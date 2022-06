Edgar Mauricio Hoyos Padilla als »Shark Guardian« ausgezeichnet

In Anerkennung seines jahrzehntelangen Engagements in der Forschung zu Haien und ihren Lebensräumen, verleiht die international tätige Artenschutzorganisation Sharkproject ihre höchste Auszeichnung, den Titel »Shark Guardian«, in diesem Jahr an dem mexikanischen Forscher, Dr. Edgar Mauricio Hoyos Padilla. Anlass dafür sind sowohl seine unermüdliche wissenschaftliche Arbeit zum Schutz der Großen Weißen Haie als auch sein internationales Engagement zur Erforschung und Bewahrung der Lebensräume und Wanderwege von Haien. Im Laufe seiner Karriere hat Hoyos Padilla bereits mehrere Auszeichnungen für seine Arbeit zur Erhaltung und zum Schutz von Haien erhalten. Unter anderem: “Mexican Leader” (Leaders of the Future Club), “Golden Diver” (Cozumel Scuba Festival), “Researcher of the Year” (Fins Attached) und “Sea Hero” (Zeitschrift Scuba Diving). Außerdem hat er 63 wissenschaftliche Artikel, Handbücher für Verfahren in Meeresschutzgebieten und ein Buch über den Weißen Hai veröffentlicht. Als wissenschaftlicher Berater unterstützte Hoyos Padilla mehrere Dokumentarfilme, u. a. für National Geographic, Discovery Channel, Japan Underwater Films, IMAX, Natural History New Zealand und den mexikanische TV-Sendern.

Mehr Infos: www.pelagioskakunja.org & www.sharkproject.org/protection/shark-awards/