Malediven-Reise zu gewinnen …

Zusammen mit den »Euro Divers Maldives« und dem »Amari Havodda Resort« verlosen wir eine Sieben-Tage-Reise für zwei Personen auf die Malediven-Insel Amari Havodda.

Mit 120 Strand- und Überwasser-Villen bietet das Amari Havodda Maldives eine beeindruckende Auswahl an Freizeit- und Sportaktivitäten sowie einzigartige kulinarische Erlebnisse. Wenn Sie Spaß im offenen Meer beim Segeln oder Tauchen suchen, bietet das hauseigene Tauch- und Wassersportzentrum genau das Richtige. Für Taucher bietet die Tauchbasis alles, was Sie sich wünschen: Sie werden hautnah zu atemberaubenden Korallenriffen mit pulsierendem tropischem Meeresleben entlang der Riffe der Malediven gebracht. Die unberührte Unterwasserwelt wird Sie faszinieren. Amari Havodda ist die perfekte Insel für Taucher und bietet einige der spektakulärsten Tauchplätze der Welt. Mit seinem wunderschönen Hausriff beherbergt das Resort einige der gesündesten und vielseitigsten Korallenriffe der Malediven. Das Resort liegt im Gaafu Dhaalu-Atoll, dem tiefsten und größten Atoll der Malediven und dem neuntgrößten Atoll der Welt. Die Tauchplätze gehören zu den besten auf den Malediven und bieten jede Menge Großfisch vom Hai über Barrakudas und Schwertfische in den Kanälen.

Die PADI 5*-Tauchbasis von Euro Divers Maldives bietet Tauchkurse vom Anfänger bis zum Profi sowie geführtes Tauchen und stellt die Infrastruktur für unabhängiges Hausrifftauchen bereit. Geeignet für Taucher, die gerne selbstständig und in ihrem eigenen Tempo tauchen, kann das Hausriff den ganzen Tag über sowie bei Nachttauchgängen erkundet werden.

Wenn Sie neu im Sport sind, können Sie einen Tauchkurs machen und die Schönheit des Indischen Ozeans hautnah erleben. Wenn Sie ein fortgeschrittener Taucher sind, der den Nervenkitzel sucht, haben wir genau das Richtige für Sie: Nehmen Sie an einem unserer berühmten Kanaltauchgänge teil und tauchen Sie bei leichter bis starker Strömung mit den Großfischen! Zusätzlich gibt es eine Auswahl an Ausflügen: Tauchgänge mit zwei Flaschen am Morgen, Ganztagesausflüge, Nachmittags- oder Sonnenuntergangstauchgänge und natürlich Nachttauchgänge.

Wir verlosen einen Aufenthalt für zwei Personen!

Im Gewinn enthalten: sieben Nächte für zwei Personen in einer Standard-Villa, All Inclusive und Transferflug vom Flughafen in Male zum Flughafen Kaadedhdhoo und Transfer zum Resort. Pro Person ein Zehn-Tauchgänge-Paket mit Flasche und Blei von Euro Divers Maldives auf Amari Havodda. Internationale Flüge sind nicht inkludiert. Lokale Steuern – green tax – ist vor Ort zahlbar. Bootsausfahrten und Ausrüstungsmiete beim Tauchen sind vor Ort zahlbar. Der Gewinnaufenthalt kann von März bis September 2023 und je nach Verfügbarkeit gebucht werden (Ausnahme Ostern 2023).

Und so können Sie teilnehmen:

Senden Sie uns bis zum 1. Juli 2022 unter dem Stichwort »Malediven Euro Divers« den richtigen Lösungsbuchstaben sowie Ihre Adresse an gewinnspiel@tauchen.de zu folgender Frage:

In welchem Atoll der Malediven liegt Amari Havodda Maldives?

A: Ari-Atoll

B: Gaafu Dhaalu-Atoll

C: North Male-Atoll

Weitere Infos gibt es hier: www.euro-divers.com & de.amari.com