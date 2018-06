Abenteuer pur: Die große TAUCHEN-Lesertestreise nach Norwegen

Endlich ist es so weit! Die erste TAUCHEN-Lesertestreise findet im September 2018 statt. Wir suchen sechs erfahrene Taucher, die kaltes Wasser nicht abschreckt, sondern begeistert! Sie sollten das Trockentauchen beherrschen und Lust auf Abenteuer haben, denn es geht nach Norwegen, ins Gulen Dive Resort. Die Tauchbasis mit angeschlossener Unterkunft liegt in einem traumhaften Fjord direkt am Wasser.

Das Besondere: Wir nehmen neue Top-Tauchausrüstung von namhaften Herstellern mit zum Testen! Darunter Trockis von Camaro, die neuste Jacket-Generation von Mares, Rebreather von Poseidon, Atemregler von Scubapro, Tauchcomputer von Suunto, 7-mm-Anzüge von Xcel, Unterzieher von Lavacore, Taucheruhren von Chris Benz und Kamera-Equipment von SeaLife. Unzählige Wracks stehen auf dem Tauchprogramm, aber auch das schöne Hausriff mit seinen bunten Steilwänden werden wir erkunden. Neben dem Tauchen und Testen werden wir Angeln gehen, Muscheln sammeln und die Fjordlandschaft per SUP-Board von der Marke GA erkunden.

Gewohnt wird in stilvollen Häusern mit fantastischem Meerblick. Abends wird der Grill vom Hersteller Char-Broil angeworfen und bei einem Lagerfeuer genießt man die Sonnenuntergänge.

Schon die Hinfahrt wird spektakulär: Wir werden mit neuen Touareg-Modellen von VW ausgestattet und in Hamburg gemeinsam starten, mit der Fähre von Dänemark nach Bergen übersetzen und dann durch eine atemberaubende Naturlandschaft ins Gulen Dive Resort fahren.