Reise News & Angebote im November

Auch in diesem Monat haben wir wieder tolle Angebote und Neuigkeiten rund um das Thema Reisen in einer Übersicht für euch zusammengefasst.

Corona aktuell

Regeln nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet (Stand 19.10.2020)

An der Pflicht, sich nach Einreise aus Risikogebieten in Selbstisolation, also Quarantäne zu begeben, wird grundsätzlich festgehalten. Reisende, die aus dem Ausland einreisen und sich innerhalb der letzten zehn Tage vor der Einreise in einem – vom Robert-Koch-Institut als solchem eingestuften –

Risikogebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise in Quarantäne zu begeben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig dort aufzuhalten. Außerdem sind Reisende verpflichtet, unverzüglich nach der Einreise die für sie zuständige Behörde zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Quarantänepflicht hinzuweisen. Zukünftig soll dies durch die digitale Einreiseanmeldung erfolgen, die mit einem digitalen Verfahren die Aussteigerkarte in Papierform ersetzen wird. Sobald die Länder die neuen Quarantäne-Verordnungen in Kraft setzen, soll auch diese Anwendung in Betrieb genommen werden – nach derzeitigem Stand ab dem 8. November 2020.

Die Quarantäne endet grundsätzlich frühestens fünf Tage nach der Einreise, wenn der Person ein negatives Testergebnis vorliegt, das bestätigt, dass keine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Dieser Test darf aber frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden und muss nach der Testung zehn Tage aufbewahrt sowie der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegt werden. Wenn binnen zehn Tagen nach der Einreise für Covid-19 typische Symptome auftreten, hat die Person zur Durchführung eines weiteren Tests eine Arztpraxis oder ein Testzentrum aufzusuchen.

Quelle: www.bundesregierung.de

4000 Besucher!

Die InterDive in Friedrichshafen bilanziert insgesamt 4.000 Besucher, die die Tauchmesse zwischen dem 24. und 27. September besuchten.

InterDive Frankfurt abgesagt

Die InterDive Frankfurt, die vom 21. bis

24. Januar 2021 zum zweiten Mal stattfinden sollte, wurde offiziell abgesagt. Vom Veranstalter hieß es dazu: »Nach langem Überlegen haben wir uns nun schweren Herzens entschlossen, die Reißleine zu ziehen. Leider müssen wir die InterDive Frankfurt im kommenden Januar absagen. Die Zeiten sind zu unsicher. Es herrscht für niemanden Planungssicherheit, und die steigenden Zahlen lassen eine sichere Messe für Aussteller und Besucher nicht zu. Wir danken allen Ausstellern, die sich dennoch bisher angemeldet hatten, und blicken schon jetzt positiv in Richtung Sommer des nächsten Jahres – wenn man sich dann hoffentlich spätestens in Friedrichshafen wiedersehen kann.«

CMT Messe abgesagt

Die Stuttgarte Reisemesse CMT (Caravaning, Motor, Touristik), die im Januar 2021 stattfinden sollte, wurde offiziell abgesagt.

Gutscheinlösung

Die von der Bundesregierung beschlossene Gutscheinlösung hat nicht gegriffen. Weniger als 20 Prozent der Urlauber habe Gutscheine akzeptiert, gab der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV) bekannt.

Extra Divers Dahab wieder offen

Als dritte Extra Divers-Basis in Ägypten haben die Extra Divers Dahab auf der Sinai-Halbinsel im Norden des Landes wieder ihre Türen geöffnet. Die familiäre Tauchbasis liegt direkt am langen Hotelstrand des Swiss Inn Resort Dahab. Das kilometerlange Saumriff vor Dahab bietet mit seinen 30 Tauchplätzen ein ideales Ziel für Unterwassersportler aller Levels. Die Divespots befinden sich in unmittelbarer Umgebung der Basis und sind in maximal 35 Minuten erreichbar. Natürlich stehen auch weltbekannte Spots wie das Blue Hole und der Canyon auf dem Programm. Nach dem Tauchen kann man in der Basis gemütlich in der landestypischen Sitzecke relaxen und die Unterwasser-Ausflüge Revue passieren lassen.

www.extradivers-worldwide.com

boot Messe Düsseldorf 2021

Vom 23. bis 31.1.2021 treffen sich die Taucher auf der boot in Düsseldorf. In den Hallen 11 bis 13 geht es auf mehr Fläche als je zuvor um Tauchreisen und Trends bei Ausrüstung und Zubehör. Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen soll den Messebesuch sicher und entspannt machen. Auch wieder vor Ort: der große Tauchturm und das Schnuppertauchbecken für erste Erlebnisse unter Wasser. In der Water Pixel World gibt es Workshops zu Unterwasser-Fotografie und -Videos.

www.boot.de