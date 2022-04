Reise News & Angebote im April

Auf nach Bali

Das Siddhartha Ocean Front Resort & Spa ist eine 4* Anlage, befindet sich im Nordosten Balisetwa 2,5 Stunden vom Flughafen Denpasar entfernt. Dank des leicht schräg zum Strand abfallenden Grundstücks haben fast alle Bungalows Meerblick und im Hintergrund erhebt sich der 3241 Meter hohe, heiligste Berg Balis, der »Mount Agung«. Die Tauchbasis Siddhartha Diving Center ist direkt der Anlage angeschlossen und unter deutscher Leitung. Anfänger wie Fortgeschrittene fühlen sich hier entweder am schönen und abwechslungsreichen Hausriff oder an einer der lokalen Top Spots richtig gut aufgehoben. Am 04. Juni 2022 ist die Wiedereröffnung. Passend dazu bietet der Reiseveranstalter Aqua Active Agency ein Eröffnungsspezial an: 10 Nächte im Superior Bungalow und Frühstück, Transfer & 10 Tauchgänge für 779 Euro pro Person (zzgl. Flug). www.aquaactive.de

Nabucco Island unter neuer Leitung

Die Zeichen für eine Öffnung Indonesiens ohne umständliche Quarantäne sind gut und so steht zur hoffentlich baldigen Wiedereröffnung des Nabucco Resorts ein neues Management Team bereit: Friska und Martin werden dafür sorgen, dass in Nabucco alles rund läuft und die hohen Ansprüche der Extra Divers Gäste erfüllt werden. Die Indonesierin Friska liebt das Tauchen und die Meereslebewesen. Es ist ihr sehr wichtig, dass alle Gäste eine wunderschöne Zeit in ihrem wohlverdienten Urlaub verbringen. Der Österreicher Martin fand seine Begeisterung für die Unterwasserwelt schon vor 20 Jahren und möchte diese Leidenschaft mit möglichst vielen Gästen teilen. Die Beiden haben unter anderem schon auf Bali und Bangka Island gearbeitet und freuen sich darauf, die ersten Gäste nach der langen Schließung des Resorts in Empfang nehmen zu dürfen. Das Nabucco Resort liegt an der Ostküste Borneos – in der Sulawesisee bzw. dem Maratua Atoll. Die circa zwei Hektar große Privatinsel wurde ganz nach ökologischen Gesichtspunkten bebaut und besitzt nur 12 Bungalows. www.reisecenter-federsee.de

Safari mit Jugendlichen

Allein oder mit Familie? Diese Tauchsafari ist für Eltern oder alleinerziehende Taucher mit Kids ab 12 Jahren ausgearbeitet. Dass Jugendliche nicht gelangweilt sein müssen vom Urlaub mit Ihren Eltern, zeigt Omneia mit dem Angebot »Tauchen mit Jugendlichen«. Die Teens können entweder mit Ihren Eltern oder mit einem Tauchlehrer gemeinsam die abwechslungsreichen Riffe des Roten Meeres erkunden. Auf der M/Y Spirit of Omneia ist ist für alle Altersgruppen ausreichend Platz, um vielleicht auch mal auf »Abstand« gehen zu können. Tourdaten: Datum: 21.07.-28.07.2022, Südroute bis Dolphin House Sataya, Start & Ende Hurghada (Preis: ab 1249 EUR unter 18 Jahre: ab 1199 EUR). www.omneia.de

Scuba Native und Art & Water nach Halmahera

Die Autoren und Fotografen Melli und Dave Benz von Art & Water Photography reisen ins brandneue Kusu Island Resort nach Halmahera (Indonesien), um sich vor Ort umzuschauen, authentisches Bildmaterial zu produzieren und ihre Eindrücke für den einen oder anderen Artikel festzuhalten. Wer nicht auf den Bericht der beiden warten will, kann sich beim Reiseveranstalter Scuba Native selbst einbuchen. Zum Soft Opening Spezial bis 30.06.2022: 14 Nächte in der privaten Strandvilla mit balinesischer Warmwasserdusche, Vollpension, sowie Snacks und Früchte am Nachmittag (inkl. Kaffee, Tee, Wasser), 12 Tauchtage mit 3 TG pro Tag + 2 Nachttauchgängen pro Aufenthalt, Flughafentransfer Labuha für 3880 Euro pro Person (2er Belegung). Www.scuba-native.de

Kusu Island Resort

Das kleine und feine Kusu Island Resort – Süd Halmahera (Nordmolukken), Indonesien. Ein tropisches Paradies für Wassersportbegeisterte und Strandliebhaber. Ein sehr komfortables Resort inmitten des Korallendreickes bietet Riffe, die die Insel umgeben, voll mit buntem Unterwasserleben. Etwa 40 Tauch- und Schnorchelplätze, die in 15 Minuten erreichbar sind. Unter österreichischer Leitung mit großer Gastfreundschaft und Herzlichkeit. Ab sofort buchbar beim Reiseveranstalter Tourmare. www.tourmare.de

Silvester im Warmen

Wer bereits jetzt seine Reise zum Jahresende plant, findet bei Waterworld Angebote für Ziele in den schönsten Weltmeeren. Socorro: M.Y. Socorro Aggressor, 26.12.22 – 06.01.23, ab 2790 Euro. Die Islas Revillagigedos mit der Hauptinsel Socorro gehören zu den besten Großfischspots der Welt. Philippinen: Philippine Siren, 26.12.22 – 09.01.23, ab 3775 Euro. Genussvoll die besten Tauchplätze der Visayas ansteuern, die Fuchshaie von Malapascua und die bunte Korallenpracht der Riffe bestaunen. British Virgin Islands: BVI Aggressor, 29.12.22 – 08.01.23, ab 2290 Euro. BVI ist neu im Programm der Aggressor Liveaboards und punktet mit klarem Wasser, weißen Stränden, Wracks, Haien und dem lässigen Lifestyle der karibischen Inseln. www.waterworld.at

Kurs-Angebote: Länger Abtauchen

Längere Tauchgänge, maximale Tauchsicherheit, einen einfachen Transport, eine optimale Wasserlage – all das verspricht Mares für Taucher des Kreislaufgerätes Horizon. Wer sich davon selbst überzeugen will, dem bieten sich in diesem Sommer gleich mehrere Möglichkeiten im Monte Mare Rheinbach.