Reisen News & Angebote im Oktober

Afrika von allen Seiten

Das Südafrika-Programm des auf Tauch- und Naturerlebnisse spezialisierten Reiseveranstalters Absolut Scuba wächst weiter. Port St. Johns ist im Juni und Juli Ausgangspunkt für den spektakulären Sardine Run, dem jährlich stattfindenden Phänomen der Migration von Millionen von Sardinen, die von Hunderten von Delfinen, Haien, Tauchvögeln, Walen, Raubfischen und Robben gejagt werden.

Für 2023 sind noch einige Plätze beim Team von Blue Ocean Divers frei. An der Küste von KwaZulu-Natal bietet die Mseni Beach Lodge und das Team von Amoray Divers eine Boutique-Unterkunft und Tauchbasis an der Sodwanay Bay im iSimangaliso-Wetland-Park, wo in Kleingruppen die große Artenvielfalt des südlichsten tropischen Riffes auf dem Planeten erkundet wird. Ein Abstecher zum Tembe Elephant Park bietet die Gelegenheit, die faszinierenden und sehr sozialen Säugetiere aus nächster Nähe zu beobachten.

Für Kunden, die sich etwas ganz Besonderes gönnen wollen, stehen mit der Thonga Beach Lodge ebenfalls im iSimangaliso-Wetland-Park und der Rhino Ridge Lodge für Safarierlebnisse im Hluhluwe-iMfolozi-Park Unterkünfte in einer gehobenen Kategorie zur Auswahl. Erfahrene Taucher mit Sinn für ursprüngliches und abenteuerliches Tauchen, die im Südafrika-Urlaub auf spannende Haibegegnungen setzen, können ab sofort mit dem Team von African Dive Adventures an den legendären Protea Banks abtauchen. Bis zu acht verschiedene Haiarten werden hier je nach Saison beobachtet. Die einzelnen Angebote können auch miteinander kombiniert und zu einem individuellen Traum-Tauch- und Safariurlaub ausgearbeitet werden.

Orca Dive Clubs Events 2023

Die Tauchbasenkette Orca Dive Clubs bietet im Mai und November 2023 jeweils eine Vier-Tage-Minisafari mit der MY Red »Sea One«an: Nordtour mit Dolphinhouse, Ras Mohamed, Thistlegorm und Gubal. Im Oktober 2023 findet dann eine 7-Tage-Marineparktour mit Tauchgängen an den Brother Islands, Daedalus und Elphinstone statt. Darüber hinaus finden wie jedes Jahr auch 2023 Freedive Events mit Nik Linder und die »Divers Days« im Orca Dive Club Soma Bay statt.

Top begleitet nach Ägypten

Die Wirodive-Sonderreise vom 20.4. bis 27.4.2023 ist für Fans des Roten Meeres ein Traum und wird von zwei arrivierten Reiseleitern begleitet. Neben dem Wirodive-Geschäftsführer, Mares-Ambassador und Fotograf Robert Wilpernig betreut auch die IAC-Ambassadorin und Instructor-Trainerin Mareike Müller die Gäste auf der Reise mit MY »Blue Storm«. Es geht zu den Toptauchplätzen Brother Islands, zum Daedalus-Riff und Elphinstone.

Alle guten Dinge sind 3

Scuba Native Tauchreisen hat die drei Bastianos Dive Resorts in Nord-Sulawesi ins Indonesien-Programm aufgenommen. 3 Resorts, 3 Destinationen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Mit Bastianos Froggies Lembeh, Bastianos Bunaken und dem neuen Bastianos Bangka lassen sich jetzt drei Top-Tauchgebiete einfach und komfortabel kombinieren. Preisbeispiel: 15 Nächte/3 Resorts, 28 Tauchgänge ab 2522 Euro pro Person (zzgl. Transfers und Flug).

