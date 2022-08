Reise News & Angebote im August

Segeln und mit Delfinen schnorcheln

Die »Roaga« ist eine hochwertige Segelyacht des Betreibers Aziab Seafaris, mit Platz für acht Gäste, die in vier Kabinen untergebracht werden. Aufgrund der günstigen Windverhältnisse im Roten Meer ist die 16 Meter lange Yacht nahezu ausschließlich klimaneutral mit Segeln unterwegs. Geankert wird südlich von Marsa Alam, bei Hamata, in den geschützten Buchten und Lagunen der vorgelagerten Inseln, wo man auch herrlich baden und an schneeweißen Stränden entspannen kann. Hauptankerplatz ist Satayah mit dem Spot Dolphin House, einem der weltweit besten Plätze, um mit Delfinen zu schnorcheln. Beluga Reisen bietet das Schiff sowohl für Schnorchel- und Apnoetauchtouren als auch in Kombination mit einem Landaufenthalt in einem der Öko-Taucherdörfer von Red Sea Diving Safari an. Preisbeispiel: sechs Übernachtungen an Bord, Vollpension, Non-Limit Schnorcheln oder Apnoetauchen, Transfers ab/bis Flughafen ab 769 Euro Person (mit drei Übernachtungen 469 Euro). Mehr Infos & Buchung: www.belugareisen.de & dive@belugareisen.de

Foto-Workshop im Mövenpick Resort El Quseir

In entspannter Atmosphäre und bei traumhaften Tauchbedingungen in Ägypten das eigene Fotokönnen verbessern und abwechslungsreiche Tauchgänge in Begleitung von Fotoprofis unternehmen. Das erwartet die Teilnehmer des Foto-Workshop mit Fantic.ch und Extra Divers El Quseir Anfang September im Mövenpick Resort. Das Workshop-Programm richtet sich sowohl an Anfänger als auch fortgeschrittene Taucher. Zahlreiche Themenbereiche wie beispielsweise ein Mermaid-Shooting, Wrack- und Makrofotografie versprechen eine spannende Eventwoche. Neben den Workshops beim Tauchen gibt es während der Eventwoche Präsentationen zu Kameras, Gehäusen, Lampen und UW-Blitzen. Diese Vorträge werden in den Abendstunden gratis angeboten, gleichzeitig stehen die Fotoprofis dann mit Ratschlägen und Tipps für alle Fragen der Teilnehmer zur Verfügung. Mehr Infos & Buchung: www.extradivers.org & quseir@extradivers.org.

Kite- & Tauchsafaris

Mal was Neues ausprobieren. Kristallklare Flachwasserspots, konstante Winde und türkisblaue Lagunen, sind die perfekten Spots um entweder einen Kite-/Wingsurf-Kurs zu machen oder für erfahrene Kiter, um mal richtig Gas zu geben. Omneia Tauchen und Reisen bietet in Zusammenarbeit mit dem Pro Center Tommy Friedl eine Nikolaus- 01.-08.12.22 und eine Neujahrstour 29.12.22-05.01.2023 auf den beiden Rote Meer-Safarischiffen Soul of Omneia und Spirit of Omneia an. Mehr Infos hierzu findet ihr unter: www.omneia.de

Auf Tuchfühlung mit Grauwalen

Die grauen Giganten der Meere kommen jedes Jahr zwischen Januar und April in die Lagune von San Ignacio an der Baja California, um ihren Nachwuchs zur Welt zu bringen. Die hautnahe Begegnung mit den sanften Riesen und ihren Kälbern lässt Taucherzen höher schlagen. Der Reiseveranstalter Scuba Native bietet ab sofort Vier-Tages-Touren ab/bis Cabo San Lucas als Teil eines Mexiko-Programms an – die perfekte Ergänzung zu einem Socorro-Trip. Preisbeispiel: vier Tage San Ignacio Gray Whales im Glamping-Zelt, Vollpension, bis zu neun Walausfahrten, ab/bis San Jose, ab 2495 Euro pro Person. Kombinations-Reise: Elf Tage Socorro auf der Nautilus Explorer vom 29.3. bis 08.4.2023 in der Standardkabine ab 4049 Euro pro Person. www.scuba-native.de

Gozitanische Ferien

Der Veranstalter Sun + Fun hat sein Gozo-Programm erweitert und bietet nun für Individualisten das charmante Cornucopia Hotel & Bungalows an. Die Anlage befindet sich in einem restaurierten 300 Jahre alten Landhaus im pittoresken Örtchen Xaghra und bietet einen umwerfenden Panoramablick über die Insel. Von hier aus ist man mit dem Mietwagen in weniger als einer Viertelstunde die vielen versteckten Buchten und die Hauptstadt Victoria oder den Badeort Marsalforn erreichen. Die Extra Divers Gozo in Mgarr sind dementsprechend schnell erreicht und freuen sich darauf, die spannenden Tauchplätze rund um Gozo, Malta und Comino mit Ihnen zu entdecken. Wracks, Grotten und spektakuläre Unterwasserlandschaften, gepaart mit herausragenden Sichtweiten, dies und angenehme Wassertemperaturen bis in den November hinein machen die maltesischen Inseln zu einem lohnenswerten Nah-Tauchziel. www.sunandfun.com

Projekt »Megalodon« mit Sharkschool

Die südlichste Azoreninsel Santa Maria ist unter anderem ein »Hot Spot« für Walhaie und deshalb der ideale Ort für die Fortsetzung des wissenschaftlichen Projektes »Megalodon«, das auf dieser Tour von der durch Dr. Erich Ritter ins Leben gerufenen SharkSchool® unterstützt wird. Erleben Sie spannende Forschungsarbeit gemeinsam mit den Mitarbeitern des Meeresbiologen Jorge Fontes live und hautnah. Fachkundig begleitet wird diese Reise von der sympathischen deutschen CMAS**-Instruktorin und Mitglied des Sharkshool® Teaching-Teams Heike Schönthal. Veranstaltet wird diese Reise von Wirodive Tauch- und Erlebnisreisen. Reisetermin ist vom 10. bis 17. September 2022. www.wirodive.de & info@wirodive.de

Karibische Korallen

Der Reiseveranstalter Aqua Active Agency hat sein Programm um die Insel Grenada in der Karibik erweitert. Bunte Korallenriffe, spektakuläre Schiffs- wracks, aufregende Strömungstauchgänge und ein einzigartiger Unterwasser-Skulpturenpark – Grenada Carriacou und Petite Martinique bieten alles, was das Taucherherz begehrt. Das True Blue Bay Boutique Resort bietet den Gästen eine ideale Lage direkt am Karibischen Meer an der Südküste von Grenada. Direktflüge mit Condor ab Frankfurt runden das Gesamtprogramm ab. Preisbeispiel: sieben Nächte im True Blue Style, zehn Tauchgänge mit Aquanauts Grenada, ab 1769 Euro (zzgl. Flug). www.aquaactive.de