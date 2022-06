Reise News & Angebote im Juni

Walhaie & Baitballs auf den Azoren

Früher galten sie als Irrgäste, doch in den letzten fünf Jahren haben große Walhaie die südlichste Azoren-Insel Santa Maria praktisch zu ihrer Sommerresidenz gemacht. Im kristallklaren Wasser gibt es für die Walhaie aber nur wenig Plankton zu fressen – als Nahrung dienen dichte Schwärme von Sardellen und Anchovis, die von Meeresgiganten und Thunfischen zu »Baitballs« zusammengetrieben werden. Während die Walhaie Santa Maria einmalig für Europa sind, ist es diese Baitball-Konstellation sogar für die Weltmeere! Ähnlich wie beim »Sardine Run« vor Südafrika wird dieses Spektakel in erster Linie freitauchend beobachtet. Für die Gruppenreise des Tauchreiseveranstalters Absolut Scuba sind vom 10. bis 17.09.22 noch Plätze frei. Preis ab 1790 Euro pro Person. www.as-tauchreisen.de

Nachhaltige Tauchsafaris

Aqua Active Agency´s langjähriger Partner »Eco Pro Divers« bietet neben der »Moonima« ein weiteres Tauchsafarischiff ab November 2022 auf den Malediven an. Die »Mariana« ist für 16 Taucher ausgestattet die im Salon, auf dem Oberdeck mit Sitzbereich, dem Sonnendeck mit Liegemöglichkeiten, im Restaurant und Außen-Essbereich ausreichend Platz finden. Getaucht wird vom Dhoni. Die Eco Pro Divers stehen für nachhaltige Tauchsafaris und Meeresschutz. Aktuelles Angebot: 200 US-Dollar Rabatt und Nitrox kostenfrei bis Ende 2022. Sieben Nächte Tauchsafari Moonima ab 1800 Euro pro Person (zzgl. Flug). www.aquaactive.de

Coraya Divers auf den Philippinen

Auf der philippinischen Insel Camiguin wartet seit kurzem das unter deutsch-schweizerischer Leitung stehende Resort »Balai sa Baibai« Resort. Das kleine Resort eingebettet in einen tropischen Garten, wartet nicht nur mit zwei Pools auf Gäste, sondern auch mit einem wunderschönen Strand direkt vor dem Hotel. Die Tauchbasis gehört zur bekannten Basenkette der Coraya Divers. Anreise ist per Non-Stop-Flug über Cebu möglich. Neben dem Tauchen werden auch Aktivitäten wie Riverhiking, Trekking, Vulkan-Besteigungen, Natur-Erkundungen und Inselrundfahrten angeboten. www.nautilus-tauchreisen.de

Euro-Divers wachsen

Die Euro-Divers-Familie wächst mit der neuen PADI 5-Sterne-Tauchbasis im Alila Kothaifaru Maledives Retreat. Das Resort am nördlichen Rand der Malediven imRaa Atoll, kann per 45-minütigen Flug mit dem Wasserflugzeug von Male aus erreicht werden. Die Insel verfügt über 80 Villen mit Pool, von denen 36 über dem Wasser liegen und einen privaten Pool haben, und 44 Villen am Strand. Die Unterwasserlandschaft des Raa Atolls zeichnet sich durch eine große Anzahl von Thilas/Korallenberger aus, die in den Lagunen verstreut sind. Diese Unterwasserkorallenberge sind ein Magnet für Meereslebewesen, darunter riesige Schwärme tropischer Rifffische, ein großzügiger Farbklecks, ikonische Meeresbewohner, die man unbedingt gesehen haben muss, wie Haie, Mantas (die das ganze Jahr über zu sehen sind), Schildkröten und nicht überfüllte Tauchplätze – ein perfektes Taucherparadies für Anfänger und erfahrene Taucher. Außerhalb des atemberaubenden Hausriffs können die Gäste einen Schnorchelausflug zum berühmten UNESCO-Biosphärenreservat Hanifaru Bay unternehmen, wo saisonale Versammlungen von Hunderten von Mantas und zeitweise sogar Walhaien diesen Ort in den letzten Jahren weltberühmt gemacht haben. www-euro-divers.com

Leinen los!

