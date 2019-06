Liveaboard „Fenides“: Ein neues Traumschiff erfüllt die geheimen Taucherträume

Das Maß der Dinge Es gibt Dinge, die selbst wirklich erfahrenen Tauchern bisher noch verborgen geblieben sind. Das sind natürlich die…

Das Maß der Dinge



Es gibt Dinge, die selbst wirklich erfahrenen Tauchern bisher noch verborgen geblieben sind. Das sind natürlich die „secret dreams“, die geheimen Topspots, die nicht mit Tagesbooten irgendwelcher Tauchbasen angefahren werden. Oder es sind bisher kaum im Fokus von Reiseveranstaltern befindliche Tauchregionen, die noch so unberührt sind, dass dort selbst erfahrenen Tauchern vor Staunen fast der Regler aus dem Mund gleitet. Und dann gibt es Liveaboards, die eigentlich diesen Gattungsbegriff gar nicht erfüllen, weil auch sie mit dem Begriff „secret dream“ fast treffender beschrieben werden.



Solch ein „secret dream“ steht gerade kurz vor der Fertigstellung und trägt den Namen „Fenides“ und ist eine Phinisi aus Indonesien. Die Phinisi ist ein traditioneller Bootstyp, der seit Jahrhunderten in Handwerksarbeit zum Beispiel auf Sulawesi gebaut wird. Es sind einheimische Familien, die diesen Bootstyp nach überlieferter Handwerkstradition bauen. Er wurde besonders für die unterschiedlichen Wetterbedingungen um Flores und in der Bandasee konzipiert. Die Phinisi sind schwer, robust und passen mit ihrer ungewöhnlichen Konstruktion hervorragend in diese indonesischen Gewässer.



Was die kurz vor der Fertigstellung befindliche „Fenides“ so besonders macht, ist die in diesem Schiff so außergewöhnlich gelungene Verknüpfung aus traditioneller einheimischer Handwerkskunst und westlicher Präzision und Technik. Was herauskam ist ein Liveaboard, das nicht nur aus erlesensten Materialien entstand, sondern von seiner ganzen Konzeption her maßgeschneidert ist auf höchste Ansprüche, die in allen Bereichen akribisch bedient werden. Die „Fenides“ ist ein Schiff, das es in dieser Ausstattung, mit dem Angebot und mit dem ausgewählt phantastischen Tourenplan kaum ein zweites Mal auf den Weltmeeren gibt.





Am 23. September werden Eigner Moritz Drabusenigg und sein Partner Michael Schnadhorst den „Leinen los“-Befehl zur Jungferntour dieses besonderen Schiffes geben. Die maximal elf Gäste in den fünf luxuriös ausgestatteten Kabinen werden fortan für 8 bis 15 Tage (je nach Route) das Gefühl kennenlernen, in einem kleinen schwimmenden Luxushotel für Taucher die atemberaubendsten Tauchspots der indonesischen Inselwelt anzusteuern. Eine elfköpfige Crew sorgt für den Service, der auf dem 41 Meter langen Schiff dem Tauchangebot einer Top-Tauchbasis entspricht und dazu seinen Gästen Gaumenfreuden auf höchstem Niveau serviert. Der erste Trip führt von Flores nach Ambon und der weitere Tourenplan für die Jahre 2019, 2020 und folgende hat diverse Routen vorzuweisen, die, wie etwa West-Komodo, noch nahezu unbeschriebene Blätter in den Logbüchern selbst verwöhnter Taucher sind. Sie gehören, wie Moritz sagt „zum Schönsten, was Tauchern weltweit geboten werden kann“.



Moritz ist gebürtiger Österreicher, aufgewachsen in München und nach seinem Studium in Wien führte ihn sein weiterer Lebensweg nach Indonesien. Seit 2010 hat der 34jährige begeisterte Taucher seinen Lebensmittelpunkt auf Bali. Moritz zählte zu den ersten Betreibern einer Tauchbasis auf Komodo und betreibt heute zwei Tauchbasen in Indonesien und kennt sich mit dem Tauchgeschäft bestens aus. Sein Partner Michael Schnadhorst ist der Designer des Traumschiffes, der Baumeister vor Ort, der mit dem eigenen aus Tophandwerkern rekrutierten Werftteam dieses ehrgeizige Schiffbauprojekt in der kleinen Werft in Süd-Sulawesi in der Region Bira mit einfachsten Mitteln, aber höchster Präzision und Qualität realisiert. Etwas mehr als drei Jahre dauerte dieser aufwändige Prozess und die einheimischen Handwerker wuchsen zu einem eingeschworenen Team heran. Neue Techniken und westliche Ansätze bilden eine gelungene Melange mit den traditionellen indonesischen Techniken und einheimischer Handwerkskunst.





So traditionell die Bauweise der „Fenides“ auch ist, in Ausstattung und Technik zählt sie zum Besten, was man von einem Liveaboard erwarten kann. Erlesene Hölzer wie Teak (Aufbauten und Deck) und dem Hartholz Ironwood für die Rumpfkonstruktion wurden mit ganz ungewöhnlichen Bautechniken verschmolzen. Wertvolle einheimische Möbelhölzer sorgen für ein modernes aber auch warmes Ambiente in den Kabinen. Die Gästeräume sind liebevoll bis ins Detail ausgestattet und verdienen den Namen „Kabine“ eigentlich nicht. Eine Suite mit rund 20 Quadratmetern, zwei Doppelbett-Kabinen und zwei Zweibettkabinen sind mit jeweils 12 Quadratmetern auch noch geräumig und alle Gästekabinen sind vollklimatisiert und haben ein eigenes en-suite Badezimmer.



