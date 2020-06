Aktion bei Olympus: M-Zuiko-Festbrennweite kaufen und bis zu 300 Euro Sofortrabatt sichern

Fans von Festbrennweiten haben bis zum 5. Juli 2020 die Chance auf bis zu 300 Euro/CHF Sofortrabatt. Egal, ob "M.Zuiko PRO" oder "M.Zuiko" – die kompakten und leichten Objektive für "OM-D" und "PEN" sind nahezu unschlagbar in Sachen Lichtstärke und Bildqualität. Wer sich jetzt für ein "M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO" entscheidet, spart 300 Euro/CHF, bei einer der beliebten "F1.2 PRO"-Festbrennweiten sind es ebenfalls bis zu 300 Euro/CHF. Für alle, die auf der Suche nach kompakteren Objektiven sind – das vielseitige "M.Zuiko Digital ED 12mm F2" beispielsweise ist während der Aktion ebenfalls 200 Euro/CHF günstiger. Der Rabatt wird direkt beim Kauf an der Kasse beziehungsweise im Olympus-Onlineshop abgezogen. Weitere Informationen zur Aktion unter: https://bit.ly/2XMGMmL

Als vor mehr als 80 Jahren die ersten Olympus-Zuiko-Objektive auf den Markt kamen, waren Menschen weltweit von der Dynamik und Präzision der optischen Leistung begeistert. Vorteile, von denen Fotografen noch heute profitieren. M.Zuiko-Objektive sind das Ergebnis der jahrzehntelangen Erfahrung und Tradition von Olympus. Sie erfüllen die Anforderungen von professionellen Fotografen und Foto-Enthusiasten im Hinblick auf Präzision und Geschwindigkeit. Fortschrittliche Herstellungsverfahren, aufwendige Messtechnologien zur Qualitätskontrolle und hochpräzise Montageprozesse ermöglichen die außergewöhnliche Qualität. "M.Zuiko PRO" oder "M.Zuiko" – alle Festbrennweiten des Systems zeichnen sich durch ihre kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht und die hohe Lichtstärke aus. Darüber hinaus sind alle "M.Zuiko PRO"-Festbrennweiten sowie das "M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro" staub- und spritzwassergeschützt sowie frostsicher.

M.Zuiko PRO und M.Zuiko Festbrennweiten in der Aktion

M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO: 300 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO: 300 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO: 200 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO: 200 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 PRO: 75 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8: 200 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital ED 12mm F2: 200 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro: 100 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital 25mm F1.8: 100 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital 17mm F1.8: 100 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro: 75 Euro/CHF Sofortrabatt

M.Zuiko Digital 45mm F1.8: 50 Euro/CHF Sofortrabatt

Für jedes Olympus Objektiv kann die Gewährleistung bei der Anmeldung auf MyOlympus unter my.olympus-consumer.com um sechs Monate verlängert werden**.

Bitte beachten Sie, dass sich Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern können. Die aktuellen technischen Daten finden Sie unter: www.olympus.de



*Ausgenommen von der Aktion sind Kit-Objektive und Objektive, die im Rahmen von Aktionen gratis dazu gegeben werden

**Sechs Monate zusätzlich zur im Land des Kaufes gültigen gesetzlichen Gewährleistung.

