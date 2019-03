Feindliche Übernahme der Rotfeuerfische

Ökologische Katastrophen kommen nicht immer auf einen Schlag, sondern oft auf leisen Sohlen daher. Als Taucher vor der Küste Floridas in den frühen 1990er-Jahren die ersten Rotfeuerfische vors Maskenglas schwammen, beschäftigte sich die Wissenschaft erst einmal mit der Frage, ob die Tiere aus dem Ballastwasser von Containerschiffen dorthin gelangten, von Aquarianern ausgesetzt wurden oder gar aus einem Aquarium stammen, das von Hurrikan Andrew ins Meer gespült wurde. Anrainer auf den Bahamas mögen es schon vorher geahnt haben, doch ging am Ende mehr als ein Jahrzehnt ins Land, bis sich die Art in der gesamten Karibik verbreitet hatte. Auch Nicht-Biologen wurde klar, dass die schön anzusehenden, neuen Attraktionen eher Invasoren sind, die sich mangels natürlicher Fressfeinde unkontrolliert vermehren, angestammte Arten verdrängen und mit ihrem gewaltigen Appetit Jungfische flächendeckend dezimieren. Regionen mit gähnend leeren Riffen sind dem Konto der Einwanderer zuzuschreiben.

EINWANDERER INS MARE NOSTRUM

Diese tragische Geschichte könnte sich in diesem Moment ausgerechnet im Mittelmeer wiederholen. Noch vor den ersten Sichtungen in der Karibik schwammen 1991 die ersten beiden Indischen Rotfeuerfische (Pterois miles) Berufsfischern vor der israelischen Mittelmeerküste ins Netz. Und ebenso wie vor der Küste Floridas wurde der Fang erst einmal als Kuriosum abgetan. Schließlich stehen rund 800 Arten, die sich als Einwanderer aus dem Roten Meer im Mittelmeer ansiedeln konnten, etlichen Irrgästen gegenüber, die zwar ihren Weg durch den Sueskanal und die Bitterseen bis ins Mittelmeer bewältigt haben, dort aber nie heimisch wurden. Die geringe Individuenzahl und die kühlen Wassertemperaturen im Winter würden das potenzielle Problem schon regeln. Unterschätzt wurde dabei allerdings die „Tropisierung“ des Mittelmeeres: Konstant steigende Wassertemperaturen seit den 1990er-Jahren haben nicht nur dafür gesorgt, dass Tauchgänge vor der israelischen Küste mit Igel- und Flötenfischen, Korallenwelsen und Leoparden- Stechrochen mittlerweile einen ziemlich exotischen Anstrich bekommen haben, sondern auch dafür, dass Fischer ihren Lebensunterhalt in diesen Gewässern zu gleichen Teilen mit Exoten bestreiten wie mit angestammten Arten. 40 Prozent der 130 aus dem Roten Meer eingewanderten Fischarten sind erst ab 2001 beobachtet worden. Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit sind auch die Rotfeuerfische in den vergangenen zehn Jahren schleichend über die Levante bis an die südtürkische Küste und nach Rhodos vorgedrungen.