Frühlingsangebote bei den Emperor Divers

Traumziele wie die Malediven, Indonesien und das Rote Meer gibt es bei den Emperor Divers jetzt besonders günstig. Bis Ende Februar können attraktive Angebote gebucht werden.

Wer für sich noch nicht das richtige Tauchreiseangebot für dieses Jahr gefunden hat, wird vielleicht hier das Passende für sich finden. Die Emperor Divers bieteten Tauchsafaris auf der "Emperor Echo" im Roten ab ab 829 Euro an. Eine Tauchkreuzfahrt auf der "Emperor Atoll" auf den Malediven ist ab 1239 Euro zu haben. Wer sich mehr für Indonesien interessiert, kann auf der "Raja Laut" ab 2460 Euro einchecken. Und auf den Tauchbasen in Marsa Alam und El Gouna kosten fünf Tage Bootstauchen 225 Euro.

Auf allen Safarischiffen gibt es Nitrox for free (für ausgebildete Nitroxtaucher). Zudem wird auf auf allen Rotmeer-Schiffen sowie auf der "Emperor Serenity", "Emperor Virgo" und der "Emperor Explorer" auf den Malediven und der "Emperor Raja Laut" in Indonesien zu den Abendessen kostenlos Wein angeboten. Weitere tolle Angebote - auch für Gruppen - finden Sie in dieser Übersicht (klick!). Infos zu den Emperor Divers: www.emperordivers.com