Auf geht’s zur Tauchmesse InterDive

Vom 26. bis zum 29. September 2019 trifft sich die Tauchbranche in Friedrichshafen am wunderschönen Bodensee: Die Messe „InterDive“ öffnet zum 7. Mal ihre Tore. Kommen Sie vorbei und besuchen Sie uns, es lohnt sich!

Die „InterDive“ am Bodensee zählt mittlerweile zu einer der Top-Messen in Europa! Besucher finden an vier Tagen in der sonnendurchfluteten Halle B5 die neueste Ausrüstung, attraktive Reiseangebote und spannende Infos rund um das Thema Tauchen, Schnorcheln und Urlaub. Schauen Sie auch unbedingt beim TAUCHEN-Stand 307 vorbei, denn bei uns finden Sie nicht nur attraktive Abo-Angebote und können mit den anwesenden Redakteuren sowie unseren Gästen sprechen, sondern Sie können auch an jedem Messetag unser Glücksrad drehen. Vielleicht gewinnen Sie einen der Hauptpreise: einen Tauchurlaub in Thailand, in Norwegen oder am Roten Meer!

Facts zur Messe

Die „InterDive“ läuft vom 26. bis zum 29. September 2019 in der Halle B5 der Messe Friedrichshafen. Praktisch: Parallel zur Tauchmesse findet die internationale Bootsmesse „Interboot“ statt. Am Donnerstag hat die Messe von 12 bis 19 Uhr geöffnet, am Freitag von 12 bis 20 Uhr. Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet sieben Euro (Do. und Fr. inkl. freiem Parken). Kinder bis 14 Jahren zahlen nur vier Euro. Es werden auch Kombi-Tickets für die „InterDive“ und „Interboot“ angeboten. Freitagabend findet die große Nightdive-Party für alle statt!

Infos auf www.inter-dive.de

Bühnenprogramm

Neben den Vorträgen und Versteigerungen auf der Bühne in Halle B5 findet jeden Tag um 16.20 Uhr eine Podiumsdiskussion zu den Themen "Meeresverschmutzung, was kann jeder von uns tun!", "Pro & Contra Haifütterungen", "Haben wir beim Tauchen die Abenteuerlust verloren?" und "Tauchsafaris im Roten Meer, sind es mittlerweile zu viele?" statt. Moderiert wir die Diskussionsrunde von Linus Geschke und TAUCHEN-Chefredakteurin Jasmin Jaerisch.

Gewinnspiel-Aktionen am TAUCHEN-Stand

Kommen Sie vorbei und drehen Sie an unserem Glücksrad – zu gewinnen gibt es Bücher, DVDs, Magazine und als Hauptpreise Tauchurlaube nach Thailand, Norwegen und ans Rote Meer! Sie finden das TAUCHEN-Team am Stand Nr. 307.

Am Freitag wird außerdem Meerjungfrau Daniela beim Glücksrad-Gewinnspiel dabei sein – sie freut sich auf Ihren Besuch! Machen Sie ein Foto von der Meerjungfrau, posten Sie es bei Instagram unter dem Hashtag #tauchenmagazin und #munich_mermaid. Aus allen Bildern wird die Redaktion die drei schönsten auswählen: Sie können ein TAUCHEN-Überraschungspaket gewinnen!

Unsere Partner auf der InterDive

Wie jedes Jahr finden Sie bei uns am TAUCHEN-Stand wieder einige Kooperationspartner aus der ganzen Welt. Dieses Jahr treffen Sie bei uns am Stand Nr. 307 folgende Partner:

Norwegen: Gulen Dive Resort



Das Gulen Dive Resort liegt in einem traumhaften Fjord an der norwegischen Westküste. Hier erwarten Sie spektakuläre Wracks und farbenfrohe Riffe in herrlich klarem Wasser. Treffen Sie das Gulen-Team bei uns am Stand! www.gulendiveresort.com

Thailand: Sea Bees Diving



Sea Bees Diving ist die Nummer eins, wenn Sie die Topspots von Phuket, Khao Lak und den Similan Islands erleben möchten. Angeboten werden Tagestouren und Tauchsafaris – informieren Sie sich aus erster Hand bei uns am Stand. www.sea-bees.de

Ägypten: Aphrodite Liveaboard



Die elegante „Aphrodite“ besticht durch eine Mischung aus Luxus und Know-how. Dazu gesellt sich ein hervorragender persönlicher Service. Lernen Sie das Team von Aphrodite am TAUCHEN-Stand 307 kennen. www.aphroditeliveaboard.com