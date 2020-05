Great Barrier Reef: Sichtung von einem extrem seltenen Adlerrochen

Was für ein Glücksmoment: Vor Lady Elliot Island entdeckte eine Meeresbiologin einen besonderen Adlerrochen, von dem bislang nur 50 Sichtungen überhaupt bekannt sind.

Diesen Tauchgang am Great Barrier Reef Ende März wird die australische Meeresbiologin Jacinta Shackleton so schnell nicht vergessen. Sie entdeckte vor Lady Elliot Island, im Süden des weltgrößten Korallenriffs gelegen, einen ganz speziellen Adlerrochen – einen Ornate Eagle Ray. Eine offizielle deutsche Bezeichnung dafür gibt es nicht. Der „verzierte“ Adlerrochen ist äußerst selten und wurde bislang nur rund 50 Mal auf der Welt gesichtet.

„Ich war gerade einmal fünf Minuten im Wasser als ich einen großen Rochen auf mich zuschwimmen sah. Ich bemerkte sofort, dass dieser anders aussah als ein Whitespotted Eagle Ray, der hier häufig zu sehen ist“, schildert Shackleton und wird konkreter: „Der Kopf dieses Rochens schien etwas flacher zu sein und die Färbung war anders. Er bewegte sich auch alleine, während die weiß gefleckten Adlerrochen normalerweise in einer Gruppe unterwegs sind.“ Jacinta Shackleton traute ihren Augen nicht, diese seltene Rochenart zu erblicken: „Unvergesslich. Das war ein emotionaler Moment.“

„Ich habe in den vergangenen Jahren so viele Tauchgänge rund um Lady Elliot Island unternommen und dabei schon einige seltene Meereslebewesen bewundern dürfen, aber dies war der erste Ornate Eagle Ray, den ich jemals gesehen habe“, sagt die als Master Reef Guide arbeitende Unterwasser-Expertin. Nur wenige Wochen später bekam sie ein weiteres Tier dieser Art zu Gesicht.

Andrew Chin vom Centre for Sustainable Tropical Fisheries and Aquaculture an der James Cook University in Townsville hat zusammen mit Gonzalo Araujo vom Large Marine Vertebrates Research Institute auf den Philippinen den seltenen Ornate Eagle Ray untersucht. Die Forscher sind der Ansicht, dass die Mischung aus Standort, Strömungen und kühleren Wassertemperaturen möglicherweise damit zu tun hat, warum der Adlerrochen jetzt vor Lady Elliot Island gesichtet wurde. „Die Art ist so selten, dass selbst erfahrene Taucher das Tier als ‚Einhorn des Meeres‘ bezeichnen", fügt Araujo hinzu.

Das weiß man bereits über den Adlerrochen

Weil dieser Adlerrochen so selten ist, sind kaum Daten über ihn bekannt. Der Ornate Eagle Ray (der wissenschaftliche Name lautet Aetomylaeus vespertilio) ist eine Art der großen Stachelrochen aus der Familie der Adlerrochen (Myliobatidae). Diese spezielle Rochenart lebt im westlichen Pazifik sowie im westlichen Indischen Ozean und bevorzugt Korallenriffe. Forscher vermuten, dass sich der Adlerrochen von Muscheln, Schnecken und Krebstieren ernährt. Er kann eine Spannweite von 2,40 Meter erreichen. Nimmt man den langen Schwanz dazu, erreicht das Tier eine Körperlänge von rund 4 Metern. Dieser Rochen wird von der WeltnaturschutzunionIUCN (International Union for Conservation of Nature) als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. Rochen gehören zu den Knorpelfischen und leben in allen Weltmeeren. Es gibt insgesamt rund 630 Arten.