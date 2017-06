„Kanu on Tour“: Spannende Aktion für Wassersport-Fans

Kanu und Kayak fahren, Stand Up Paddling sowie Schnorcheln: Auch in diesem Jahr findet wieder die große „Kanu on Tour – Paddeln macht Spaß“-Aktion im Juli und August deutschlandweit statt.

Mit dem Wohnmobil geht es auf Tour: Das engagierte Team rund um Initiator Lars Thierling startet Mitte Juli mit Caraloft-Wohnmobil und rund 30 Kanus, Kajaks und SUPs im Gepäck auf große Deutschlandtournee. Das Team verfolgt eine Mission: Den Menschen in Deutschland die beliebten Wassersportarten nahezubringen. Kanu fahren, Stand Up Paddling, Kayaking und auch Schnorcheln gehört dazu. „Die Tour ist ein innovativer Schritt für die Branche nicht als Einzelkämpfer, sondern gemeinsam Menschen ins Boot und aufs Wasser zu bringen oder einfach auch mal abzutauchen. Wir wollen die Menschen vom Wassersport begeistern“, fasst der Projektleitet Lars Thierling die Tour zusammen. Für viele Urlauber sei das Paddeln eine gelungene Abwechslung und ein Highlight in ihren Ferien.

Drei Wochen lang geht es quer durch Deutschland

Das Team ist drei Wochen lang in Deutschland unterwegs und besucht in dieser Zeit acht Campingplätze, die am Wasser gelegen sind. Wo das Team von „Kanu on Tour – Paddeln macht Spaß“ auftaucht, können sich Probepaddler über viele Themen rund um den Wassersport informieren: Die passende Kleidung, das richtige Boot und Ausflugsziele gehören dazu. Auch Schnorcheln steht fest im Programm: Das Team gibt wertvolle Tipps für Anfänger und berät, wo Urlauber mit dem Tauchen beginnen können. Und natürlich steht der Spaß im Vordergrund: Besucher können SUPs, Kayaks und Kanus ausprobieren oder ihren Kopf beim Schnupperschnorcheln unter Wasser halten.

Termine und Route von „Kanu on Tour“

20.07.17 Camping- & Ferienpark Teichmann, Vöhl-Herzhausen

21.07.17 Camping- & Ferienpark Teichmann, Vöhl-Herzhausen

22.07.17 ADAC Campingplatz Rolf Brock, Möhnesee – in Kooperation mit dem ADAC Westfalen und Möhnesee Touristik

23.07.17 ADAC Campingplatz Rolf Brock, Möhnesee – in Kooperation mit dem ADAC Westfalen und Möhnesee Touristik

24.07.17 Camping & Ferienpark | Falkensteinsee, Ganderkese/ Steinkimmen

25.07.17 Camping & Ferienpark | Falkensteinsee, Ganderkese/ Steinkimmen

26.07.17 Campingpark Augstfelde, Plön

27.07.17 Campingpark Augstfelde, Plön

28.07.17 Naturcamping Zwei Seen am Plauer See, Zislow

29.07.17 Naturcamping Zwei Seen am Plauer See, Zislow

31.07.17 Strandcamping Wagging am See

01.08.17 Strandcamping Wagging am See

03.08.17 Via Claudia Camping, Lechbruck am See

04.08.17 Via Claudia Camping, Lechbruck am See

05.08.17 KNAUS Campingpark Bad Dürkheim

06.08.17 KNAUS Campingpark Bad Dürkheim

Das Team führt während der Tour ein Online-Tagebuch, das auf der Facebook-Seite nachgelesen werden kann: www.facebook.com/PaddelnMachtSpass

Video: Das war „Kanu on Tour – Paddeln macht Spaß“ im vergangenen Jahr