Die M/Y Omneia Soul ist Ende April mit Unterstützung von Tourismusminister Khaled Anany und Abd el Fatah el Asy zur Jungfernfahrt in See gestochen. Die Soul of Omneia verbindet die Exklusivität und den Charme eines Beach-Boutique-Hotels mit all den Vorzügen eines modernen Liveaboards. Für Unterwasser-Fotografen gibt es einen grossen Fotobereich mit allem ausgestattet, was das Fotografen-Herz begehrt. Neben ganz »normalen« Tauchgängen ist die Soul auch für technische Taucher mit Boosterpumpe etc. ausgestattet. Wie es sich für ein schwimmendes Boutique-Hotel gehört, wird auch Wellness/Massage, für alle, die es wollen, an Bord angeboten. Der Koch der Omneia Soul sorgt für das kulinarische Verwöhnprogramm. Tauchen kommt natürlich auch nie zu kurz. Dafür sorgen die Crew und das Guide-Team. www.omneia.de

Innovative Webpage

Direkt buchbare Gruppenreisen, eine erweiterte Tauchsafari-Suchfunktion, nachhaltiges Reisen, Reisen nach Unterwasser-Erlebnissen sortiert, Schnorchelreisen, Kitesurfen auch mit Tauchen kombinierbar, Reisen für Tec-Taucher – alles aus einer Hand, auf einer modernen und blitzschnellen neuen Plattform. Das alles bietet die neue Webseite von Beluga Reisen. www.belugareisen.de



UW-Foto Workshop mit Arturo „Telle“ Thiemann

Vom 18. bis 25.9.2022 veranstaltet das Nero-Sport Diving Center Zakynthos/Griechenland zwei Foto-Workshops an je drei Tagen mit Arturo Telle Thiemann für jedermann: egal, ob kleine oder große Kamera, Anfänger oder Fortgeschrittener, hier wird auf alle eingegangen. Die Teilnehmerzahl beträgt maximal acht Taucher pro Workshop. Auch Kamera’s zum Verleih sind in begrenzter Anzahl vorhanden. Kosten pro Workshop (Teilnahme an beiden möglich) 175 Euro zuzüglich Tauchen. www.nero-sport.de

Neueröffnung: Nabucco’s Spice Island Resort

Alle Extra Divers Fans können ab Anfang Juli ein traumhaftes neues Kleinod in Indonesien entdecken. Das neue familiäre Taucherresort »Spice Island« unter Schweizer Leitung liegt in den Nordmolukken auf der Insel Kusu, fernab von touristischen Pfaden. Die Molukken oder „Gewürzinseln“ liegen zwischen Sulawesi und Neuguinea. Das Gebiet war lange Jahre im Dornröschenschlaf und auch heute sind hier nur sehr wenige Touristen unterwegs. Das wunderschön in die Natur eingebettete Resort grenzt an einen kleinen Dschungel und liegt direkt an einem traumhaften, hellen Sandstrand. Die 16 geräumigen Bungalows sind alle nur wenige Schritte vom Strand entfernt und bestechen mit einem wunderbaren Meerblick. Die Nordmolukken garantieren einzigartige Tauchgänge, denn das Gebiet besitzt eine sensationelle Artenvielfalt. Bei fast jedem Tauchgang trifft man mehrere Schwarzspitzenhaie, an strömungsreichen Steilwänden teilweise auch Grau- und Weißspitzenhaie. Auch Schildkröten, Makrelen und Büffelkopfpapageifische werden an den Tauchspots gesichtet. Eine absolute Besonderheit ist der endemische und seltene Halmahara-Walking-Shark, welcher besonders bei Nachttauchgängen über das Riff spaziert. Auch Makroliebhaber werden begeistert sein, denn die Riffe bieten Unmengen an Makrohighlights. www.reisecenter-federsee.de

Südliche Atolle Malediven

Vom 19.2. bis 1.3.2023 hat Aquaventure Tauchreisen die geräumige »Carpe Vita« komplett gechartert. Diese interessante Großfisch-Tour wird von einer Aquaventure Mitarbeiterin begleitet und startet in Laamu im Süden der Malediven und endet im Addu Atoll. Der Sonderpreis für die außergewöhnliche 10 Nächte Safari beträgt 3349 Euro pro Person in der halben Doppelkabine (zzgl. 425 Euro für die Inlandsflüge ab/bis Male und Langstreckenflüge). Davor oder im Anschluss können individuelle Verlängerungen auf den Malediven oder auf Sri Lanka angeboten werden. Eine gute Möglichkeit der Verlängerung ohne weitere Flüge bietet sich mit Aquaventure Maldives im Addu Atoll. Buchung und weitere Informationen: www.aquaventure-tauchreisen.de

Wall of Sharks in Fakrava

Einmalige Gelegenheit bei Scuba Native Tauchreisen: Im Oktober 2022 mit der Aquatiki 2 zur Wall of Sharks in Fakarava zum einmaligen Preis von 2990 EUR (regulär 3600 EUR). 10 Tage Tauchen und Segeln um Fakarava, Kauhei und Toau in der Doppelkabine inkl. Tauchen, Transfers und Vollpension. Termin: 5. bis 14.10.22 ab/bis Fakarava Nord. Rabattcode nicht vergessen: SNT-AQ2-PROMO0722. info@scuba-native.de oder +49 (0)9281 860 18 62, www.scuba-native.de