Das Hausriff von Wakatobi – von Pam Osborn

Ein neues Buch des Wakatobi-Gastes Pam Osborn dokumentiert die reiche und vielfältige Unterwasserwelt des Hausriffs von Wakatobi. Dieses visuell beeindruckende Werk, an dem mehrere Jahre gearbeitet wurde, ist umso bemerkenswerter, als alle im Buch gezeigten Bilder ohne Tauchausrüstung entstanden sind. Pam hat mehr als 1.000 Stunden lang Fotos beim Freitauchen gemacht und zahlreiche Reisen nach Wakatobi unternommen, um das Material für das neue Buch zusammenzustellen, das den passenden Titel Wakatobi’s House Reef trägt.

Pam und ihr Mann Wayne Osborn sind preisgekrönte Fotografen, die Wakatobi als ihr bevorzugtes Tauchziel betrachten. Während Wayne mehr als 400 Tauchgänge an den Riffen von Wakatobi gemacht hat, um seine fotografischen Ziele zu erreichen, zieht Pam die Freiheit des Schnorchelns vor und konzentriert sich auf die flachen Schätze des Hausriffs. Ihre fotografischen Bemühungen wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und sind nun in ihrem neuesten Buch zu sehen.

Das Buch beginnt mit einer Widmung an die Mitarbeiter des Wakatobi Resorts, die laut Pam für die Entstehung dieses Werks unverzichtbar waren. Sie schreibt, dass „sie den Geist des Meeresschutzes verkörpern und wirklich einen Unterschied machen. Ich bin dem gesamten Team des Wakatobi Resorts dankbar für die Nachsicht, mit der sie meine über 1000 Stunden Freitauchen am Hausriff unterstützt haben. Besonders danken möchte ich Hwee Keng für ihre Freundschaft und ihren immerwährenden Sinn für Humor. Sie macht es zu einer wahren Freude, Wakatobi zu besuchen.“

„Das Engagement von Wakatobi für die Gesundheit des Ökosystems und das Wohlergehen der umliegenden Gemeinschaft ist beeindruckend“, sagt Pam. „Es ist wunderbar zu sehen, welch positiven Einfluss das Resort auf die lokale Wirtschaft und die Meeresumwelt hat. Als Besucher hat man das Gefühl, mit seinem Geld zur Nachhaltigkeit der Region beigetragen zu haben.“

Sie können ein Exemplar von Pams Buch hier herunterladen.

