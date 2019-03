Der Mann hinter der Maske

EINFACH MACHEN

So scheint das Energiebündel die größtmögliche Kreativität generieren zu können. Einfach machen. Ohne Vorgaben. Das wird klar, wenn man die Behind-the-Mask-Veröffentlichungen, den Output auf Neudeutsch, Anfang des Jahres 2017 betrachtet. Denn genau dann, wenn es keine Vorgaben gibt, dann macht der Mann, den man nur selten ohne seine Mütze zu Gesicht bekommt, etwas komplett anderes, als alle erwartet hatten. Betrachtet man die Zuschauerzahlen, sind das seine besten Videos. „Dive to be Alive“ – geplant als Werbeclip für die Tauchschulkette Dive Society und das Kokay’s Maldito Resort auf den Philippinen – transformierte der Zusammenschnitt eines Interviews mit dem Yogalehrer Hayward Coleman kurzerhand in eine philosophische Abhandlung über das menschliche Dasein – ja, in eine esoterisch angehauchte Hommage an die Essenz des Lebens, an die Möglichkeit, durch das Tauchen die Seele zu pflegen, um so neue Lebensenergie zu schöpfen.

„Das beste Marketing, das ein Kunde bekommen kann, ist eines, das sich überhaupt nicht nach Werbung anfühlt“, predigt der Werbefachmann seit Jahren. Im Falle von Behind-the-Mask-Videos ist das aber nicht nur Marketing auf höchster Präzisionsstufe – nein – hier wird etwas geschaffen, das die Menschen berührt. Etwas, in dem ein jeder Taucher sich wiederfindet. Eine Botschaft. Emotionen. Ja natürlich, da sind da auch diese Unterwasseraufnahmen von höchster Qualität. Mit der wahrscheinlich besten Farbwidergabe, die in der Welt der Tauchvideos jemals zu sehen war. Aber da ist eben mehr. Der Zuschauer betrachtet keine Naturdokumentation. Es hat eine Transformation stattgefunden. Weg vom rein visuellen Konsum der Information, weg von der edukativen Betrachtung, hin zum Erlebnis, in das der Betrachtende durch seine eigenen Emotionen mit eingebunden wird. Getragen durch die Musik erlebt der Zuschauer Emotionen. Die Emotion der Taucher in den Videos stimulieren wiederum seine eigenen. „Katharsis“ hat Aristoteles das einst genannt – die seelische Reinigung nach dem Erleben eines dramatischen Theaterstücks. Deshalb fühlt man sich gut, nachdem man eines der Videos gesehen hat. Es ist eine simple Formel. Der Betrachter kann sich mit den gerührten Menschen freuen, die ein prägendes Erlebnis mit Tieren im Wasser hatten, er fiebert mit, wenn in den Making-Of-Videos erzählt wird, wie es zu den Szenen kam und projiziert das auf seine eigenen Tauchabenteuer.

Ein Zuschauer kam auf den Filmemacher zu, um ihm zu erzählen, dass er Tränen in den Augen hatte, als er das Best-of-2016 gesehen hatte. Über Facebook trudeln täglich Nachrichten ein, in denen sich Menschen bedanken. Einfach so. Ohne Fragen oder Wünsche. Um Danke zu sagen, dass dieses Team so tolle Videos kreiert.