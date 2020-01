Kommen Sie mit – auf die nächste TAUCHEN-Leserreise im Roten Meer

Weil die erste TAUCHEN-Safari im Roten Meer ein voller Erfolg war, findet im Oktober 2020 eine weitere statt! Sichern Sie sich Ihren Platz an Bord und seien Sie mit dabei, wenn wir die schönsten Wracks, Großfisch-, Korallen- und Steilwand-Spots des Roten Meeres ansteuern.

Nach der ersten TAUCHEN-Safari im Oktober 2019 im Roten Meer waren sich die 18 Leser an Bord der „Aphrodite“ einig: Das war ein voller Erfolg und muss wiederholt werden! Und so findet im Oktober 2020 erneut eine Leserreise unter der TAUCHEN-Flagge statt. Profi-Fotograf Tobias Friedrich und Chefredakteurin Jasmin Jaerisch werden auch diese Tour wieder begleiten. Tobias Friedrich wird an Bord spezielle Foto-Briefings geben und allen UW-Fotografen mit Tipps und Tricks zur Seite stehen. Das Besondere der „Best of Rotes Meer“-Tour ist ihre Route – in einer Woche wurden die Highlights des Roten Meeres angefahren.

Und weil genau diese Auswahl der Top-Tauchplätze so gut ankam, wird an der Route auch nichts verändert. Von den wunderschönen Wracks von Abu Nuhas geht es zum berühmten Wrack der „Thistlegorm“. Hier ist sogar ein Nachttauchgang möglich. Dann fährt das Schiff zum Nationalpark Ras Mohammed mit seinen beeindruckenden Steilwänden. Weiter geht die Fahrt Richtung Brother Islands, dem vielleicht besten Tauchplatz im Roten Meer! Je nach aktuellen Tauchbestimmungen werden wir hier einen oder zwei Tage verbringen. Bevor es dann zurück nach Hurghada geht steht noch die „Salem Express“ auf dem Programm. Sichern Sie sich schnell Ihren Platz auf dieser exklusiven Tauchsafari!

Die Route

TERMIN: 10. bis 17. Oktober 2020

ABLAUF:

10. Oktober: Ankunft und einchecken

11. Oktober: Check Dive in Sha’ab El Erg

11. Oktober: zwei Tauchgänge an den Wracks von Abu Nuhas

12. Oktober: Early-Morning-Tauchgang in Abu Nuhas

12. Oktober: 3 Tauchgänge (davon ein Nachttauchgang) an der „Thistlegorm“

13. Oktober: zwei Tauchgänge am Ras Mohammed, Überfahrt zu den Brothers

14. Oktober: 3 Tauchgänge an den Brother Islands (je nach aktueller Reglementierung, entweder Weiterfahrt Richtung Safaga oder Übernachtung an den Brothers)

15. Oktober: entweder 2 Tauchgänge an den Brothers oder drei Tauchgänge in Sha’ab El Shahr

16. Oktober: Tauchgang an der „Salem Express“, Tauchgang Panorama Reef, Rückfahrt nach Hurghada, Abschlussabend

17. Oktober: Abflugtag

Voraussetzungen: Reisepass, der sechs Monate nach Abflug noch gültig sein muss, und mindestens 50 Tauchgänge

Preis und Leistungen

Preis: 1320 Euro pro Person in einer Doppelkabine

Das ist enthalten: Hafengebühren, Riffsteuern und Marinepark-, Visa-Gebühren, Vollpension an Bord, Barbecue, Softdrinks, Kaffee, Tee, Wasser, Nitrox, mindestens 18 Tauchgänge, Transfers

Das ist nicht enthalten: Flüge, alkoholische Getränke an Bord (Bier kostet 2 Euro, Flasche Wein kostet 15 Euro), Leihequipment

Begleitung: Die Tauchsafari wird von Chefredakteurin Jasmin Jaerisch und Fotograf Tobias Friedrich begleitet.

Buchungsanfragen an: reise@tauchen.de, Tel. 040/38 90 61 18.

Die Reise wird veranstaltet von Beluga Reisen, www.belugareisen.de, Tel. 0551/63 45 13 40. Über Beluga können auch alle Flüge gebucht werden.

Facts zur "Aphrodite"

Ausstattung: Die 35-Meter-Yacht verfügt über ein klimatisiertes Wohnzimmer sowie Speisesaal, Bar, Sound-System, drei Sonnendecks mit Bar, zwei Zodiacs, Leih-Tauchequipment (muss angekündigt werden), Kabinen: 6 Zweibettkabinen mit getrennten Betten, 1 Master Suite mit Queen-Size-Bett, 3 Doppelbettkabinen, 1 Dreibettkabine.

Alle Kabinen verfügen über Duschbad, regulierbare Klimaanlage, Mini-Bar. Weitere Infos: www.aphroditeliveaboard.com