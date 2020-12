Reise News & Angebote im Dezember

Auch in diesem Monat haben wir wieder tolle Angebote und Neuigkeiten rund um das Thema Reisen in einer Übersicht für euch zusammengefasst.

News von Extra Divers Worldwide

Dula, Basenleiterin Extra Divers El Hierro (elhierro@extradivers.org)

El Hierro ist die kleinste und westlichste der kanarischen Inseln. Auf demselben Breitengrad wie Sharm el Sheikh gelegen, bietet die Insel großartiges Tauchen mit imposanten Vulkanformationen und Chancen auf die ein oder andere Großfisch-Begegnung. Unsere familiäre Basis liegt direkt am Pier des Hafens von La Restinga. Die Reisewarnung für die Kanaren wurde wieder aufgehoben. Reisen nach El Hierro sind mit einem negativen PCR-Test (maximal 72Stunden alt) möglich. El Hierro gilt zu Recht als eines der besten Tauchgebiete Europas. Reisen sind fast das ganze Jahr über möglich.

Im Januar/Februar haben wir traditionell Winterpause. Jeder unserer 25 Tauchplätze sieht anders aus. Glasklares tiefblaues Wasser mit Sichtweiten von über 40 Meter, grandiose Gesteinsformationen, Lava-Strukturen, Magmaröhren, viele Langusten, große Zackis und mehr warten auf die Taucher. Nicht verpassen sollte man einen Tauchgang am Spot El Bajón: Die steilen Feldwände des legendären und fischreichen Unterwasserberges fallen an manchen Stellen bis zu 80 Meter ab.

Tanja & Stefan, Basenleitung Extra Divers Quseir (quseir@extradivers.org)

Unsere Basis im Mövenpick Resort El Quseir in Ägypten hat seit Anfang Juli geöffnet. Mit umfangreichem Hygienekonzept, menschenleeren Stränden und kaum geöffneten Hotels rund um Marsa Alam ist die kleine Oase in der El Quadim-Bucht ein sehr sicheres Reiseziel.Direkt vor der Haustür liegt unser fantastisches Hausriff, das sicher seinesgleichen sucht. Neben dem Haurifftauchen gibt es Ausfahrten per Speedboot sowie Tagesausfahrten ab Port Ghalib. Derzeit reicht zur Einreise ins Land ein negativer PCR-Test.

Nemo, Cruise Director MY Red Sea Explorer (liveaboard@extradivers.org)

Seit Mitte August ist unsere MY Red Sea Explorer wieder auf Tour. Die Riffe sind gerade fast menschenleer, da immer noch nur wenige Safariboote unterwegs sind. Das garantiert Tauchbedingungen vom Feinsten. Auf unseren letzten Touren gab es immer wieder spektakuläre Sichtungen: Hammerhaie, Mantas, Delfine, Longimanus. Bei zwei Touren sind wir sogar einem Mola Mola begegnet – eine Seltenheit in Ägypten.

Ab März ist die MY Red Sea Explorer wieder aus dem Trockendock kommend im Dienst. Das Besondere an unserem Komfortschiff ist die Bauweise: Statt Holz ist das Schiff aus massivem Stahl gebaut. Das garantiert eine ruhige Wasserlage und ein Plus an Sicherheit. Für Taucher gibt es an Bord alles: Nitox for free, ENOS, Zodiaks mit Leiter zum bequemen Wiedereinstieg und deutschsprachige Guides.

Dominica lanciert Safe in Nature-Programm

Die Karibikinsel Dominica hat im Rahmen der Covid-19-Pandemie-Maßnahmen das »Safe in Nature«-Programm ins Leben gerufen.

Es gewährleistet Besuchern während der ersten fünf bis sieben Tage nach Ankunft auf Dominica ein betreutes Erlebnis im Rahmen der aktuellen Quarantäne-Verordnungen. Der Service umfasst Transportdienste zu und von den Einreisehäfen, den Aufenthalt in einer zertifizierten Unterkunft, Transportdienste zur Auswahl für die Aktivitäten zu Wasser und zu Land am Reiseziel.

Einzelheiten zu den Safe in Nature-Erlebnissen: www.discoverdominica.com/de

ADTO sagt: Danke!

Die Interessengemeinschaft aus 19 Tauchreiseveranstaltern, die »Association of Dive Tour Operators e.V.« bedankt sich auf diesem Weg bei ihren Partnern für die Zusammenarbeit und das gemeinsame Agieren und Lösungen finden im Rahmen der Covid-19-Krise.

Gutschein zu Weihnachten

Wer seinen Liebsten zu Weihnachten einen Gutschein von Nautic Team Gozo/Malta schenkt, bekommt nicht nur 15 Prozent auf die Gutschein-summe erstattet, sondern auch einen Gutschein (Kurs, Tauchpaket, Ausrüstung) mit unbegrenzter Gültigkeitsdauer.

Infos: www.nauticteam.com und info@nauticteam.com