Olympus-Kamera „Tough TG-6“ für kurze Zeit zu top Konditionen

Bis Sonntag gibt es die wasserdichte Outdoor-Kamera „TG-6“ von Olympus und das Unterwasser-Gehäuse zu attraktiven Preisen. Schnell zugreifen!

Die robuste "TG-6" ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 15 Metern, staubdicht, stoßfest, bruch- und frostsicher und verfügt über eine doppelte Schutzglaskonstruktion, damit das Objektiv nicht beschlägt. Für alle, die tiefer tauchen, gibt es das Unterwassergehäuse "PT-059". Dank des Olympus-Feldsensorsystems immer mit Daten wie Standort, Höhe/Tiefe und Luft-/Wassertemperatur.

Vom 28. November bis zum 1. Dezember 2019 gibt es die Kamera zum Top-Preis von 359 Euro im Olympus Shop, inklusive Unterwassergehäuse kostet das Set 629 Euro. Mit diesem Code gibt es die genannten Preise im Olympus Online Shop: P5RSD8GG

Lichtstarkes Objektiv

Mit dem in dieser Kameraklasse führenden, lichtstarken (F2) 25-100-mm-Zoomobjektiv gelingen Ihnen fantastische Fotos und Videos. Der Bildsensor sorgt dabei für eine hervorragende Leistung bei hoher Empfindlichkeit und der Bildprozessor, der übrigens auch in der "OM-D E-M1X" zum Einsatz kommt, reduziert das Rauschen und verbessert die Auflösung in kontrastarmen Bereichen. Mit dem digitalen Telekonverter verdoppeln Sie praktisch die Zoomleistung der "TG-6" auf bis zu 8-fach. Die Antireflexbeschichtung (AR) auf dem Sensorschutzglas reduziert Geisterlichter und Streulichteffekte. Alle, die ihre Bilder bearbeiten wollen, werden sich über die Möglichkeit freuen, auch RAW-Daten aufnehmen zu können.

Einzigartiges Makrosystem mit einem Mindestabstand von nur einem Zentimeter

Die "Tough TG-6" ist mit einem variablen Makrosystem ausgestattet, das die Grenzen dessen überschreitet, was Ihr menschliches Auge sehen kann: Mit einer Entfernung von nur 1 cm ab Objektivende und einer maximalen 7-fachen Aufnahmevergrößerung ermöglicht die Kamera spektakuläre Makroaufnahmen. Das System bietet vier Modi: Mikroskopie, Mikroskop-Kontroll-Modus, Focus Bracketing und Focus Stacking. Beim Focus Stacking können Anwender nun die Anzahl der Einzelbilder zu bestimmen. Sie können zwischen 3 und 10 Aufnahmen wählen.

Unterwasseraufnahmemodie

Die "TG-6" ist mit fünf Modi für Unterwasseraufnahmen ausgestattet: Unterwasser-Weitwinkel, Unterwasser-Schnappschuss, Unterwasser-Marko, Unterwasser-HDR und der neue Unterwassermikroskop-Modus. Der bewährte Unterwasser-Weißabgleich wurde auf drei Optionen erweitert und bietet eine optimale Farbanpassung für Aufnahmen in größeren Tiefen.

Lebendige Erinnerungen

Fangen Sie jedes Detail im richtigen Moment ein. 4K-Video bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre schönsten Momente in atemberaubenden Videos einzufangen. Bei Videos in Full HD können Sie sogar mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Bilder teilen immer und überall

Die Ol.Share-App gibt Ihnen noch mehr Kontrolle über Ihre Aufnahme. Mit ihr können Sie Ihr Smartphone als Fernbedienung verwenden und gleichzeitig über WLAN Ihre Bilder direkt auf das Smartphone übertragen.

