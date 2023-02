Die boot 2023 in Düsseldorf ist die größte Wassersportmesse der Welt. Sie vereint nicht nur die die Tauchbranche, in dem sie Hersteller, Tourismus und Tauchliebhaber an neun Messetagen zusammen bringt. Auch in den anderen Hallen gibt es neben imposanten Booten viele Themen mit Wassersportbezug.

Nun bei unserem Chefredakteur Alexander Kassler im Gespräch ist das Gesicht und der Macher der boot: Petros Michelidakis.