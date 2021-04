Reise Angebote & News im April

Auch in diesem Monat haben wir wieder tolle Angebote und Neuigkeiten rund um das Thema Reisen in einer Übersicht für euch zusammengefasst.

Themenübersicht:

Leserreise Malediven

Zusammen mit den EcoProDivers bieten wir eine exklusive Reise für die ganze Familie an. Die »Cruise, Dive and Fun«-Familien-Tour« findet vom 1. bis 8.8.2021 auf der »MV Eco Blue« statt und führt vom Nord-Male-Atoll ins Ari-Atoll. Schnorcheln und Tauchen mit Walhaien und Mantas (ohne Garantie) am Tag und bei Nacht, zwei Tauchgänge am Tag, Schnuppertauchen, Tauchkurse vom Bubblemaker bis Junior OWD bis AOWD, tägliches Nutzen von SUP und Kajak, tägliche Inselbesuche, Beach-BBQ und Strandparties: Das alles gibt es für Kinder (ab 6 Jahre) und Eltern als gemeinsames Erlebnis.

Im Reisepaket von 1269 Euro (Erwachsene), 949 Euro (13 bis 16 Jahre), 799 Euro (6 bis 12 Jahre) ist enthalten: Unterkunft in Doppelkabine, 2 Tauchgänge am Tag für zertifizierte Taucher, Flughafentransfer, Vollpension, Wasser, Nescafé, Tee, alle Inselbesuche, BBQ. Hinzu kommen: Flug, Green Tax 42 US-Dollar pro Person, alkoholische Getränke, Softdrinks, Leihequipment, Tauchkurse, Trinkgelder. Die Mindestteilnehmerzahl der Tour liegt bei 10 Personen. Bereits jetzt steht fest, dass auch der zweite Termin von 8. bis 15.8.2021 angeboten wird. Eine Kombination beider Termine ist auch machbar.

Anfragen: yourpartner@tauchen.de



Bubble Talks

In lockerer Runde alles über das Tauchgebiet, Bestimmungen, Anreise und Insider-Tipps erfahren, was sonst nur bei Messen vis-á-vis möglich war, bieten Nautilus Tauchreisen und Sun and Fun nun auf digitalem Weg an. Die »Bubble Talks« kann man, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen, über einen Link auf der Homepage oder auf Facebook streamen. Parallel zu den Gesprächen werden zudem Videos und Bilder präsentiert. Je nach Zielgebiet dauert ein Bubble Talk zwischen 40 und 60 Minuten.



nautilus-tauchreisen.de/ueber-nautilus/bubbletalks/



https://www.sunandfun.com/tauchen/Bubble-Talk/

Neues Schiff für arktische Ziele

Das Polarreiseunternehmen »Oceanwide Expeditions« hat am 11. März mit dem Stapellauf der MV »Janssonius« ein weiteres Schiff der Polarklasse in Betrieb genommen. »Die Janssonius gehört mit der bereits fahrenden MV »Hondius« zu den fortschrittlichsten Expeditionskreuzfahrtschiffen auf dem Planeten. Und wir freuen uns darauf, mit der »Janssonius hochwertige Erkundungsreisen in der Arktis und Antarktis anbieten zu können«, sagte Michel van Gessel, CEO von Oceanwide. Das neue Schiff wird im November 2021 fertiggestellt und bereit sein, die erste Antarktissaison zu beginnen.

www.oceanwide-expeditions.com

Wracktour durch die Ostsee

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist: die Ostsee! Tausende von Wracks warten in dem Gewässer noch auf Entdeckung. Das Tauch- und Expeditionsschiff »MS Fritz Reuter« legt ab Mai wieder von Rostock aus zu mehreren einzigartigen Ostsee-Tauchexpeditionen ab. Das »Fritz Reuter-Team« freut sich, seinen Gästen das Mare Balticum und seine Sehenswürdigkeiten näherzubringen.

Tour 1: 5.5. bis 9.5.2021 Rostock/Gedser/Fehmarn/Wismar/Rostock: Tiefen 10 bis 30 Meter

Tour 2: 9.5. bis 16.5.2021 Rostock/Öresund/Gedser/Fehmarn/Wismar/Rostock: Tiefen 10 bis 35 Meter

Tour 3: 16.5. bis 24.5.2021 Rostock/Öresund/Gedser/Fehmarn/Wismar/Rostock: Tiefen 10 bis 35 Meter

Tour 4: 26.5. bis 30.5.2021 Rostock/Gedser/Fehmarn/Wismar/Rostock: Tiefen 10 bis 30 Meter

Tour 5: 30.5. bis 6.6.2021 Rostock/Bornholm/Öresund/Fehmarn/Wismar/Rostock: Tiefen 25 bis 45 Meter

Weitere Informationen, Anfragen und Buchungen per Mail an: info@Uli-Baumhoer.de

Zypern setzt auf Neues

TUI öffnet eine neue Clubanlage auf der östlichen Mittelmeerinsel: Der Robinson Club Cyprus (ex Aldiana Club Zypern) liegt in Alaminos am langen, flach abfallenden Sandstrand der Südostküste zwischen Larnaca und Limassol. Der Club mit Kinderbetreuung, Spa und Fitnessangebot eignet sich für Familien und Sportfreunde. Taucher finden in der Region optimale Bedingungen vor.

www.tui.com und visitcyprus.com

Auf Nummer sicher

Für alle Flugpauschalreisen der Marken FTI Touristik und BigXtra, die im Aktionszeitraum 22.3. bis 30.4.2021 gebucht werden und deren Reisebeginn bis zum 31.10.2021 erfolgt, inkludiert die FTI Group einen neuen Corona Reiseschutz ohne Aufpreis. So besteht kein finanzielles Risiko im Krankheitsfall und Absicherung im Urlaub. Ergänzend dazu hat der Veranstalter mit seinem optionalen FLEXPLUS-Tarif zusätzliche Sicherheit und Flexibilität geschaffen.

Unabhängig von Tests, Reisewarnungen oder persönlichen Umständen haben Gäste mit Buchung dieses Tarifs gegen einen geringen Aufpreis die Möglichkeit, sich bis kurz vor Urlaubsbeginn ohne Angabe von Gründen umzuentscheiden. Konkret können sie bis 15 Tage vor Reisestart kostenfrei umbuchen oder stornieren und erhalten den vollen Reisepreis abzüglich des FLEXPLUS-Aufschlags zurück.

www.fti.de

ITB Now – Da geht doch was…

Die Internationale Tourismus Börse ITB, wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr vom 9. bis 12. März von der Messe Berlin nur als Digital-Messe ITB Now veranstaltet, sieht nach dramatischem Einbruch der Tourismuszahlen im Jahr 2020 »gute Chancen für eine rasche Erholung«. Weltweite Auslandsreisen gingen 2020 um 70 Prozent zurück (Quelle: IPK International, World Travel Monitor®). Aktuelle Umfrageergebnisse anlässlich der ITB zeigen einen optimistischen Blick auf das Reisejahr 2021: Zwei Drittel der weltweiten Reisenden haben die Absicht, 2021 wieder ins Ausland zu reisen.

www.itb-berlin.de

ipkinternational.com/en/world-travel-monitor

