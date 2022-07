Dive Trophy: Abseits des Wettkampfs

Der Inbegriff von Spaß für jeden Tauchenden ist ganz sicher der sogenannte Fundive. Also ein Tauchgang ganz ohne irgendwelche Aufgaben. Beim Finale der Dive Trophy heißt das: ein Tauchgang ohne Wettkampfdruck, einzig und allein zum Entspannen und Genießen. Und ja, auch diesen gibt es während jeder Finalwoche in Ägypten. Meist sogar mehrere. Mindestens aber zwei, und manchmal sogar einen Nachttauchgang. Ob es die Delfine sind, die dabei für den Spaß sorgen, oder die frei schwimmenden Muränen, liegt nicht in den Händen der Organisatoren. Das Orgateam kann dafür an anderen Strippen ziehen, um neben dem Tauchen viel Abwechslung und Spaß zu bescheren. Kleine Neben-Events wie zum Beispiel ein Splashdive Contest und eine kleine Bootstour für einen Sundowner sind immer wieder be- währte Mittel, um der Finalisten-Truppe etwas den Stress zu nehmen. Das weiß auch Martin Schulz, einer der Finalisten des letzten Dive Trophy-Finales: »Es ist immer wieder der Hammer zu sehen, mit welcher Leidenschaft und Lockerheit hier für uns gesorgt wird. Manchmal vergisst man glatt, dass das hier ein Wettkampf ist. Und seien wir mal ehrlich: Der Spaß steht hier im Robinson in der Soma Bay im Vordergrund.« Im Halbfinale im Monte Mare in Rheinbach sind es die Charaktere des Orgateams, die mit ihren Ansprachen, ihren Anfeuerungsrufen und ihrer Routine den manchmal doch recht aufgeregten Teilnehmenden zu etwas Entspannung verhelfen. Schließlich sind einige wie Simone Kropmanns, Mathis Kaufmann und Manfred (Manni) Bürger schon seit vielen Jahren dabei und kennen die Stolpersteine, die sich auftun können. Mit einem gut gemein- ten, freundlichen Spruch im Ohr rennt, taucht und paddelt es sich nämlich viel leichter, als wenn man von einem Drill-Sergeant durchs Becken gescheucht wird. In diesem Sinne: Immer fleißig Punkte sammeln, damit auch Sie beim nächsten Halbfinale im November dabei sind.

Neben dem Punktewettkampf gibt es kleine Neben-Events wie diesen Splashdive Contest. Wer macht die beste Arschbombe?

AF MARCOTEC, DER FOTO- UND FILMSPEZIALIST MIT TAUCHAUSRICHTUNG

Die Leidenschaft, professionelles Bildmaterial zu produzieren, überträgt die Firma auf ihre Kunden, indem sie ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. So verkauft AF Marcotec nicht nur High End-Produktionsequipment für Dreharbeiten an Land, zu Wasser und in der Luft. Die Firma veranstaltet auch Work- shops, um Filmemacher optimal auf ihre Aufgaben vorzubereiten. AF Marcotec ist im Jahr 2019 nach kurzer Pause zur Dive Trophy zurückgekehrt. Als Sponsor spendiert die Firma begehrte Preise wie Drohnen, Gimbal oder Unterwassergehäuse. Mehr Infos: marcotec-shop.de

Dive Trophy-Termine

Punktesammelphase: 1.11.2021 bis 30.9.2022

Finale Robinson Soma Bay/Ägypten: 23. bis 30.3.2023 (voraussichtlich)