Neuer Unterwasserfotografie-Workshop mit Harald Slauschek am Blindsee

Der bekannte und nach knapp zwei Jahrzehnten professioneller Unterwasserfotografie, noch immer begeisterte österreichische Unterwasserfotograf Harald Slauschek, gibt nach fünf Jahren Workshoppause in seinem Heimatland Österreich, endlich wieder sein umfangreiches Know-How weiter.

Konkret richtet sich dieser Workshop an Einsteiger der Unterwasserfotografie und an mäßig Fortgeschrittene. Vom 25.05.-26.05.2019 wird Harald Slauschek erstmals am und im Blindsee in Tirol (Österreich) einen seiner beliebten Basic-Workshops abhalten.

Egal ob Schnorchler oder Taucher, irgendwann entsteht bei vielen Wasserratten der Wunsch, auch bildhafte Erinnerungen aus der faszinierenden Welt unter Wasser mitzunehmen.

Um die Unterwasserfotografie aktiv zu betreiben, muss man kein Tauch- oder Fotoprofi sein. Je nach eigener Motivation und persönlichen Qualitätsansprüchen, besteht eine riesige Bandbreite an individuellen Entfaltungsmöglichkeiten.

Es werden die Grundlagen und Besonderheiten der Unterwasserfotografie vermittelt. Auf die taucherischen Voraussetzungen, die Unterschiede zur "normalen" Fotografie und die Besonderheiten der verschiedenen Gewässer wird genauso eingegangen, wie auf das Equipment sowie auch auf die grundlegenden Arbeitsweisen unter Wasser.

Tipps zum Equipment helfen bei den eventuell anstehenden Kaufentscheidungen und lassen teure Fehlinvestitionen vermeiden.

Durch die Praxis, die in diesen Workshop integriert ist (1-2 Tauchgänge pro Tag sind vorgesehen), haben die Teilnehmer die Gelegenheit, das Erlernte sofort auszuprobieren und profitieren somit doppelt.

Harald Slauschek hat bereits viele UW-FotoWorkshops national sowie international geleitet und zeichnet sich durch sehr verständliche und nachvollziehbare Erläuterungen, seine Begeisterungsfähigkeit sowie durch die Eigenschaft aus, alle TeilnehmerInnen dort abzuholen wo sie sich gerade fachlich befinden. Seine Bildbesprechungen sind immer konstruktiv und ein wesentlicher Teil für die Weiterentwicklung aller WorkshopteilnehmerInnen.

Die Teilnehmeranzahl beträgt 6-10 Personen und durch die Workshopdauer von zwei ganzen Tagen, besteht für jeden Einzelnen die Chance auf einen optimalen Lernerfolg.

Hier gibt es weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten.