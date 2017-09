Exklusivcharter der Extradivers: Direktflug ins Paradies!

Schon seit längerem haben die Extradivers versucht, einen Direktflug zu ihren Tauchbasen im Maratua Atoll einzurichten. Nun hat es endlich geklappt: Die Verbindung von Balikpapan nach Maratua und zurück startet am 30. September 2017.

Nach über drei Jahren startet am 30. September 2017 der langersehnte Direktflug von Balikpapan nach Maratua und zurück nach Balikpapan! Die renommierte Airline Garuda Indonesia fliegt den Exklusivcharter der Extradivers jeden Samstag in einer guten Stunde mit ihrem ATR-72. Die drei paradiesischen Inseln der Extradivers Nabucco, Nunukan und Virgin Cocoa und somit eines der besten Tauchreviere der Welt mit Mantas, Haien, riesen Barracudasschwarm, einer der groessten Schildkroetenpopulationen weltweit, Quallensee und gesundem bunten Riff mit Pygmaenseepferdchen, Anglerfischen, Schaukelfischen und sonstigen Makrohighlights sind nun in nur etwa zehn Minuten per Boot bequem erreichbar. Selbstverständlich für Extradivers sind im Flug bereits 30 Kilogramm Freigepäck inkludiert.

Weitere Informationen und Buchungen unter reisen@reisecenter-federsee.de.