Aktuelle Empfehlungen: DAN zum Tauchen & Corona

Medizinische Empfehlungen für die Rückkehr zum Tauchen

T Micheal Menduno (Übersetzt)

Im Mai 2020 veröffentlichte DAN Europe Empfehlungen für Taucher, die zum Tauchen zurückkehren, nachdem sie mit dem SARS-COV2 oder Covid-19 Virus infiziert waren. Die Empfehlungen wurden als Teil des »DAN Europe Gesundheitserklärungsformulars für Covid-19« aufgenommen und basieren auf den medizinischen Empfehlungen, die von der »Undersea and Hyperbaric Medical Society« (UHMS) in den USA, der Belgischen Gesellschaft für Tauch- und Hyperbarmedizin (SBMHS-BVOOG) und dem Europäischen Komitee für Hyperbarmedizin und der Unterwasser- und Baromedizinischen Gesellschaft (ECHM & EUBS) zusammengestellt wurden. Die University of California in San Diego (UCSD) hat ebenfalls medizinische Richtlinien für Freizeit-, Wissenschafts- und kommerzielle Taucher herausgegeben.

Jetzt, wo das Tauchen an vielen Orten wieder aufgenommen wird, insbesondere das lokale Tauchen (#DiveLocal), haben wir Anfragen von Tauchern erhalten, die an Covid-19 erkrankt sind, wann sie sicher zum Tauchen zurückkehren können und welche Vorsichtsmaßnahmen sie gegebenenfalls ergreifen sollten. Dementsprechend hielten wir es für sinnvoll, diese medizinischen Empfehlungen wie unten dargestellt erneut zu veröffentlichen. Zusätzlich haben wir die jüngsten Erfahrungen einiger DAN Europe Ärzte zusammengestellt, die Taucher, die die Infektion hatten, behandelt oder beraten haben.

Medizinische Empfehlungen für die Rückkehr zum Tauchen

In den oben zitierten medizinischen Empfehlungen werden größtenteils die verschiedenen Erscheinungsformen des Virus und das Risiko einer Ausbreitung diskutiert, zusammen mit einigen der bekannten Risikofaktoren, die wahrscheinlich den Schweregrad der Erkrankung bestimmen. Die Autoren wiesen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Erstellung der Empfehlungen kaum wissenschaftliche Daten vorlagen, dass aber klinische Veröffentlichungen Fälle mit starken Verschlechterungen der Lunge, des Herzens, des zentralen Nervensystems und der Nieren nach einer Covid-19-Infektion gezeigt haben.

Besondere Bedenken wurden für Taucher geäußert, da eine anhaltende Beteiligung der Lunge oder des Herzens festgestellt wurde. Ähnlich wie bei anderen schweren Viruspneumonien benötigen Taucher, die sich mit Covid-19 infiziert haben, eine Zeit der Rekonvaleszenz, bevor sie wieder Aktivitäten aufnehmen können, ein Prozess, der je nach Schwere der Symptome Wochen oder Monate dauern kann.

Hier sind also die Konsensempfehlungen für die Rückkehr zum Tauchen nach Covid-19. Beachten Sie, dass die Empfehlungen für Taucher, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, aber völlig asymptomatisch blieben, und die Empfehlungen für Taucher, die symptomatisch waren, aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert wurden, seit den ursprünglichen Empfehlungen im Frühjahr 2020 aktualisiert wurden und unten aufgeführt sind. Beachten Sie auch, dass die Leitlinien und Empfehlungen zwischen den europäischen Ländern leicht variieren können. Die nationalen Empfehlungen wurden erstellt, um mit einer bisher weitgehend unbekannten Form der Herz-Lungen-Erkrankung umzugehen, und es kann nicht erwartet werden, dass sie in allen Ländern und Kulturen völlig einheitlich sind. Dennoch mahnen alle Taucher zur Vorsicht.

Empfehlungen:

Taucher, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, aber völlig asymptomatisch geblieben sind, sollten mindestens 30 Tage nach dem ersten negativen Test warten, bevor sie eine Tauchtauglichkeitserklärung beantragen und eventuell wieder tauchen gehen.

Taucher, die symptomatisches COVID-19 hatten, sollten mindestens 30 Tage nach dem ersten negativen Test plus weitere 30 Tage ohne Symptome (insgesamt zwei Monate) warten, bevor sie eine tauchmedizinische Tauchtauglichkeitsuntersuchung beantragen.

Taucher, die mit oder wegen pulmonaler Symptome im Zusammenhang mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, sollten mindestens DREI Monate warten, bevor sie eine tauchmedizinische Tauchtauglichkeitsuntersuchung beantragen, die von einem Tauchmediziner durchgeführt oder koordiniert wird. Die Freigabe sollte eine vollständige Lungenfunktionsprüfung (mindestens FVC, FEV1, PEF25-50-75, RV und FEV1/FVC), einen Belastungstest mit Messung der peripheren Sauerstoffsättigung sowie einen hochauflösenden CT-Scan der Lunge zur Überprüfung der Normalisierung beinhalten.

Taucher, die mit oder wegen kardialer Probleme im Zusammenhang mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, sollten mindestens DREI Monate warten, bevor sie eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung beantragen, die von einem Tauchmediziner durchgeführt oder koordiniert wird. Die Freigabe sollte eine kardiologische Untersuchung beinhalten, einschließlich Echokardiographie und einem Belastungstest (Belastungselektrokardiographie), um eine normale Herzfunktion festzustellen.

