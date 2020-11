Petition: Gegen das Sprengen von Bomben unter Wasser!

Änderungen der Techniken zur Bombenentschärfung unter Wasser können Wale und Delfine retten!

Das WDC (Whale and Dolphin Conservation) hat sich den Forderungen von Naturschutzgruppen angeschlossen, dass Windparkbetreiber überdenken sollten, wie Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg während der Aufräumarbeiten auf See entschärft werden, um Platz für Offshore-Windanlagen zu schaffen.

Man geht davon aus, dass in britischen Gewässern immer noch rund 100.000 Tonnen nicht explodierter Kriegsmunition auf dem Meeresboden liegen. Aber die traditionelle Art und Weise, diese Bomben auf dem Meeresboden zu sprengen, kann Wale und Delfine verletzen.

Explosionen können Gehör schädigen

Die Explosionen können Verletzungen verursachen, aber auch ihr Gehör schädigen und ihre Navigation und Kommunikation innerhalb ihrer Gruppen beeinträchtigen. Dies kann wiederum zum Stranden an den Küsten führen.

Eine bessere Methode im Umgang mit diesen Bomben ist die viel leisere "Deflagration niedriger Ordnung". Ein von der britischen Firma Alford Technologies entwickeltes Verfahren, das den Inhalt der nicht explodierten Bombe zündet, ohne sie tatsächlich auszulösen.

Tausende von Tümmlern jedes Jahr verletzt

"Explosionen durch Sprengkörper können verheerende Auswirkungen auf Wale und Delfine haben", sagt Sarah Dolman, Policy Managerin des WDC. Wissenschaftler haben berechnet, dass Detonationen in der Nordsee jedes Jahr Tausende von Tümmlern verletzen und möglicherweise töten. "Wo es die Sicherheit zulässt, sollte auf Verpuffungen zurückgegriffen werden".

Bis zu 60 verlieren ihr Gehör

Einigen Schätzungen zufolge kann eine Detonation dazu führen, dass bis zu 60 Meeressäuger ihr Gehör verlieren. Gegenwärtig werden in britischen Gewässern jedes Jahr etwa 50 solcher Explosionen ausgelöst. Eine Zahl, die wahrscheinlich noch steigen wird, wenn die Nachfrage nach dem Bau von Windparks zunimmt.

Im Jahr 2011 strandeten und starben 19 Grindwale bei Kyle of Durness in Schottland, nachdem sie bei Flut in die Bucht eingelaufen waren. Der Bericht über die Strandung kam zu dem Schluss, dass Entschärfungen in dem Gebiet in den Tagen vor der Tragödie wahrscheinlich zur Strandung der Wale geführt haben.

Petition

Unterzeichne die Petition gegen das Vorgehen: www.change.org/stopseablasts