Es sind die kleinen Details, die dieses Schiff so perfekt machen. Unterwasserfotografen finden zum Beispiel einen klimatisierten Kameraraum zur Aufbewahrung ihrer wertvollen Ausrüstung vor. Neben dem geräumigen Tauchdeck laden zwei Sonnendecks zu einem entspannenden Mittagsschläfchen nach dem Tauchgang ein. Das zentrale Teak-Hauptdeck erstreckt sich über 31 Meter Länge. Hier befindet sich auch ein gemütlicher „Outdoor-Dining“ Bereich in dem man das Abendessen wunderbar mit einem imposanten Sonnenuntergang verbinden kann. Wer's lieber „cool“ hat, kann es sich auch im voll klimatisierten Salon gemütlich machen und TV oder seine Lieblingsmusik mit dem Highend Bose-Soundsystem genießen. Der After-Dive-Drink kann in der gemütlichen Schiffsbar genossen werden.





Für alle die unter Tags von den spektakulären Tauchgängen noch nicht ausgelastet sind, werden an Bord der „Fenides“ außerdem noch zusätzliche Freizeitaktivitäten wie Kayak, Standup Paddle, Wakeboarden, Fischen, und Surfen angeboten. Wer’s lieber etwas ruhiger mag und den Extra-Kick in der Entspannung sucht, an Bord des Luxus-Safaribootes gibt es auch einen Massageservice.



Für Ausflüge und den Tauchbetrieb stehen zwei Rib's mit Steuerstand und jeweils mit Yamaha 50 PS-Motoren bestückt bereit. Auch modernstes Tauchequipment und ein Bauer Kompressor sowie Nitrox-Membran stehen zur Verfügung. Ein Sechszylinder-Reihenmotor mit 405 PS treibt das Schiff mit einer Reisegeschwindigkeit von 9 Knoten (17 km/h) an.



Wer an der Technik und den Details der „Fenides“ interessiert ist, findet auf Taucher.Net (diveinside-die_fenides)eine spannende Reportage über den Bau dieses außergewöhnlichen Schiffes.





Informationan und Fakten zum Schiff:



Mail/Telefonkontakt zum Team (Buchungsanfragen)



E-Mail: kontakt@fenidesliveaboard.com

Telefon (Whatsapp): +62 812 3630 3644 bzw. +43 677 62014048

Ansprechpartner: Ursula Wastian



Links zu website/instagram

Web: https://fenidesliveaboard.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Fenidesliveaboard/

Instagram: @fenidesliveaboard



Tourenplan für 2020

Die „Fenides“ steuert Komodo, Raja Ampat, Alor, Halmahera und die Banda Islands an. Genauere Informationen zu den geplanten Safaris sowie Verfügbarkeiten finden Sie hier:

https://fenidesliveaboard.com/itinerary/



Fenides – Fakten zum Schiff



Name: Fenides Liveaboard

Type: Verdränger Motoryacht

Gaffelgetakelter Schoner

Geplante Fertigstellung: Juli 2019

Länge: 41,00 Meter

Breite: 7,70 Meter

Tauchdeck, 2 Sonnendecks

Anzahl der zu vermietenden Kabinen: 5 (alle En-Suite)

1 Suite (max. 3 Betten, 20m2)

2 Doppelkabinen (12m2)

2 Zweibettkabinen (12m2)

Maximale Gästeanzahl: 11

Duschen und Toilette: je 1 pro Kabine

Klimaanlage in jeder Kabine

Maschine: Yanmar 6HA2M WDT (298kw/405hp)

Schiffspropeller: Newton 4-blade 110cm Durchmesser

Maximale Geschwindigkeit: 10 Knoten

Treibstoff Kapazität: 6.000 Liter

Frischwasser Kapazität: 6.000 Liter

Abwasser Kapazität: 2.000 Liter

Strom: 2x Yanmar 33kva Generatoren

Navigation: Garmin GPS und Radar

Funk: VHF, SSB, Satellit

Beiboote: 2 Zodiacs RIB mit Mittelkonsole, Yamaha 50hp

Kompressor: Bauer

Nitrox: CompAir

12 Liter Alu (DIN & INT), 15 Liter Flaschen auf Anfrage

Zahlungsmittel an Board: Bargeld Euro, US Dollar, Britische Sterling, Indonesische Rupiah, Kreditkarte, Paypal (alle Umrechnungskurse aktuell laut www.xe.com)

Sonstiges: Klimatisierter Kameraraum, Salon, TV, Bose Sound System , , Essbereich im Freien, Bar, Internet, Wäscherei, Massageservice





Designer/Architekt: Michael Schnadhorst

Schiffstechnik und Schiffsmaschinenbau: Michael Schnadhorst

Baumeister: Kammisi (Bonto) und die legendären Konjo Bootsbauer von Ara