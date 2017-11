Leserreise auf die Philippinen

Gehen Sie mit TAUCHEN auf Entdeckungstour! Im Mai 2018 erwartet Sie auf den Inseln Negros und Bohol ein abwechslungsreiches Programm voller spannender Tauchgänge, informativer Workshops und kulinarischer Höhepunkte.

In Zusammenarbeit mit Aquaventure haben wir für Sie ein ganz besondere Tauchreise auf die Philippinen organisiert. Zuerst reist die Gruppe nach Dauin auf die Insel Negros ins Atmosphere Resort. Neben dem Tauchen können Sie aktiv am Korallenaufzuchtprogramm mitarbeiten. Ein Kochkurs führt Sie in die Welt der philippinischen Gewürze ein. Dann geht es weiter ins Magic Oceans Dive Resort in Anda auf die Insel Bohol. Beach BBQs, Massagen und spannende Ausflüge zu den Koboldmakis, den Chocolate Hills und in eine Höhle mitten im Regenwald runden das Tauchprgramm ab.

In bester Gesellschaft

Die Tour wird von TAUCHEN-Fotograf Markus Roth begleitet. Der sympathische Profi-Fotograf wird mit ihnen kleine Foto-Seminare durchführen und den Teilnehmern mit handfesten Praxis-Tipps zur Seite stehen. Die Tauchgebiete der Philippinen bieten eine Vielfalt an Motiven, die Sie begeistern wird! Markus Roth hilft ihnen, das Beste aus ihren Fotos heraus zu holen.

Das Programm unserer Leserreise

06.05. Ankunft in Dumaguete und Transfer zum Atmosphere Resort

07.05. Frühstück, ein Tauchgang am Atmosphere-Hausriff, ein Tauchgang entlang der Küste Dauins, Nachmittag zur freien Verfügung, abends Präsentation vom Meeresbiologen über Apo Island, Abendessen

08.05. Frühstück, zwei bis drei Tauchgänge bei Apo Island, Zeit zum Mittagessen, Nachmittag zur freien Verfügung, abends Vortrag über die Critter der Region, Abendessen

09.05. Frühstück, zwei Tauchgänge entlang der Küste von Dauin mit einem Besuch des lokalen Malatapay-Marktes während der Oberflächenpause, Zeit zum Mittagessen, abends Präsentation über das Korallenaufzuchtprogramm, Abendessen

10.05. Frühstück, Besuch der Atmosphere Soup Kitchen, „Culinary Presentation“, bei der der Chefkoch verschiedene typisch philippinische Gerichte vorkocht, Mittagssnack, Cocktailabend mit Live-Band, gemeinsames Abendessen

11.05. Frühstück, Einweisung der Gruppen und Information über das Anbringen der Korallenstücke am künstlichen Riff, ein Tauchgang am Hausriff und Befestigung der Korallenstücke, Zeit zum Mittagessen, Nachmittag zur freien Verfügung, Beach BBQ

12.05. Frühstück, Transfer zum Fährhafen Dumaguete und Überfahrt nach Tagbilaran, Transport ins Magic Oceans Dive Resort in Anda, einchecken und Abendessen

13.05. Frühstück, zwei Tauchgänge vor der Küste Bohols, Abendessen, Massage

14.05. Frühstück, zwei Tauchgänge vor der Küste Bohols, Beach BBQ

15.05. Ganztagesausflug zu den Koboldmaki-Affen, Flussfahrt und Mittagessen auf dem Loboc River, Tour zu den Chocolate Hills, Abendessen im Hotel und Massage

16.05. zwei Tauchgänge vor Bohol, frühes Abendessen und Ausflug zu den tanzenden Glühwürmchen

17.05. Frühstück, Ausflug zur Lamanok-Burial-Höhle, abends große philippinische Party mit Live-Musik und Abendessen

18.05. Frühstück, Abreise und Transfer zum Flughafen Tagbilaran oder zur Fähre

Kurz und knapp:

Zwölf Nächte im Doppelzimmer inklusive aller Transfers, den Übernachtungen im Atmosphere Resort und Magic Oceans Dive Resort, Halbpension, Ausflügen, Massagen und zwölf Tauchgängen sowie den Veranstaltungen laut Beschreibungen kosten 2290 Euro (Aufpreis für Einzelzimmer 890 Euro). Die Reise wird von Foto-Profi Markus Roth begleitet, der Seminare geben wird. Max. Teilnehmerzahl: 16 Personen, Mindestteilnehmerzahl: 10. Flüge gibt es ab 990 Euro.

Interessiert? Für mehr Infos und die Buchung gehts HIER weiter zu Aquaventure

Tel. 0511/69 09 99 00

E-mail: info@aquaventure-tauchreisen.de