Können diese Korallen die Riffe der Welt retten?

Das Video stammt vom Team OceanX und wirft einen genauen Blick auf Korallenriffe im Roten Meer. Was wir von ihnen lernen können und wie wir die Erkenntnisse auf Riffe in der ganzen Welt anwenden können seht ihr hier. 😲

Nach 400 Millionen Jahren und mehreren Massenaussterben werden die Korallenriffe auf der ganzen Welt in wenigen Jahrzehnten verschwinden. Aber die Korallenriffe im Roten Meer leben in hyperwarmem und salzhaltigem Wasser, das dem ähnelt, wie der Rest unserer Ozeane in nur wenigen Jahrzehnten aussehen könnte.

Schön und lehrreich

Erstellt wurde das Video im Rahmen der G20 in Saudi-Arabien. Die erste OceanX-Untersuchung im Roten Meer war nur dank vieler Partnerschaften möglich. Hoffen wir, dass es nicht umsonst war!

Alles zu OceanX: https://oceanx.org/