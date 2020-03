Corona-Krise: Botschaft von PADI-Chef Drew Richardson

Drew Richardson, Präsident und CEO von PADI Worldwide, richtet sich mit einer Botschaft an die Taucher der Welt. Es geht um den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung in Zeiten der Corona-Krise.

Präsident und CEO von PADI Worldwide Drew Richardson richtet sich mit einer Botschaft aus Rancho Santa Margarita, Kalifornien, USA an alle Taucher.

"Für unsere geliebte Taucherfamilie, unsere Freunde und Mitarbeiter in der Tauchbranche auf der ganzen Welt sind die Auswirkungen von COVID-19 so schlimm, wie wir es noch niemals zuvor erlebt haben. Wir werden täglich mit einer wachsenden Verzweiflung bombardiert und ringen mit der Angst, was das Leben in der Zukunft bringen wird.

Im Namen der PADI-Familie möchte ich Millionen von Tauchern, Tauchzentren und -resorts, Tauchleitern und -ausbildern sowie vielen Kollegen und ihren Angehörigen, die derzeit leiden, isoliert oder unter Quarantäne gestellt sind, ihre Unterstützung aussprechen.

Ich sehe eine große Stärke in der Schönheit, Emotion, Hartnäckigkeit und dem menschlichen Geist, die in unserer internationalen Tauchgemeinschaft fest verankert sind. Es ist Zeit für uns zu einer inneren Einkehr und sich der Schönheit der Natur, gerade jetzt bewusst zu werden. Der Lebensraum der Meere und der darin enthaltene Lebensrhythmus ziehen uns gerade jetzt stark an.

Es ist tröstlich zu wissen, dass unsere geliebten Tauchplätze, Korallenriffe, Fische, Wale und alle Kreaturen der Ozeane in dieser Zeit nicht den Stress haben, sich um die Zukunft zu sorgen. Sie leben im Hier und Jetzt, in der Gegenwart.

Zusammenhalten in der Krise

Es ist wichtig, sich in diesen Zeiten gegenseitig zu unterstützen. Indem wir uns anpassen und überleben, damit wir schon bald wieder zu unserem geliebten Tauchabenteuer zurückkehren können. Und uns bald schon wieder darauf zu konzentrieren, gute Beschützer der Ozeane zu sein.

Wir alle legen großen Wert auf die Sicherheit von Tauchern, die Gesundheit unserer lokalen Tauchgeschäfte, das Reise- und Gastgewerbe. Wir sind jetzt aufgerufen, uns gegenseitig zu unterstützen, um die Heilung auf sinnvolle Weise zu fördern.

Hier kommen einige Ideen wie Sie sich jetzt gegenseitig unterstützen können:

Tauchzentren und Resorts: Sprechen Sie Ihre Kunden an und sehen Sie, wie Sie sie von Ihrem Standort aus am besten unterstützen können. Finden Sie Wege, um Ihren Kunden das Tauchen näher zu bringen und ihnen damit eine Pause von den Corona-Belastungen zu geben, die sie täglich aushalten müssen. Verbinde dich auch mit anderen Tauchshops in deiner Nähe, um Unterstützung zu bieten oder Wege zu finden, um in dieser Krise zusammenzuarbeiten.

Taucher: Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Tauchshop und prüfen Sie, ob es Möglichkeiten gibt, ihr Geschäft zu unterstützen. Tauchshops sind die Verwalter des lokalen Tauchlebensstils und der lokalen Tauchkultur, und wir müssen ihre Stabilität sicherstellen. Verbinden Sie sich auch miteinander, um sich zu unterstützen. Gehen Sie tauchen, wenn Sie können und dürfen, und geben Sie Ihre Träumen nicht auf.

Tauchprofis: Wenden Sie sich an Ihre Schüler, Ihre Taucher und Ihre Kollegen, um sie auf die Art und Weise zu unterstützen, die sie benötigen. Verbinde dich mit deinen örtlichen Tauchshops oder deinen Lieblingstauchresorts, um zu sehen, wie es ihnen geht, und biete Unterstützung für ihre Geschäfte an. Finden Sie als Pädagogen und Führungskräfte kreative Wege, um Ihre Schüler zu motivieren, ihren Wunsch zu fördern, zu lernen, sich zu engagieren und den Ozean zu erkunden und zu schützen.

Tauchindustrie: Durch die Zusammenarbeit kann unsere Branche weiterhin Taucherlebnisse anbieten, die das Leben verändern und Abenteuer und Erkundungen ermöglichen. Wenden Sie sich an andere Interessengruppen der Branche, um in diesen Zeiten zusammenzuarbeiten.

Wir sind durch unsere Liebe zur Unterwasserwelt verbunden. Diese Verbindung erfüllt sowohl unsere Herzen als auch unsere Seele. Lassen Sie uns in dieser Krise zusammenkommen, Kräfte konzentrieren und vereinen, um uns gegenseitig zu unterstützen und unsere Branche am Leben zu halten. Die PADI-Familie aus Tauchern, Tauchlehrern, Tauchzentren und Resorts freut sich darauf, mit Ihnen zusammen wieder durchzustarten, wenn diese Krisen-Zeit vorbei ist.

Gemeinsam werden wir dies überwinden und wieder aufblühen, Abenteuer suchen und uns auf die Rettung des Ozeans konzentrieren.

Bitte bleiben Sie gesund, bleiben Sie in Verbindung und glauben Sie an die Zukunft.

Respektvoll

Ihr Drew Richardson, Präsident und CEO von PADI Worldwide"

Über PADI

PADI® (Professional Association of Diving Instructors®) ist die weltweit größte Organisation für Tauchausbildung mit einem globalen Netzwerk von mehr als 6750 Tauchzentren und Resorts und 137 000 professionellen Mitgliedern weltweit. PADI stellt jedes Jahr mehr als eine Million Zertifizierungen aus und ermöglicht Menschen auf der ganzen Welt, Unterwasser-Abenteuer zu erleben sowie den Ozean durch Aufklärungsarbeit zu verstehen und zu retten. Seit über 50 Jahren ist PADI zweifellos die Art und Weise, wie die Welt Tauchen lernt. Dabei werden die hohen Standards für Tauchausbildung, Sicherheit und Kundenservice beibehalten und auf weltweite Beständigkeit und Qualität überwacht. Mit seinem langjährigen Engagement für den Umweltschutz ist PADI für Millionen von Menschen wegweisend, um den Ozean durch seine Kursangebote und Partnerschaften mit gleichgesinnten, aufgabenorientierten Organisationen aktiv zu erkunden, zu verwalten und zu schützen. PADI verkörpert ein globales Engagement für die Gesundheit der Ozeane mit der Mission, eine Milliarde Fackelträger zu schaffen, um den Ozean besser zu erforschen und zu schützen.