Taucherausbildung hatten. Am Anfang war PSS eine Organisation, die sich auf Kurse für das Management von Tauchnotfällen spezialisiert hat. In den frühen 2000er Jahren kamen zu den Ausbildungsprogrammen für Tauchnotfälle die der drei Tauchbereiche "Free Diving", "Recreational" und "Technical" hinzu.

Führung von Fachleuten

Der Führungsstab, der die PSS leitet und führt, besteht aus Fachleuten, die über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen des Tauchens verfügen: vom spezifischen Universitätsstudium bis zur technisch-kommerziellen Beratung für Hersteller von Tauchausrüstungen, von der Ausbildung von Tauchlehrern bis zum Management von Tauchbasenketten, von der Beratung von Reiseveranstaltern bis zur Erstellung von Sportlehrbüchern auf allen Ebenen, von der Durchführung von Schnorchelprogrammen für Schulkinder bis zur Unterwassererprobung neuer Algorithmen zur Dekompression für technische Taucher.

Enorme Erfahrung

Kurz gesagt, eine enorme Erfahrung, die sich auf alle Bereiche des Tauchens erstreckt: Freizeittauchen und technisches Tauchen; Freitauchen und mit Hilfe von offenen, halbgeschlossenen oder geschlossenen Kreislaufgeräten. Darüber hinaus pflegt das Führungspersonal zwei weitere große Leidenschaften: das Studium und die kontinuierliche Forschung zur Weiterentwicklung der Lehrmethoden und die Anwendung innovativer Technologien für die Ausbildung von Tauchern.

Berufung zur Innovation

Dank seiner "Chromosomen" und seiner Berufung zur Innovation ist PSS die avantgardistischste Lehragentur in jedem Bereich des Tauchens. PSS ist weltweit tätig, basiert aber auf einer Organisationsstruktur und einem einzigen weltweiten Hauptsitz. Das bedeutet, dass die angeschlossenen Professionals eine international gültige Anerkennung haben. Wenn ein Gewerbetreibender von einem Land in ein anderes oder von einem Kontinent auf einen anderen umzieht, kann er seine Tätigkeit wie bisher fortsetzen, solange die örtlichen Gesetze dies zulassen.

4 Lehrbereiche: Sporttauchen, Freitauchen, technisches Tauchen, Notfall

PSS arbeitet mit vier unabhängigen Lehrbereichen. Das Freitauchen ist das Aktionsfeld der Sparte "Free Diving". Dem Sporttauchen folgt die Sparte "Recreational". Der Bereich derjenigen, die über die Grenzen des Sporttauchens hinausgehen ("technisches Tauchen"), wird von der Abteilung "Technical" abgedeckt. Die Abteilung "Notfall" hingegen befasst sich mit Kursen für das Management von Notfällen bei Tauchaktivitäten und unterstützt die anderen Abteilungen.

Ein Fachmann, der an PSS angeschlossen ist, kann in jeder der vier Lehrabteilungen unter dem Dach von PSS Karriere machen, ohne auf andere Quellen für seine Kurse zurückgreifen zu müssen. Vielseitigkeit ist ein unverwechselbares Merkmal von PSS Worldwide! Die Kurse von PSS Worldwide entsprechen allen europäischen EN- und internationalen ISO-Normen.

Die Einhaltung der Normen wird durch die Zertifizierung durch eine dritte Partei anstelle der sonst üblichen Selbstzertifizierung gewährleistet. Die ausgestellten Qualifikationen sind international gültig. PSS Worldwide ist dem International Recreational Scuba Training Council (RSTC) angeschlossen, dem alle großen Tauchschulen der Welt angehören. Die Zugehörigkeit zum RSTC garantiert die Anerkennung unserer Zertifizierungen in der ganzen Welt.

In der Zentrale arbeiten der Vorstand und der Lehrkörper und bilden die gemeinsame Leitung aller PSS-Mitgliedsorganisationen weltweit. Die Kursdirektoren der verschiedenen Unterrichtsabteilungen bilden zusammen mit dem Kursdirektor der Zentrale das internationale Überprüfungskomitee der PSS Worldwide-Normen, dessen Aufgabe es ist, die Unterrichtsnormen bei Bedarf zu variieren oder zu ergänzen.

Hauptsitz: Italien

Derzeit hat PSS Worldwide seinen internationalen Hauptsitz in Italien; von hier aus werden die Computersysteme betrieben, die die Aktivitäten von PSS in der ganzen Welt steuern. Der Grund für den Sitz in Italien ist neben der Tatsache, dass sich das Tauchen in diesem Land viel früher entwickelt hat als in anderen Ländern, die Präsenz in anderen Sportarten. Dank seiner enormen Kompetenz im Bereich der Didaktik ist PSS seit Mitte der 2000er Jahre für das Design, die Produktion und den Vertrieb von Lehrmaterialien für den italienischen Tennisverband verantwortlich. Das Ziel von PSS ist es, sich auch mit anderen Sportarten international zu beschäftigen.

Was macht PSS?

In erster Linie helfen wir Menschen, alle Kenntnisse und Techniken zu erlernen, die notwendig sind, um sicher an den verschiedenen Unterwasseraktivitäten teilzunehmen, egal auf welchem Niveau sie durchgeführt werden. PSS Worldwide ist eine der wenigen, wenn nicht die einzige Tauchausbildungsagentur, die ein Qualitätskontrollsystem für 100% der von ihr ausgestellten Zertifizierungen und Qualifikationen betreibt. Bei PSS betonen wir immer die Wichtigkeit der kontinuierlichen Aktualisierung; in der Tat ist das Motto der Agentur "... diving evolution". Deshalb ist PSS in jedem Bereich des Tauchens immer auf dem neuesten Stand der Technik.

Hervorragender Ruf

Von Anfang an haben die PSS Mitglieder weltweit einen hervorragenden Ruf für Qualität und Professionalität genossen. Zum PSS-Team gehören auf verschiedenen Ebenen die besten Taucher: von Freitauchrekordhaltern bis zu Tieftauchrekordlern, von den besten Höhlentauchern bis zu den besten Experten für Ausrüstung, Technik und Dekompression.

PSS Worldwide ist eine hochdynamische Sporttrainingsorganisation, die ständig von der großen Begeisterung von Experten angetrieben wird, die seit Jahrzehnten im Bereich des Sporttraining tätig sind. Inhalte von großem kulturellem Wert, modernster Unterrichtstechnologie und die kontinuierliche Aktualisierung von Standards, Lehrprogrammen und Instructoren haben PSS Worldwide einen unbestrittenen Ruf für "qualitativ hochwertigen Unterricht" eingebracht.

PSS Worldwide beschäftigt sich mit verschiedenen Sportarten, studiert und reguliert Trainingsprogramme, produziert die entsprechenden Lehrmaterialien und macht sogar Fernsehsendungen, die sich der Sporterziehung widmen."

Mehr auf: www.pssworldwide.org