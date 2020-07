Breaking News: TAUCHEN und Unterwasser verschmelzen

Die TAUCHEN-Redaktion aus Hamburg informiert mit der offiziellen Pressemitteilung des Jahr Top Special Verlages alle User und Leser des Magazin TAUCHEN über folgende „breaking News“.

Top-Marken bündeln ihre Kompetenz

Jahr Top Special Verlag und atlas Spezial gründen Joint Venture: Jahr Artopé Media

Der Markt der Special-Interest-Zeitschriften ist in Bewegung. Der Jahr Top Special Verlag aus Hamburg mit seinen 33 periodisch erscheinenden Titeln und die Münchner atlas Spezial mit insgesamt drei Periodika bündeln einen Teil ihres Portfolios in dem neuen Joint Venture Jahr Artopé Media. In das Joint Venture bringt der Jahr Top Special Verlag seine Premium-Marken GOLF MAGAZIN und TAUCHEN ein. Die atlas Spezial ergänzt das Medien-Portfolio um die Titel GOLF JOURNAL, unterwasser und KANU. Die operative Geschäftsführung des neu gegründeten Joint Ventures mit Sitz in München übernimmt Philip-A. Artopé. Das Joint Venture unterliegt noch der Prüfung des Kartellamts.

Ziel ist es, mit der Zusammenlegung der Titel GOLF MAGAZIN und GOLF JOURNAL eine noch größere Reichweite in diesem Top-Zielgruppensegment darzustellen. Darüber hinaus wollen die Gesellschafter sowohl im Print- als auch im Online-Bereich als Marktführer des Golf-Segments in die Zukunft gehen. Als Marke setzen die Partner auf das GOLF MAGAZIN, um so Bekanntheitsgrad

und Marktdurchdringung weiter auszubauen. „Analog zu den beiden etablierten Golf-Marken verfahren wir auch mit den beiden Wassersport-Titeln TAUCHEN und unterwasser“, erläutert Philip-A. Artopé. „Aus den beiden Zeitschriften wollen wir als starke Marke TAUCHEN auch crossmedial ausbauen. Unsere Anzeigenkunden sollen sich künftig auf eine Plattform konzentrieren können – win-win für Werbungtreibende und Leser.“

„Ich freue mich, dass unsere exklusiven Zielgruppen in den Segmenten Golf und Tauchen noch einmal deutlich an Zuwachs gewinnen“, führt Verlegerin Alexandra Jahr aus. „Für unsere Anzeigenkunden ist das ein nachhaltiger Zugewinn der Erreichbarkeit innerhalb der relevanten Werbezielgruppe.“

Über den Jahr Top Special Verlag:

Der Jahr Top Special Verlag ist ein international führendes Special-Interest-Medienhaus

für exklusive, sportive Zielgruppen. Die Verlagsgruppe publiziert derzeit 33 periodisch erscheinende

Titel in fünf Ländern, davon 20 in Deutschland.

www.jahr-tsv.de

Über die atlas Spezial GmbH:

In der atlas Spezial erscheinen die drei Zeitschriften GOLF JOURNAL, unterwasser und KANU

Magazin. Darüber hinaus verfügt die atlas Spezial über ein langjähriges Know-how im Event-

Bereich. So betreut die atlas Spezial im Moment die MLP Member & Golf Friends Turnierserie.

www.atlas-verlag.de