Das war die InterDive 2020: »Es gibt uns noch«

Vom 24. bis 27. September war es soweit, ein Teil der Tauchbranche präsentierte sich auf der 8. InterDive-Tauchsportmesse in Friedrichshafen. Wie es war, erfährst du hier.

»Wir wollen zeigen, dass es uns noch gibt«

... so der mehrstimmige Tenor der angetretenen Aussteller zur Intention hinter der Messe.

Das Fazit nach den ersten Tagen reichte dann von »voller Erfolg«, »besser als erwartet« bis hin zu »enttäuschend«.

Das Resümee von Veranstalter und Aussteller Walter Harscher (Extradivers & Reisecenter Federsee): »Wir sind sehr froh uns, dass unsere Entscheidung, die InterDive Friedrichshafen durchzuführen, belohnt wurde. Die Stimmung unter den Ausstellern war genial. Es gab gute Verkaufserfolge und die meisten Erwartungen an die Messe wurden sogar noch übertroffen. Gerade in diesem ganz besonderen Jahr fanden wir es sehr wichtig, dass die Branche ein Zeichen setzt. Bedanken möchten wir uns auch bei unserem tollen Publikum. Es gab viele ernsthafte Interessenten, die gezielt das persönliche Gespräch vor Ort gesucht haben.«

Zwischen 3.000 - 4.000 Besucher

Am Ende besuchten zwischen 3.000 und 4.000 Interessierte (genaue Zahlen lagen bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor) die Messe in Friedrichshafen. Ein herber Rückschlag war zu Messebeginn die Erklärung von Vorarlberg zum Corona-Risikogebiet, immerhin in direkter Nachbarschaft zur Messe in Friedrichshafen.

Das Hygienkonzept

Das Hygienkonzept der Messe kann man im Nachhinein als gut und funktionierend bezeichnen. Insgesamt ist man sich in der Branche einig: »Es wird wieder bessere Zeiten geben. Bis dahin muss man, so gut es geht, durchhalten.« Auch aus unserer Sicht war diese Messe das richtige Zeichen an die Kundschaft und die Branche, auch wenn die Zahl der Aussteller und Besucher sehr überschaubar war. »Die Qualität der Besucher war hervorragend«, urteilten viele Aussteller aus wirtschaftlicher Sicht.

Alle Infos zur InterDive Frankfurt und Friedrichshafen auf: https://inter-dive.de

Stimmen der Aussteller

Markus Bitz/Shamar – Guesthouse & Dive

"Trotz dem bösen C Wort hat der Veranstalter eine 1A Messe gezaubert. Und die Besucher haben es ihm mit guter Laune und der Hoffnung auf baldigem Reisen gedankt. Für uns war es eine wirklich unvergleichliche Messe, denn es gab nur positives an Feedback."

Gaby + Berti Hafner/DiverDesign

"Für uns war die „Corona“ InterDive 2020 in Friedrichshafen sehr zufrieden stellend. Hat unsere (kleine) Erwartungen weit übertroffen! Sehr gut organisiert – GROSSES DANKE dem Reisecenter Federsee-Team! wie Ihr diese Herausforderung gemeistert habt – die Halle war „luftig“ und jederzeit war genügend Abstand zwischen den Besuchern gewährleistet.

Es waren weniger Besucher wie die letzten Jahre, jedoch sehr interessierte Besucher und Stammkunden, die sich alle darüber gefreut haben, dass wir Aussteller Zeit hatten uns auf längere, intensive Gespräche mit Ihnen einzulassen. Wir konnten unsere Kundenbeziehungen dadurch vertiefen. Es waren auch einige Kunden die ganz kurzfristig und spontan entschieden uns zu besuchen (Wetter sei Dank). Wir sind echt froh, dass wir diese Messe machen durften ! und hoffen dass auch 2021 Messen in dieser Form stattfinden können."

Christian Wendt / Atlantis Berlin GmbH

"Wir sind sehr froh an der InterDive 2020 teilgenommen zu haben. Gerade in diesem Jahr wollten wir für unsere Kunden vor Ort sein. Wir hatten tollen Zuspruch am Stand und bedanken uns bei unseren vielen gut gelaunten und optimistischen neuen und „alten“ Kunden! Auch der Austausch mit den Kollegen war wichtig und positiv. Vielen Dank auch an das InterDive Team, das trotz aller Schwierigkeiten eine tolle Messe organisiert hat! Wir freuen uns auf die InterDive 2021 in Friedrichshafen.“

Christiane Miller / Heser Tauchtechnik GmbH

"Für uns war die Messe wider Erwarten sehr zufriedenstellend. Die Organisation war in diesen schwierigen Zeiten wie immer - auch im Vorfeld - hervorragend. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste InterDive."

Werner Thiele/ WATERWORLD – WERNER THIELE KG

„Wir waren sehr positiv überrascht, wie gut die Messe bei den Kunden angenommen wurde. Wir sind froh, dass wir uns dafür entschieden haben teilzunehmen, denn gerade jetzt ist es enorm wichtig, dass man als Reiseveranstalter präsent ist, Gesicht zeigt, und neue Ideen präsentiert. Die Leute wollen ja wieder weg, und mit der Messepräsenz haben wir ein starkes Signal gesetzt, welches das Vertrauen der Kunden in uns, aber auch die ganze Branche stärkt!“

