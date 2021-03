Ring geht bei Trauung verloren – Taucher hilft

Eine Fummelei mit dem Hochzeitsring endete am Lake Tahoe (USA) mit einem Schrecken und einer erfolgreichen Rettung durch die Hilfe einer Tauch-Facebook Gruppe.

Es begann auf dem Steg am Sugar Pine Beach. Ein malerischer und feierlicher Moment für Andrew und Marlee Kent an einem kalten Nachmittag am Lake Tahoe.

Sie legten ihr Gelübde ab und vergossen ein paar Tränen, nur Sekunden bevor der schöne Moment surreal wurde.

Bräutigam lässt den Ring fallen

Als es an der Zeit war die Ringe auszutauschen, fummelte der Bräutigam. Dabei ließ Andrew den Ring versehentlich durch eine Lücke im Steg fallen.

"Ehrlich gesagt dachte ich, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht einfach so passiert sein", sagte Marlee. Andrew fügte hinzu: "Wie viel Pech kann man haben?"

Pastor überzeugte sie, nicht zu springen.

Auf Händen und Knien konnte das verliebte Paar seinen Ring im klaren Wasser sehen.

"Mein erster Gedanke war: Wie tief ist es, wie kalt ist es?" sagte Andrew.

Rettung durch Facebook-Gruppe

Also bat das Paar über eine Tahoe-Tauch-Facebook-Gruppe um Hilfe.

"Das Wasser hatte 5 Grad, ein Trockenanzug war nötig", sagte Phill.

Phill wagte den Sprung und hoffte, dass die Strömung den Ring nicht weit bewegt.

"Wir fingen an, einige der kleinen Felsen aus dem Weg zu räumen und als wir anfingen, sie zu bewegen, bildete sich Schlick", sagte er.

Phill fand den Ring versteckt in einigen Felsen und musste sogar einen Flusskrebs abwehren, um ihn zu bekommen. Phil stieg an die Oberfläche und der Ring war wieder bei dem glücklichen Paar.

"Ich bin so dankbar"

"Ich bin so dankbar, dass ich meinen Ring wieder habe, aber so oder so ist es eine tolle Geschichte, die wir unseren Kindern eines Tages erzählen können", sagte Marlee.

Marlee und Kent kommen aus Vancouver (Kanada). Sie sagten, wenn sie das nächste Mal auf den Steg gehen, werden sie ihre Ringe auf jeden Fall trotzdem tragen. 🙂