»In bester Erinnerung möchten wir Gerd Blattmann die Ehre erweisen und ihn hier inmitten seiner langjährigen Community verabschieden. Am 15. März verstarb unser Freund, geschätzter Partner und Kollege überraschend. Gerd war seit 1985 fester Bestandteil von SCUBAPRO. Angefangen als festangestellter Mitarbeiter, folgten viele Jahre als freier Handelsvertreter für Österreich und deutschsprachige Tauchbasen im Ausland. Um Gerds Standing in der Branche zu verdeutlichen, reichte ein Rundgang mit ihm über die Boot Messe in Düsseldorf. Man konnte nicht weit laufen, ohne dass er nicht freundlich mit einer Umarmung begrüßt wurde. Gerd war ein Unikat in der Tauchbranche, wertgeschätzt von so vielen für seine Expertise und Erfahrung, aber vor allem, weil er ein wundervoller, herzlicher Mensch war. Wir von SCUBAPRO kennen die Tauchbranche nicht ohne unseren „Gerdl aus dem Schwarzwald“ und uns fehlen die Worte 40 Jahre Zusammenarbeit in einer Art und Weise zusammenzufassen, die Gerds Leistungen und Verdiensten gerecht werden würde. Wir behalten ihn als einen wunderbaren Menschen, lieben Freund, geschätzten Geschäftspartner und Kollegen in Erinnerung. Seine humorvolle, sympathische Art werden wir sehr vermissen und sind dankbar mit so einem einzigartigen Menschen zahlreiche schöne Momente erlebt zu haben. In lieber Erinnerung, das gesamte SCUBAPRO Team.«

Dem Abschiedsgruß schließt sich die gesamte TAUCHEN-Redaktion an.

»Mach’s gut Gerd. Du bist/warst ein Guter.«