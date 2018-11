Entspannung pur auf Gozo

Wer einen hektischen Alltag hat und sich nach Ruhe und Entspannung sehnt, findet auf Gozo ein passendes Angebot. Es geht um entspanntes Abtauchen, Zur-Ruhe-Kommen und Kreativsein – und das mit einem interessanten Ansatz.

Das Nautic Team Gozo lädt zum Auszeitnehmen und Seele-baumeln-Lassen und hat sich dafür ein äußerst entspannendes Angebotspaket überlegt. In den beiden Angebotswochen stehen Tauchen, Yoga und Zeit zum Ausruhen auf dem Programm – plus eine Einführung in die Welt der ätherischen Öle. Bei diesem Programmpunkt werden die Gäste selber kreativ und kreieren zusammen mit der Spezialistin Josette Farrugia ihre eigenen Produkte. Verwendet werden dafür lokale gozitanische Zutaten, wie zum Beispiel blauer Ton, Meersalz, Lavendel und Honig.

Mit Yoga entspannen

Die Yoga-Stunden wird Lisa Pisani DeBono durchführen, die sich eingehend und individuell auf die Bedürfnisse der Gäste einstellen wird. Anfänger und Fortgeschrittene sind also gleichermaßen willkommen. Die Tauchgänge werden von Heike begleitet, übernachtet wird im luxuriösen B&B „Organika“, das eine wundervolle Ausstattung und absolute Ruhe bietet.

Die beiden Auszeit-Wochen werden vom 28. April bis zum 5. Mai und vom 10. bis zum 17. November 2019 angeboten. Weitere Infos gibt es beim Nautic Team auf der „boot“ 2019, per E-Mail an info@nauticteam.com und auf www.nauticteam.com