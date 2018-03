Ein Mal ist nicht genug – Die Leserreise von 2017 geht in die zweite Runde

Im November 2017 erkundeten 13 TAUCHEN-Leser Bali. Tempelbesuche, Dschungeltouren und eindrucksvolle Tauchgänge begeisterten die Reisenden so sehr, dass sie beschlossen auch im Jahr 2018 gemeinsam zu verreisen!

Vielleicht haben Sie in der aktuellen April-Ausgabe der TAUCHEN schon den Artikel zur Leserreise 2017 nach Bali gelesen. Wenn nicht: HIER ENTLANG. Soviel vorab: es waren zwei fantastische Wochen für alle Beteiligten.

Die Teilnehmer der Reise waren von den Tauchgängen, dem Rahmenprogramm und der allgemeinen Stimmung so begeistert, dass Sie sich auf der boot in Düsseldorf trafen und beschlossen, ein zweites Mal gemeinsam Tauchurlaub zu machen. Gesagt – getan. Da die Reise nach Bali in Zusammenarbeit von TAUCHEN und Werner Lau Diving Centers organisiert wurde, beschloss die Gruppe auch dieses Mal wieder mit Werner Lau Diving Centers zu verreisen und ließ sich ein spannendes Programm für sieben Tage zusammenstellen. Wunschziel: Fuerteventura!

Sie haben Lust bekommen dabei zu sein und mit einem super Team eine großartige Woche auf den Kanaren zu verbringen? Perfekt, ein paar Plätze sind noch frei!

HIER gibt’s mehr Infos zum Programm und alles zur Buchung!