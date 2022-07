Rückruf von Cressi Inflatorschläuchen

Cressi führt einen Rückruf für eine begrenzte Anzahl von MD-Schläuchen durch. Betroffen sind Inflatorschläuche, die zusammen mit den Tarierwesten PATROL, QUARTZ, START, START PRO, AQUARIDE, TRAVELIGHT, COMMANDER EVOLUTION, SCORPION und CARBON geliefert wurden. Das gilt für Produkte, die von Cressi seit dem 01. März 2022 hergestellt und vertrieben werden.

Was könnte das Problem sein?

Bei einer begrenzten Anzahl von Westen wurde aufgrund einer Fehlfunktion des MD-Schlauches festgestellt, dass sie sich gar nicht oder nur unvollständig aufblasen lassen.

Als Vorsichtsmaßnahme bittet Cressi zu prüfen, ob der MD-Schlauch, der bei Ihrer Weste enthalten war, in seinem Metallanschluss eine der folgenden drei Nummern aufweist (wie auf dem Bild gezeigt):

007/22 – 019/22 – 035/22

Das betrifft Westen mit den Bezeichnungen: PATROL, QUARTZ, START, START PRO, AQUARIDE, TRAVELIGHT, COMMANDER EVOLUTION, SCORPION

Cressi bittet, den Schlauch ab sofort nicht mehr zu verwenden. Tauschen sie ihn so schnell wie möglich kostenlos bei

Ihrem Fachhändler. Oder senden sie ihn direkt an

CRESSI-SUB S.P.A. Via G. Adamoli 501 – 16165 GENOVA (ITALIA). Sie erhalten dort ebenfalls kostenlosen Ersatz.

Bei Fragen kontaktieren sie bitte: resi@cressi.com