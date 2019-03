Für ein bisschen Gold – Die Goldtaucher von den Phillippinen

Sein Job ist lebensgefährlich, extrem gesundheitsschädlich und illegal. An all dem darf sich Severimo Mojar nicht stören. Er ist ein philippinischer Kompressortaucher und er muss irgendwie seine Familie durchbringen. Das ist die philippinische Lebensrealität hier draußen in dem ländlichen und armen Southern Leyte. Es ist nicht so, dass es auf den Philippinen nichts zu tun gibt, aber Arbeit wird kaum honoriert, das ist das allgegenwärtige Problem. Gold zu suchen, das klingt irgendwie romantisch, ist es aber nicht. Jeden Morgen kommt Severimo Mojar an den Strand von Pinot An in der Nähe von San Ricardo und trifft sich dort mit seiner Crew. Sie sind ein eingeschworenes Team und arbeiten schon fünf Jahre zusammen. Ich lerne seine Kumpanen Vincente Monteros und Betol Cadamo kennen. Die beiden anderen Kompressortaucher aus seinem Team werde ich erst später sehen, sie schuften schon am Meeresgrund. Auch vor Severimo Mojar liegt eine zehn Stunden dauernde Schicht, unterbrochen von einer kurzen Mittagspause mit Reis und Fisch.

EIN SPIEL MIT DEM LEBEN

Ich möchte mit den Goldsuchern tauchen gehen und ernte ungläubiges Kopfschütteln. Diesen Wunsch hatte wohl noch keine „Langnase“ vor mir geäußert. Doch Severimo willigt ein und ich kann mir die Luftversorgung der Kompressortaucher ansehen.

In den baufälligen Hütten am Strand stehen keine Atemluft-Kompressoren, die über Systeme zur Entölung und Entfeuchtung der Atemluft verfügen, sondern Geräte, mit denen man normalerweise Farbe spritzt oder Luft in Autoreifen füllt. Sämtliche Kompressoren sind völlig verrostet und eigentlich schrottreif. Dementsprechend häufig fallen sie aus. Während man beim Füllen von Autoreifen oder beim Lackieren noch darauf achtet, dass nicht zu viel Öl in die Luft gelangt, belastet man sich hier mit solchen Bedenken nicht. Die Luft wird so ölig, wie sie aus dem Zylinder kommt, in Verteilerschläuche aus Plastik geleitet. Das sind Schläuche, wie Aquarianer sie kennen. Sie sind fest unter Wasser verlegt, der Kompressortaucher stöpselt sich mit seiner eigenen, rund 15 Meter langen Schlauchleitung vor Ort ein. Das Schlauchende wird einfach in den Mund genommen. Manche Taucher lassen sich sogar einen Schneidezahn entfernen, um den Schlauch sicherer im Mund festklemmen zu können. Um zu atmen werden einfach die Lippen verschlossen. Dann bläst einen der Kompressor auf. Sind die Lungen gefüllt, öffnet man die Lippen wieder und lässt überschüssige Luft abströmen. Jetzt kann man auch ausatmen und das Spiel beginnt wieder von vorn. Die Masken sehen aus wie Modelle aus den 1950er-Jahren, ohne Nasenerker, aus brüchigem Gummi und mit Blechrahmen versehen. Für den Druckausgleich muss von diesen Tauchern sowieso keiner mehr die Nase zuhalten. Das macht die tägliche Routine. Die Flossen haben eine Weiterentwicklung erfahren. Habe ich bei Schwammtauchern vor ein paar Jahren noch Holzplatten an den Füßen gesehen, sind es jetzt aus Ölkanistern geschnittene Plastikstreifen, die mit Gummiteilen zu einer Art Flosse zusammengefügt werden. Das funktioniert überraschend gut!