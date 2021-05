Mehr Tauchcomputer von Garmin

Im Herbst letzten Jahres brachte Garmin seine neue Tauchcomputerserie Descent Mk2 auf den Markt. Nun folgt ein weiteres Produkt.

Seit gestern erhältlich ist der Garmin Descent Mk2S. Der Hauptunterschied zu den beiden großen Geschwistern Mk2 und Mk2i sind seine Maße. Der Mk2S ist um einiges kompakter. Damit ist nun auch für Menschen mit schmalen Handgelenken etwas bei Garmin dabei. Der Mk2S misst 43 Millimeter im Durchmesser. Er ist damit fast einen Zentimeter schmaler als die Großen. Das Display ist 1,2 Zoll groß und damit 0,2 Zoll kleiner als beim Mk2 und Mk2i. Es gibt die neuen Modelle in drei Farben: schwarz, hellblau und weiß.

Vor allem im Alltagsgebrauch wird die kompakte Bauweise sicherlich von Vielen begrüßt. Bei den Funktionen orientiert sich der Mk2S an dem Umfang des Mk2. Die Luftintegration bleibt dem Mk2i vorenthalten. Steht zu erwarten, dass Garmin irgendwann diese auch in sein kompaktes Computermodell implentiert.



Der Funktionsumfang des Garmin Mk2S im Überblick:

1,2 Zoll hochauflösendes Farbdisplay mit Saphirglas

6 verschiedene Tauchmodi (Einzelgas, Multigas, Gauge, Apnoetauchen, Apnoe Jagd und CCR)

Umfassende Tauchfunktionen wie Tauchtiefe, Tauchzeit, Wassertemperatur, Abstiegs-/Aufstiegsrate, Deko-Zeit und Deko-Stopp

Herzfrequenzmessung unter Wasser – mit Pulse Ox-Sauerstoffsättigung

Verbessertes Mapping: Weltweite Tauchspots und vorinstallierte TopoActive Europa-Karte

Umfangreiche Multisport-Apps für Laufen, Radfahren, Skifahren, Yoga, animierte Workouts und mehr

Fitness- und Wellness-Funktionen: Erholungsratgeber, Workout-Empfehlungen, Schlafanalyse und mehr

Smarte Funktionen u.a. Garmin Music, kontaktloses Bezahlen mit Garmin Pay, Benachrichtigungen auf die Uhr

Garmin Dive App zur Planung und Analyse der Tauchgänge

Akkulaufzeit: bis zu 30h im Tauch- und 7 Tage im Smartwatch-Modus



Preislich liegt der Garmin Descent Mk2S bei 1.099,99 Euro und ist auf www.garmin.com erhältlich.

Von Benjamin Schulze