Balis Topspots

Bei dieser siebentägigen Reise mit dem »Tauch Terminal« werden die Top-Tauchgebiete Balis kombiniert. Haitauchen und Mola Mola (Mondfisch) in der Candidasa Region. Dann der Wechsel nach Tulamben auf dem Wasserweg für ein ganz besonderes Highlight, der Manta Flugshow am Manta Point. Und dann weiter über Land mit herrlichen Ausblicken auf Reisfelder, Tempel und Paläste. Angekommen in Tulamben, wartet eine großartige Vielfalt an Tauch-Highlights: Wracktauchen an »Liberty« und »Kubu«-Wrack, zwei Nachttauchgänge, Makro-Tauchen und die Artenvielfalt der Korallen, Fische und Schnecken. Preisbeispiel: sechs Nächte mit Frühstück, drei Mittagessen, Transfers, sechs Tage Tauchen, Non Limit-Tauchen in Tulamben ab 1350 Euro pro Person (zzgl. Flug).

Saudi-Arabien erleben

Ab Mitte Februar 2023 kommt ein weiteres Safarischiff im saudi-arabischen Teil des Roten Meeres zum Einsatz. Die 45 Meter lange MY »Eclipse«, ein hochwertiges Safarischiff der Oberklasse mit bis zu 24 Plätzen, wird dann bis Ende Mai 2023 im Revier der Farasan Bank, 300 Kilometer südlich von Dschidda, kreuzen. Ein einzigartiges Unterwasserparadies mit unberührten Riffen und intakter Meeresflora und -fauna, die im Roten Meer ihresgleichen sucht. Ab sofort buchbar bei Beluga Reisen. Preisbeispiel: Alle Transfers vor Ort, sechs Übernachtungen an Bord, VP, alle Tauchgänge, eine Nacht in Dschidda, Besichtigung der Altstadt von Dschidda. Ab 1999 Euro pro Person (zzgl. Genehmigungen, Servicegebühren, internationalem Flug).

Tauchen & Yoga unter Palmen

Kokospalmen, weißer Sandstrand und luxuriöse Bungalows direkt am Meer. Die kleine Trauminsel Virgin Cocoa im Maratua-Atoll vor der Küste Borneos bietet ein Postkartenidyll, kombiniert mit exzellenter Küche und individuellem Service beim Tauchen. Die kleine Insel besitzt nur 18 Bungalows, die direkt am Strand liegen. Vom Restaurant hat man einen traumhaften Blick auf das Meer. Taucher genießen ein sehr schönes Hausriff mit zahlreichen Highlights und unberührte Tauchgebiete im nahegelegenen Muaras-Atoll. Aber nicht nur die Inselidylle lässt die Herzen von Erholungssuchenden höherschlagen. Zweimal täglich wird eine Stunde gratis Yoga für alle Resortgäste angeboten. Unter der Anleitung der erfahrenen Yogalehrerin gibt es Entspannung pur unter Palmen.

Independence III bei Sub Aqua

Das Tauchsafarischiff »Independence III« ist seit dem Frühjahr 2022 im Roten Meer unterwegs und seit Kurzem neu im Programm bei Sub Aqua. Mit 40 Metern Länge und Platz für 24 Gästen in 12 Kabinen handelt es sich um ein geräumiges Schiff, bei dem viel Wert auf eine angenehme und einladende Atmosphäre gelegt wurde. Das Schiff ist zudem mit ENOS-Sender ausgestattet, sodass Sicherheit hier automatisch großgeschrieben wird. Als Safari-Spezialist freut sich Sub Aqua, dieses neue Schiff im Programm zu haben.

25 Jahre »Waterworld« JubiläumsAngebot

Waterworld feiert ein Vierteljahrhundert erfolgreiche Firmengeschichte, expandiert und stellt neue Destinationen vor. Für 2023 empfiehlt der Reisespezialist aus Österreich »eine einzigartige Kombination aus Tauchsafari und Hotelaufenthalt: Highlights of Indonesia«. Zunächst geht es mit dem eleganten Katamaran MY »Solitude Adventurer« auf 13-tägige Kreuzfahrt von Raja Ampat über die Molukken direkt zum Solitude Lembeh Resort. Nach bunten Steilwänden, Großfisch, Mantas und artenreichem Riffleben tauchen die Gäste dort in die faszinierende Muckdiving-Welt der Lembeh Strait ein und genießen sechs Tage den Komfort des exotischen Resorts am Meer. Reisetermin: 31.3.-22.4.2023, Grundpreis pro Person ab 6590 Euro.

