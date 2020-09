Fotoausstellungen auf der InterDive Friedrichshafen

Die diesjährige InterDive Friedrichshafen, die mittlerweile in ihrem 8. Jahr stattfindet, bietet für ihre Besucher vom 24.-27. September ein ganz besonderes Schmankerl.

Renommierte Unterwasser-Fotografen präsentieren auf drei verschiedenen Fotoausstellungen ihre Expeditionen zu atemberaubenden Naturschauspielen. Von Begegnungen mit Haien und Walen in den Ozeanen, bunten Korallenriffen bis hin zu Süßwasser-Fischen ist für jedes Interessensgebiet etwas vorhanden.

„Below Surface – Leben im Ozean“

Mit dabei ist die Fotoausstellung „Below Surface – Leben im Ozean“ des bekannten Fotografen Tobias Friedrich. Der deutsche Unterwasserfotograf arbeitet für zahlreiche Tauchmagazine, Zeitschriften und Filmproduktionen. Seine Werke wurden mehrfach international ausgezeichnet – u. a. als „Underwater Photographer of the Year“. Auf seinen vielen Expeditionen rund um den Globus ist Tobias Friedrich schon einzigartigen Fotomotiven begegnet. Neben riesigen Buckelwalen, Eisbergen und Mantarochen können Besucher auf der InterDive Ausstellung auch winzig kleine, filigrane Meereslebewesen bestaunen. Friedrich, ehemals Anwendungsentwickler und Projektmanager einer IT-Firma, hat sein Hobby seit 2007 zum Beruf gemacht und möchte mit seinen Werken „einen Blick unter die Oberfläche ermöglichen und damit auf den schützenswerten Charakter unseres blauen Planeten aufmerksam machen.“

Umfangreiche Einblicke

Neben den Fotoausstellungen sind verschiedene Vertreter der Tauch- und Reisebranche zu Gast am Bodensee. Die individuelle Atmosphäre der InterDive garantiert eine persönliche Beratung sowie umfangreiche Einblicke in die Tauch- und Urlaubswelt. Hier findet Jeder genau das, was er sucht, egal ob Taucherschmuck, Flossen oder Tauchcomputer.

Infos

www.inter-dive.de

info@inter-dive.de

Telefon: +49-7582-93207975

ÖFFNUNGSZEITEN:

Donnerstag 24.09.2020 12 – 19 Uhr

Freitag 25.09.2020 12 – 20 Uhr

Samstag 26.09.2020 10 – 18 Uhr

Sonntag 27.09.2020 10 – 17 Uhr

EINTRITTSPREISE (Tickets sind über den Onlineshop verfügbar):

Tageskarte Erwachsene: 8 €

Tageskarte Kinder 6-14 Jahre: 5 €

Donnerstag und Freitag ist das Parken für Messebesucher kostenlos.