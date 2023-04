Neue Weltrekorde im Apnoe-Tauchen

FOTO FEATURE: Petra Oberucova / Facebook

Der Apnoetaucher Alexey Molchanov hat während eines Freitauch-Events vor Bonaire der Weltrekord in der »variable weights«-Disziplin auf eine Tiefe von -156 Metern verschoben. Am 28. März tauchte er an einem Schlitten mit Gewicht auf die Zieltiefe und schwamm aus eigener Kraft mit einer Monoflosse zur Wasseroberfläche zurück.

Damit löste er den amtierenden Weltrekordhalter in dieser Disziplin, den Tunesier Walid Boudhiaf ab. Boudhiaf erreichte im Jahr 2021 eine Tiefe von 150 Metern. Molchanov machte einen ersten Weltklasse-Tauchgang vergangenen Samstag auf eine Tiefe von -153 Metern. Drei Tage später konnte er dann seinen eigenen Rekord nochmals um drei Meter verschieben.

Molchanov beschrieb den Tauchgang in einem Posting auf Instagram so: »Both nitrogen narcosis and ocean pressure was strong, it took quite a lot of mental preparation to compensate for it.«

(ÜBERSETZT: »Sowohl die Stickstoffnarkose als auch der Druck waren sehr stark, es brauchte eine Menge mentaler Vorbereitung, um das zu kompensieren.«)

Alessia Zecchini auf -107 Metern

Die italienische Freitaucherin Alessia Zecchini hat am vergangenen Wochenende in den Gewässern vor der philippinischen Insel Moalboal einen neuen Weltrekord in der Disziplin CWTB (constant weight with Bifins) aufgestellt.

Zecchini nach ihrem Tauchgang auf Instagram: »Today I made THE DIVE that I’ve always dreamed of… I abandoned myself to the sea, without anxieties and worries, without thinking about the past… Enjoying and loving every moment like I never had before.«

(ÜBERSETZT: »Heute habe ich DEN Tauchgang gemacht, von dem ich immer geträumt habe… Ich habe mich dem Meer hingegeben, ohne Ängste und Sorgen, ohne an die Vergangenheit zu denken… Ich habe jeden Moment genossen und geliebt, wie ich es nie zuvor getan habe.«)

Beide Rekorde wurden nach den aktuellen Regeln und Statuten der AIDA, Weltverband des Apnoetauchens, anerkannt.