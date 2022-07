HAI-ALARM IN OFFENBACH

Zum 20-jährigen Jubiläum des Sharkproject-Bestehens hat

Gerhard Wegner, der Gründer der Organisation und renom-

mierter Hai-Experte, ein ganz besonderes Geschenk. Am

Samstag, 6. August 2022, hält er nach langer Pause wieder

einen seiner legendären Hai-Vorträge, mit denen er in den

letzten 20 Jahren unzählige Zuhörer begeisterte. Um 15 Uhr

gibt es – speziell für Kinder und Jugendliche – einen spannenden Multimediavortrag mit dem bekannten Taucher und Sharkproject-Schulreferenten Rolf Richter. Insgesamt wird es ein besonderer Tag für das Tier Hai – durchgeführt von zwei besonderen Hai-Experten als Charity- Veranstaltung. Der Reingewinn geht als Spende an Sharkproject Germany e.V. Der Eintritt ist daher kostenlos. Über eine Spende für Sharkproject freuen sich jedoch die Referenten.

Aus Platzgründen unbedingt Tickets online reservieren. Für Tauchschulen und -Clubs gibt es etwas Besonderes. Infos unter info@ocean-heroes.net, www.ocean-heroes.shop