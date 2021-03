2 neue Freediving Rekorde!

Den diesjährigen Welt-Frauentag am 8. März feierten zwei Frau aus Russland mit neuen Rekorden im Freitauchen!

Ekaterina Nekrasova aus Russland schwamm am 6. März 2021 ohne Flossen und Neoprenanzug 102,7 Meter unter dem Eis und übertraf damit den bisherigen Rekord des tschechischen Freitauchers David Vencl von 81 Metern, der im letzten Monat aufgestellt wurde.

Erst vor 4 Jahren mit dem Freitauchen angefangen

Ekaterina ist 40 Jahre alt und hat vor 4 Jahren mit dem Freitauchen begonnen.

Weiterer Rekord

Maria Olshevskaya, ebenfalls aus Russland, hielt am 8. März 2021 4 Minuten und 17 Sekunden lang die Luft an (ohne Neoprenanzug) in eiskaltem 1-Grad-Wasser.

Diese Rekorde wurden am Internationalen Frauentag gefeiert.

Beide Leistungen dieser Frauen wurden in das Guinness World Book of Records aufgenommen.