Der TAUCHEN-Award wurde 20 – Das sind die Gewinner!

Heute wurden zum 20. Mal die TAUCHEN-Awards – die „Oscars der Tauchbranche“ – an von ihnen gewählte Unternehmen und spannende Produkte in insgesamt 17 Kategorien aus Technik und Tourismus verliehen. Wir präsentieren Euch die Gewinner von 2018!

Nicht nur das TAUCHEN-Magazin feiert Jubiläum. Auch der TAUCHEN-Award stand dieses Jahr unter einem besonderen Motto: 20 Jahre bronzene Delfine. Wie jedes Jahr ehrten wir die Besten der Tauchbranche. Sie als unsere Leser haben zuvor bei unserer großen Umfrage ihre persönlichen Favoriten gewählt und innovative Produkte sowie herausragende Unternehmen aus insgesamt 17 Kategorien in Technik, Tauchausbildung und Tourismus gewählt. Heute Abend am 25. Januar 2018 in der Düsseldorfer Nachtresidenz wurden im Rahmen unserer feierlichen Jubiläums-Awardfeier die begehrten Trophäen verliehen. Und das hier sind sie, die Gewinner der Oscars der Tauchbranche:

Die Gewinner der 20. TAUCHEN-Awards im Überblick

Jacket

Gewinner: Aqua Lung „Axiom i3“

Nominiert: Mares „Dragon MRS PLUS“

Nominiert: Apeks „Black Ice“

Atemregler

Gewinner: Apeks „XTX200“

Nominiert: Scubapro „MK25 EVO/A700“

Nominiert: Mares „Fusion 52X“

Nass- und Halbtrockenanzug

Gewinner: Scubapro „Everflex“

Nominiert: Mares „Flexa 5.4.3.“

Nominiert: Waterproof „W50“

Trockentauchanzug

Gewinner: Waterproof „EX2“

Nominiert: Scubapro „Everdry 4“

Nominiert: Scubaforce „Expedition“

Tauchlampe

Gewinner: Mares „EOS 20Rz“

Nominiert: Scubapro „Nova 720“

Nominiert: Light & Motion „Sola Dive 1200“

Tauchcomputer

Gewinner: Suunto „EON Steel“

Nominiert: Scubapro „Galileo 2 G2“

Nominiert: Cressi „Leonardo“

Ausbildungsorganisation

Gewinner: PADI

Nominiert: SSI

Nominiert: VDST

Tauchbasis Mittelmeer

Gewinner: Aquanautic Elba / Elba / Italien

Nominiert: Nero-Sport Diving Center / Zakynthos / Griechenland

Nominiert: Omnisub / Elba / Italien

Tauchbasis Atlantik

Gewinner: Diving Centers Werner Lau / Fuerteventura / Spanien

Nominiert: Manta Diving Center / Madeira / Portugal

Nominiert: Madeira Diving Center / Madeira / Portugal

Tauchbasis Karibik

Gewinner: Extra Divers Speyside / Tobago

Nominiert: Dive’n Curaçao / Curaçao / Niederländische Antillen

Nominiert: Yucatec Divers / Yucatan / Mexico

Tauchbasis Malediven

Gewinner: Prodivers / Kuredu

Nominiert: Diving Centers Werner Lau / Filitheyo

Nominiert: Divepoint / Rannalhi

Tauchbasis Indopazifik

Gewinner: Fish ’n Fins / Palau / Mikronesien

Nominiert: Diving Centers Werner Lau Alam Anda / Bali / Indonesien

Nominiert: Sea Bees Diving / Phuket / Thailand

Tauchbasis Rotes Meer

Gewinner: Coraya Divers / Marsa Alam / Ägypten

Nominiert: Extra Divers Makadi Bay / Ägypten

Nominiert: James & Mac Diving Center / Hurghada / Ägypten

Tauchbasis Deutschland, Österreich, Schweiz

Gewinner: Tauchbasis Kreidesee / Hemmoor / Deutschland

Nominiert: Atlantis Qualidive / Österreich

Nominiert: Divecenter Under Pressure / Attersee / Österreich

Safariboot

Gewinner: Longimanus / Rotes Meer

Nominiert: Seven7Seas / Rotes Meer

Nominiert: Blue / Rotes Meer

Tauchreiseveranstalter

Gewinner: Reisecenter Federsee / Bad Buchau / Deutschland

Nominiert: Orca by Explorer Fernreisen / Rosenheim / Deutschland

Nominiert: Beluga Reisen / Göttingen / Deutschland

Mensch des Jahres

Robert Marc Lehmann – Meeresbiologe, Forschungstaucher, Fotograf und Filmemacher www.robertmarclehmann.com

Spendenerlös geht an die Organisation Ghost Fishing

Der Spendenerlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten in Höhe von 3.500 Euro ging in diesem Jahr an Ghost Fishing www.ghostfishing.org. Niederländische Taucher haben die gemeinnützige Organisation gegründet und es sich zum Auftrag gemacht, Geisternetze aus unseren Meeren zu entfernen.

Hauptsponsor des Awards ist wie in den letzten Jahren die Münchner Bauer Comp Holding GmbH.