Bauer-Kompressoren in Sharm El Scheikh

Kompressoren der Firma Bauer liefern seit einem Vierteljahrhundert die für die Behandlung notwendige Atemluft in der Druckkammer des HBO-Zentrums Sharm El Sheikh.

Bei einem Dekounfall entscheidet die Schnelligkeit einer Druckkammerbehandlung über gesundheitliche Spätfolgen oder gar über Leben und Tod. Auf dem Sinai leistet seit mittlerweile 25 Jahren das Team des „HBO-Zentrums Sharm El Sheikh“ um Dr. Adel Taher diese dringend notwendige schnelle Hilfe. Vier Atemluftanlagen von Bauer liefern zuverlässig die Luft für die zwei Druckkammern.

Das „HBO Zentrum Sharm El Sheikh“ nutzte den Anlass, um dieses Jubiläum vom 3.–06. November 2018 mit einem viertägigen tauchmedizinischen Event zu feiern. Zahlreiche Referenten, unter anderem von DAN Europe, informierten über neueste Forschungsergebnisse in Sachen Vermeidung und Behandlung von Dekounfällen.

Ebenfalls vor Ort war Kompressor-Hersteller Bauer, der in diesem Rahmen das neue Gasmessgerät „B-Detection Plus“ vorstellte. Dieses Gerät überprüft lückenlos und zuverlässig die Einhaltung der Grenzwerte der verschärften Atemluftnorm DIN EN 12021:2014 und sorgt so für einen neuen Level an Atemluftsicherheit. Sein Einsatz ist Voraussetzung für die Zertifizierung einer Einrichtung nach dem ebenfalls neu vorgestellten „Bauer PureAir Gold Standard“.

Am zweiten Tag nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, die Arbeitsweise der Druckkammer im Rahmen einer Führung kennenzulernen. Gut besucht waren auch die Workshops für Herz-Lungen Wiederbelebung und Risikomanagement.

Ein Tauchtag im Marinenationalpark Ras Mohammed bot neben dem Eintauchen in die spektakuläre Unterwasserwelt auch Gelegenheit, das Erfahrene unter Wasser praktisch umzusetzen.

Mehr Infos: www.bauer-kompressoren.de