Es ist wichtig, dass diese Lungen- und Herztests von einem Arzt mit speziellen Kenntnissen in der Tauchmedizin interpretiert und validiert werden. Beachten Sie, dass DAN Europe Mitglieder im Rahmen ihrer Mitgliedsvorteile Anspruch auf eine medizinische Beratung durch einen Tauchmediziner aus dem DAN Europe Unterstützungsnetzwerk haben.

Wir fügen ein leicht verständliches, herunterladbares Diagramm dieser Empfehlungen bei, das von der Schweizerischen Gesellschaft für Unterwasser- und Hyperbarmedizin (SUHMS) entwickelt und am 29.01.2021 überarbeitet wurde. Bitte beachten Sie, dass die von der SUHMS entwickelten Empfehlungen ein wenig restriktiver sind. Hier geht es zum

Andere Risikofaktoren, die zu beachten sind

Für Taucher, die die Covid-19-Infektion durchgemacht haben, können zusätzliche potenzielle Risiken bestehen. Der beste Weg, um festzustellen, ob Sie möglicherweise einem höheren Risiko für ein pulmonales Barotrauma, einen Lungenblasen-Shunt, kardiale oder andere Probleme ausgesetzt sind, ist eine empfohlene tauchmedizinische Untersuchung. Taucher, die möglicherweise einem höheren Risiko ausgesetzt sind, sollten bei der Wiederaufnahme ihrer Tauchaktivitäten in Absprache mit ihrem Taucharzt Folgendes berücksichtigen:

Pulmonales Überdrucksyndrom (Lungenbarotrauma): Beachten Sie, dass Taucher, bei denen schwere Lungensymptome aufgetreten sind, unter Umständen einen anhaltenden oder sogar dauerhaften Lungenschaden erleiden, auch wenn die Lungenfunktion (fast) wieder normal zu sein scheint. Diese Schädigung kann zu einem erhöhten Risiko für ein Lungenbarotrauma führen, auch nach Tauchgängen ohne einen schnellen oder unkontrollierten Aufstieg. (Referenz: Belgian Society for Diving and Hyperbaric Medicine)

Pulmonale Sauerstofftoxizität: Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur sehr wenig über eine mögliche erhöhte Empfindlichkeit des Lungengewebes gegenüber den toxischen Wirkungen von Sauerstoff bekannt; daher wäre eine vorsichtige Haltung, dass technisches Tauchen mit längerem Atmen von hyperoxischem Gas, mit einem PO2 von 1,3 ATA oder höher, z.B. Kreislauftauchen, vermieden werden sollte. Einfaches "Nitroxtauchen", bei dem ein maximaler PO2 von 1,4 ATA nur für kurze Zeiträume, am tiefsten Teil des Tauchgangs, geatmet wird, sollte kein Problem darstellen. (Referenz: Belgische Gesellschaft für Tauchen und Hyperbare Medizin)

Dekompressionskrankheit: Noch weniger ist über die mögliche Veränderung der "Blasenfilter"-Funktion der Lunge nach einer COVID-19-Lungeninfektion bekannt. Dies könnte bedeuten, dass sich das Risiko für eine Dekompressionskrankheit deutlich erhöhen könnte. Daher wäre es umsichtig, dass Taucher, die unter pulmonalen Symptomen von COVID-19 gelitten haben, ihre Tauchgänge vorübergehend (oder endgültig) auf die Nullzeitgrenzen (NDL) ihres Computers beschränken (so dass der Computer zu keinem Zeitpunkt während des Tauchgangs zwingend Dekompressionsstopps anzeigt). (Referenz: Belgische Gesellschaft für Tauchen und Hyperbarische Medizin)

Verhindern Sie die Ausbreitung: Covid-19 und Taucheinsätze

Es ist zu erwarten, dass Covid-19 in der Gesellschaft bestehen bleibt, was zu einem anhaltenden Risiko der Übertragung zwischen Personen führt, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe aufhalten oder gemeinsame persönliche Ausrüstung benutzen. Jede Tauchbasis oder jedes Tauchteam sollte eine Analyse zur Risikovermeidung und -minderung anhand der veröffentlichten Empfehlungen durchführen. Taucher und Tauchbasen sollten sich strikt an die Richtlinien zur Desinfektion von Tauchausrüstung halten, die von den Tauchverbänden und DAN Europe und dem Divers Alert Network herausgegeben werden.

Generell wird empfohlen ...

… die von den örtlichen Behörden geforderten sozialen Abstandsmaßnahmen auch während des Tauchbetriebs (vor allem während der Oberflächenphase des Tauchbetriebs) fortzusetzen, einschließlich des Tragens von Masken und der Einhaltung eines sicheren sozialen Abstands.

.. die Desinfektion von Privat- und Leihgeräten, einschließlich Notfallsauerstoffgeräten, mit geeigneten Desinfektionsmitteln, die ein breites Spektrum von Keimen, einschließlich Pilzen, Bakterien, Sporen und Viren abdecken, durchzuführen.

… den Austausch von persönlichen Atemsystemen zu vermeiden, außer in echten Notfallsituationen.

… alle Übungen zur »Wechselatmung« so zu planen, dass der persönliche Schutz gewährleistet ist.

Durch Befolgen der oben genannten Empfehlungen können Taucher das Risiko der Verbreitung der Infektion verringern und sicherstellen, dass Taucher, die Covid-19 hatten, ihre Tauchaktivitäten auf die sicherste Weise wieder aufnehmen können.